29座大型沙雕超壯觀！苗栗「通霄沙雕藝術節」正式開幕





就在7月4日！2026苗栗通霄沙雕藝術節正式登場，今年以「來自白沙的祝福」為主題，在通霄海水浴場盛大展出，一路展至9月6日。活動集結29座大型沙雕作品，邀請多位國內外藝術家共同創作，讓整片沙灘搖身一變成為充滿藝術氛圍的戶外展覽空間，而且全程免費開放參觀。





▲圖片來源：苗栗縣政府

▲圖片來源：苗栗縣政府





國際沙雕競賽首登場 白沙化作藝術創作舞台

今年活動最大亮點之一，就是首次舉辦國際沙雕競賽。來自8個國家的10位沙雕藝術家將於7月5日至9日進行現地創作，以沙灘為畫布、細沙為媒材，展現各自獨特的藝術風格。除了16座主題沙雕作品之外，現場還規劃國際邀請賽及沙雕創作展演，讓旅人一次欣賞不同國家的創作特色。





▲圖片來源：苗栗縣政府





免費滑水道、藺草DIY親子同遊更有趣

除了欣賞沙雕，今年活動也規劃許多適合大小朋友參與的免費體驗。現場設有夏季人氣滑水道，讓孩子盡情消暑玩水；同時安排具有地方特色的藺草DIY活動，帶領民眾認識苗栗傳統工藝文化。此外，今年更首度增設沙灘無障礙步道，讓輪椅族群也能更貼近沙雕作品，共享藝術與海岸風景。





▲圖片來源：苗栗縣政府





白天賞沙雕 夜晚看燈光 打造最美夏日回憶

活動每日自上午9點開放至晚間9點，入夜後，沙雕作品在燈光映襯下展現截然不同的藝術氛圍，也讓夜晚的海岸增添浪漫色彩。提醒民眾，通霄海水浴場海域目前僅開放觀海及踏浪，禁止下水游泳，建議做好防曬並隨時補充水分，輕鬆享受這場結合藝術、海景與夏日風情的沙雕盛宴。





▲圖片來源：苗栗縣政府





【2026苗栗通霄沙雕藝術節《來自白沙的祝福》】

活動日期：2026/07/04－2026/09/06

開放時間：09:00－21:00（夜間燈光展演）

活動地點：通霄海水浴場





※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口





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