桃園蓮花季必訪！康莊蓮園「大王蓮漂浮乘坐體驗」超吸睛

▲圖片來源：陳輝攝影





位於桃園市觀音區的康莊蓮園，是北台灣相當知名的大王蓮景點，也是許多人參加桃園蓮花季必訪的熱門打卡地。每年7月至9月，大王蓮進入最佳觀賞與體驗時節，巨大的翠綠葉面漂浮於水池上，形成令人驚艷的夏日景觀。





▲圖片來源：陳輝攝影





親自站上大王蓮，拍下最特別的夏日美照

園區最大的亮點，就是可以親自體驗站上大王蓮拍照。工作人員會在葉面鋪設透明塑膠墊，平均分散重量，讓遊客能安全站立或坐在葉片上拍攝紀念照。每次體驗約3分鐘，每人收費50元，是許多人每年夏天指定挑戰的特色活動。





▲圖片來源：陳輝攝影





免費入園賞蓮，順道品嚐在地特色美食

除了大王蓮體驗，園區本身採免費入園參觀，遊客也能欣賞園內各式蓮花景觀，並品嚐蓮花相關特色料理及蓮蓬茶，感受濃濃的蓮鄉風情。由於園區規模較為精緻，很適合安排與周邊觀音蓮花園休閒農業區景點一起規劃半日或一日遊。





▲圖片來源：陳輝攝影





提前停車步行，輕鬆享受悠閒賞蓮時光

由於通往園區的巷道較為狹窄，假日前往建議將車輛停放於康莊蓮園停車場，再步行約200公尺即可抵達，能避免塞車及會車不便。選擇平日前往或避開尖峰時段，也能更悠閒地欣賞大王蓮與夏日蓮花美景。





▲圖片來源：陳輝攝影





【康莊蓮園大王蓮】

景點位置：桃園市觀音區大堀里4鄰184號





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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