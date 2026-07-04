一株植物，如何翻轉一座城市？「植感桃園」從農業到生活品牌的綠色城市轉型

桃園推動「植感桃園」城市品牌，打造專屬的綠色城市意象。圖片來源｜桃園市政府

用「植感桃園」城市品牌，建構精緻農業生態圈

過去探討農業政策，市場習慣用產量與價格作為指標。但在消費型態轉變的當下，農業價值早已跨越純粹的生產端。近年，桃園推動「植感桃園」城市品牌，主打「植物、質感、職人」三大軸線的精緻農業計畫，串連農業、設計、觀光及青年創業，讓農業發展從單一生產思維，延伸為更完整的產業生態，也成為桃園與國際市場對接的全新語言。

回溯「植感桃園」的發展軌跡，早期市府以大溪豆製品結合蔬食文化，推廣植物性飲食；近年進一步將「植感」延伸至植物生活美學。桃園市長張善政觀察到室內外綠化的生活美學趨勢，於是從市府公共空間綠化開始，導入室內植栽及大型植物藝術，希望讓植物更自然地融入公共場域，形塑城市綠色意象。

透過室內空間的生態造景與植物藝術，生動展現桃園在觀葉植物與蕨類栽培領域的「隱形冠軍」底蘊。圖片來源｜桃園市政府

凝聚桃園隱形冠軍潛力，取經曼谷尋求綠色產業升級

日前，一場涵蓋官方、學術單位、植物展會與商業市集的泰國考察，成為桃園評估產業連動與跨域整合的參考契機。

立足於既有優勢，桃園在鹿角蕨栽培、觀葉植物育種及植栽照護領域，早已培育出多個具備國際競爭力的「隱形冠軍」。然而，如何推動硬實力跨向高附加價值的經濟藍海，關鍵在於市場端的價值升級。

泰國將繁育技術與花藝設計深度揉合，創造出極具視覺張力與話題性的植物美學佈置。圖片來源｜欣傳媒

作為全球觀葉與蕨類植物的指標性樞紐，曼谷精緻園藝產業跳脫傳統大宗農產交易模式，轉向深耕品種研發、設計美學與品牌經營，形成成熟的「植物生活化」消費生態圈。其將繁育技術優勢對接美學經濟的路徑，正是桃園推動「植感」產業升級、開創高溢價空間與精緻園藝新產值的引擎。

桃園智慧農業靠硬體優勢，開闢跨國技術輸出契機

桃園的科技底蘊也在考察中找到新出路。泰國當前全力推動「智慧農業4.0」，著重提升生產效率與導入自動化應用。面對高溫高濕氣候挑戰，當地對環境控制設備與栽培自動化系統需求迫切。在此背景下，桃園於硬體整合、科技農業應用方面具備深厚基礎，為台泰雙方智慧農業交流提供實質的合作基礎。

張善政指出，從實際交流脈絡來看，考察提供經驗分享的管道，並呈現不同氣候條件與產業發展背景下的對話基礎。台灣的智慧農業技術能作為泰國因應氣候挑戰的解方選項，當地的實務經驗也有助於拓展桃園智慧農業未來發展的多元思考面向。

曼谷商場將植栽設計與香氛、生活選物等零售業態結合，大幅提升產品的附加價值與消費體驗。圖片來源｜欣傳媒

從曼谷生活美學出發，為青年返鄉注入新轉型視角

隨團的桃園青農代表團在曼谷國際植物展與各個綠色商業空間，實地觀摩植物如何與零售、餐飲等業態融合。過去，桃園青年返鄉多集中於水稻等基礎生產，產業延伸的想像相對有限，而曼谷經驗則提供了另一種視角：當植物產業結合生活場景與消費體驗，便能延伸出高附加價值，進而吸引具備品牌經營與設計思維的青年投入相關領域。

這群隨團青農的背景本身就是「植感桃園」的縮影，青農訪團成員橫跨鹿角蕨栽培、花卉育種、植栽診療與生態造景，各具專長。青年局在規劃交流時，刻意納入植物產業不同環節的從業者，目的希望透過跨領域的實地激盪，讓新世代人才在回台後能產生更多化學反應。

透過實地參訪與跨領域的交流，桃園積極為新世代綠色創業家尋求導入品牌策略與市場思維的可能。圖片來源｜桃園市政府

跨局處聯手打造青農「植感桃園」舞台

為了實質支持綠色創業家，桃園市府採跨局處支援模式。農業局從前端切入，提供資金補助、資材協助與農業檢驗輔導；青年局則著重後端發展，提供商業模式輔導、法律諮詢及店面規劃等資源。透過雙軌機制，協助青農調整經營型態，朝向兼具生產技術與市場思維的方向邁進。

隨著亞洲植物博覽會即將於 7 月登場，赴泰考察累積的跨境經驗將回到桃園開展地方實踐。從實體展會的跨國引流，到青年人才跨界培育，桃園率先將精緻農業拉高到城市品牌與國際經貿的戰略高度，奠定在全台「植感經濟」的領先地位。未來如何持續運用展會平台深化跨域合作，並實質將植感產業轉化為不可替代的城市競爭力，將是「植感桃園」下一階段的續航關鍵。

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蘇祐萱 https://www.xinmedia.com/article/305912