桃園向日葵花季必去！金黃色花海與「200公分花王」一次拍

udn走跳美食／豬飛小姐 近期台中咖啡圈出現一家討論度超高的咖啡甜點店「蠻秋咖啡」，它是日月潭名店蠻荒咖啡的姊妹店，這次開在台中又是掀起打卡風潮。環境是時尚韓風設計，最厲害的是那顆讓人一吃就難忘的拔絲可頌！現點現做的拔絲可頌，每日限量，外層酥脆、內裡柔軟，身為甜點控必定要來朝聖的呀。搭配職人手沖咖啡或拿鐵，就是幸福感100%。店內以溫暖木質調和自然採光打造出輕鬆氛圍，是近期很值得收藏的台中咖啡廳口袋名單。

2026-07-17 14:00