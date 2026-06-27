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現點現切刺身、黑鮪魚金三角！ 桃園竹圍漁港56號攤「許記生魚片」附設迷你立食區、盒裝生魚片

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

桃園人不想跑太遠！想買海鮮多半跑竹圍漁港，價格透明，秤重時老闆還可能去掉零頭，二樓提供代客料理與點菜，等不及想吃生魚片，竹圍漁港直銷中心一樓也有好幾攤選擇，老字號《許記生魚片》吃過多次，除了海鮮生魚片拼盤組合，還有手捲、日式小菜等，轉角有迷你立食區可現吃。

許記生魚片｜竹圍漁港產品直銷中心

竹圍漁港週末都很熱鬧！《許記生魚片》算是開滿的一間刺身攤，位置挺好找，走進一樓繞一圈，看到刺身攤外面最多排隊那間就是；竹圍漁港附設免費停車場，只是位置相對較裡面些，周邊有不少收費停車場，就看自己想不想省下來～

  • 地址：桃園市大園區沙崙里漁港路451巷25號(56號攤位)

  • 聯絡電話：0929-227-110

  • 營業時間：10:00-17:00

竹圍漁港北邊入口這座橋走過去，就是寬敞免費停車場，附近還有間港口大眾爺廟，免費停車採取自由樂捐模式。

許記生魚片｜1997年創立刺身攤

創立於1997年老字號《許記生魚片》！

從早期只有陽春幾樣品項傳統生魚片盒，到現在琳瑯滿目、超多樣海鮮選擇，有大盒刺身拼盤組合，適合買回家聚餐，56號攤位轉角小小一區可容納4人立食，80號還有二號店喔～

海鮮手捲都是現點現包，大部分刺身也是現點現切，遇到人多要稍等一下。

許記生魚片｜拼盤組合、盒裝刺身

玻璃櫃上方是固定菜單，有豐富刺身拼盤組合與迷你丼，玻璃展示有多種刺身日料，同時也有客製化服務，可依照預算喜好隨心搭配，鮮魚味噌湯一碗80元，裡面有多少料我不知道？有興趣朋友可以自己問一下。

剛好正值黑鮪魚季，現在吃得到珍貴金三角部位！先前在森料理有吃過金三角，入口即化好吃，除了金三角還有上腹、中腹可挑選，還有常見鮭魚、紅甘、炙燒比目魚、活鮑魚、甜蝦、軟絲..等，剛好看到隔壁大叔點海膽手卷，海膽量看起來挺多，只是不知道多少錢？！

不想花時間排隊等候，也有一盒盒刺身、炙燒握壽司與北極貝日式小菜，可以拿了就走，也能選擇立食區吃。

許記生魚片｜盒裝鮭魚＆鮪魚

端上桌是用托盤裝盛，加上乾冰很有視覺效果，還送一小份清爽開胃小菜，我點的這盒鮭魚搭配鮪魚400多元，這盒有17片生魚片，每片切得挺厚實很有存在感，整體擺盤很不像傳統魚市場攤位。

開胃小菜酸甜交織！鮭魚就是大家熟悉新鮮肥美鮭魚風味，旁邊附有檸檬與金桔，鮭魚肉質軟嫩、好咀嚼，鮪魚就是一分錢一分貨的真實感。

許記生魚片｜一樓魚市場

竹圍漁港一直都是口袋景點，除了小孩能近距離親眼海鮮，家庭客還能一站式採購活體海鮮，不想回家煮，二樓也有代客料理服務，也能看菜單點菜，一樓每攤都會把價格秀出來，市場行情價格都差不多，秤重計價有些店家會去掉零頭。

現場一字排開是海鮮控天堂！有超大帝王蟹、爆蛋紅蟳、沙公、花蟹、三點蟹、海水蝦、泰國蝦、海草蝦…等！不知怎麼料理，直接問老闆就對了，老闆都會說水煮或清蒸就好，食材本身新鮮簡單烹調就好吃。

來竹圍漁港只要帶夠錢，什麼海鮮都買得到啦！

對開伙家庭客來說，來竹圍漁港很難空手離開！除非你不愛海鮮啦！我都是買到提不動，建議帶冰桶或大容量冰袋來。

除了讓人心動蝦蟹外，現場還有各類魚種！還有體型驚人軟絲、脆卷、小卷、小章魚、透抽等..等應有盡有。

竹圍漁港《許記生魚片》品項豐富，甚至還有迷你立食區，整個漁港直銷中心有很多間刺身攤可選，建議可貨比三間，找間符合自己預算與口味的生魚片盤！

許記生魚片

地址：桃園市大園區沙崙里漁港路451巷25號(56號攤位)

聯絡電話：0929-227-110

營業時間：10:00-17:00

內用/外帶：皆可，立食

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：無

停車場：有

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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