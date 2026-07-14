桃園新景點｜後湖溪生態園區玩法全攻略，獨木舟SUP＋舟日咖啡＋逐浪天梯海景看夕陽一條龍

週末想去海邊，但又怕風大、浪太兇不好玩？這次小編在桃園新屋挖到一個「新景點後湖溪」真的有夠誇張：半封閉水域幾乎沒什麼風浪，可以玩獨木舟、SUP 立式划槳，兩側還是一整片紅樹林濕地，邊划邊看生態真的有種在國外度假的錯覺。划累了直接走去「舟日咖啡」坐湖景第一排喝咖啡配甜點，最後再加碼衝「逐浪天梯」看海景夕陽——桃園行程一次排好，完全不用動腦。

後湖溪生態園區

半封閉水域超平穩，新手也能安心玩獨木舟、SUP

圖/ReadyGo

小編第一次到後湖溪生態園區，最驚喜的就是它的水面真的很穩。這裡是半封閉水域，不太受東北季風與潮汐影響，體感上比想像中更適合新手入門。很多人會直接報名獨木舟體驗，教練會先教你划槳姿勢、怎麼轉彎與煞船，上船下船也都會協助，整趟玩起來安心感很高。

圖/ReadyGo

划出去後最療癒的是兩側紅樹林濕地一路延伸，像把城市雜訊全部隔掉，只剩划槳聲、風吹過樹梢的沙沙聲，運氣好還能看到招潮蟹、彈塗魚這些濕地小生物。推薦選下午時段下水，陽光比較柔和，拍照也更有氣氛。小編貼心小提醒，划完多半會濕到褲子或坐墊，建議穿拖鞋、帶一套乾淨衣褲去換，體驗感會好很多。

圖/ReadyGo

地址：327桃園市新屋區新港路166號



電話：03-486-2200



營業時間：09:00–17:00（週一～週日）

舟日咖啡

湖景第一排＋極簡質感空間：划完船直接坐下看夕陽

玩水上活動最爽的就是：不用再開車找下一站，後湖溪旁邊就有一間很加分的「舟日咖啡」。它的位置真的犯規，坐下來就是湖景第一排，大片落地窗把水岸風景整個收進視線裡，很容易不小心就坐到傍晚。

圖/ReadyGo

店內走簡約質感路線，乾淨、明亮、很好拍，重點是氛圍很舒服，完全不是那種吵吵鬧鬧的觀光咖啡廳。很多人推薦他們的拿鐵、茶飲跟甜點，甜度不會膩口，搭配窗外的水面和綠意，真的會有種「今天好像過得很放鬆」的療癒感。加分彩蛋是店裡還有可愛店狗，氣氛更鬆。

地址：327桃園市新屋區新港路166號



營業時間：10:00–18:00（週二～週日）；週一公休

逐浪天梯

海景第一排看夕陽，海風＋大地色海岸線超放空

如果你來新屋只走後湖溪，小編會覺得有點可惜，因為附近還藏著一個超適合看夕陽的點：逐浪天梯。這裡是「視野完全打開」的那種海景第一排，西部海岸線的大地色系很有自己的味道，跟東北角那種峭壁海景完全不同，反而更適合放空。

圖/ReadyGo

小編自己最愛的時間是下午三點到五點，不會太曬、光線又漂亮，坐在靠背椅吹海風，看夕陽慢慢往海平面走，真的很像把一整週的疲憊都沖掉。平日人潮也相對少，想拍照或靜靜看海都很舒服。要注意的是，這裡遮蔽物不多，夏天記得防曬、補水。

地址：327桃園市新屋區藻礁路



營業時間：24 小時

桃園一日遊行程表

09:30 抵達後湖溪生態園區，先散步觀景、看紅樹林濕地



10:30 報名獨木舟／SUP 體驗（建議自備換洗衣褲）



12:00 園區周邊休息、整理裝備、拍照補景



13:00 舟日咖啡湖景第一排：咖啡＋甜點慢慢坐



15:30 前往逐浪天梯，看海放空、等夕陽最剛好



17:30 夕陽收尾，回程可順遊永安漁港吃海鮮（自由加碼）

桃園一日遊常見問題

後湖溪生態園區適合新手划船嗎？

蠻適合。這裡是半封閉水域，風浪較小，體驗行程通常有教練帶領，親子及新手都很適合。

去後湖溪生態園玩獨木舟要帶什麼？

建議帶拖鞋、帽子、防曬、毛巾，最重要是換洗衣褲，因坐墊容易濕到褲子。

舟日咖啡需要訂位嗎？會不會等很久？

熱門時段（假日午後）可能需要等位。建議把咖啡廳排在划船後或避開正中午尖峰，會更順。

逐浪天梯什麼時間最適合去？

下午 15:00–17:00 光線好拍且不曬，也能一路等夕陽，夏天防曬要做好。

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