暑假玩桃園！住一晚送一晚、樂園住房、地景藝術節 一次玩遍桃園

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假正式開跑，還在煩惱要去哪裡玩嗎？今年夏天，就來桃園安排一趟說走就走的小旅行！桃園市各旅宿業者推出豐富多元的暑期住房及餐飲專案，如福容大飯店桃園店「住一晚送一晚」超值住房專案，其他旅宿更推出「小小空服員體驗」、「海盜主題冒險」，到 Xpark 海洋探索、六福村樂園之旅及特色美食，不論是親子放電、好友出遊或悠閒度假，都能找到最適合的玩法。

桃園市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）特別彙整多家旅宿業者暑期專案，邀請今夏一起住好宿、吃好料、玩好景，FUN 玩桃園！

▲桃園市各旅宿業者推出豐富多元的暑期住房及餐飲專案。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

▲南方莊園渡假飯店－迷你海盜 FUN 暑假。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，今年暑期各旅館推出的住房專案亮點滿滿，其中福容大飯店桃園店適逢週年慶，祭出最吸睛的「住一晚送一晚」住房專案；桃園國際機場凱悅酒店推出「小小空服營」三天兩夜專案，讓孩子化身一日空服員；南方莊園渡假飯店推出「迷你海盜 FUN 暑假」，結合 DIY、闖關活動、滑水道及大型充氣城堡，打造親子放電首選；和逸飯店．桃園館、福容大飯店桃園機場捷運 A8店及名人堂花園大飯店則搭配館內親子樂園推出親子住房專案，讓大小朋友都能盡情享受暑假時光。

▲青埔商旅與 Xpark 推出「水下奇遇優惠專案」。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

喜歡主題樂園與特色景點的旅客，也能一次玩得過癮。川賦會館、渴望會館、住都大飯店及古華花園飯店推出結合小人國或六福村的住房專案；168inn 旅館聯盟、中壢米堤大飯店及青埔商旅推出 Xpark 住房專案等。此外，還有謝師宴及多樣特色餐飲專案，為暑假聚餐增添更多選擇。

今年暑假除了入住特色旅宿，也別錯過07/04-08/30登場的「2026桃園地景藝術節」。活動以「珍珠海岸」為展演舞臺，串聯「竹圍漁港」、「許厝港濕地」、「草漯沙丘」、「觀新藻礁」及「新屋石滬群」等展區，邀集國內外藝術家打造大型地景藝術作品，並結合開、閉幕演出、市集及在地文化體驗。邀請遊客白天賞藝術、逛市集、看海景，感受桃園夏日最迷人的濱海風情。

安排兩天一夜或三天兩夜行程，還能順遊竹圍漁港、永安漁港、新屋綠色走廊、觀音濱海遊憩區，以及大溪老街、石門水庫、拉拉山、小烏來天空步道等熱門景點，一次體驗桃園山海美景、人文風情與藝術魅力。

觀旅局提醒，暑假是旅遊旺季，訂房時務必選擇合法旅館及民宿，並可先至交通部觀光署「台灣旅宿網」查詢合法旅宿資訊，切勿入住未經合法登記的日租套房或非法旅宿，才能住得安心、玩得放心。各旅宿業者暑期住房及餐飲專案資訊，已彙整公布於「桃園觀光導覽網」及各旅宿官方網站，歡迎提早規劃行程。

這個夏天，一起來桃園住好宿、賞地景、遊海岸，留下最精彩的暑假回憶！

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