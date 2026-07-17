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桃園向日葵花季必去！金黃色花海與「200公分花王」一次拍

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：陳輝攝影
▲圖片來源：陳輝攝影


位於桃園市觀音區的向陽休閒農場，是北台灣最大的向日葵主題農場，占地約18,000坪。每年5月至10月進入向日葵花季，大片金黃色花海隨著季節綻放，其中7月至8月更是最佳觀賞時節，不少旅人都會專程前來感受夏日限定的燦爛風景。


▲圖片來源：陳輝攝影
▲圖片來源：陳輝攝影


巨無霸向日葵成焦點，漫步花田療癒滿分

園區最大的亮點，莫過於高達200公分的巨無霸向日葵。高聳挺拔的花朵搭配遼闊花田，形成相當壯觀的畫面，不論是站在花海間合影，還是利用花田步道取景，都能拍出充滿夏日氛圍的美照。


▲圖片來源：陳輝攝影
▲圖片來源：陳輝攝影


每週都有新花況，整個花季都能欣賞盛放美景

為了讓遊客每次到訪都能欣賞到最佳花況，農場採分區、分批種植方式，每週都會有新的向日葵陸續綻放，讓花季一路延續至10月。現場也開放採摘體驗，除了賞花之外，也能把充滿陽光氣息的向日葵帶回家，延續旅程中的美好回憶。


▲圖片來源：陳輝攝影
▲圖片來源：陳輝攝影


親子、情侶都適合，輕鬆安排夏日賞花小旅行

向陽休閒農場提供免費停車空間，自行開車前往相當便利。入園門票每人100元，還可全額折抵園區消費，無論安排親子同遊、情侶約會或好友出遊，都能在金黃色花海中享受悠閒的夏日時光。


▲圖片來源：陳輝攝影
▲圖片來源：陳輝攝影


【向陽休閒農場向日葵花海】

景點位置：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號（向陽休閒農場）


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


延伸閱讀>>桃園最美海岸藝術季來了！2026桃園地景藝術節串聯珍珠海岸

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