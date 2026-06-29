桃園中壢水餃推薦！現包8種口味，必點「爆汁圓蔥牛肉餃」、免費決明子茶喝到飽

中壢新開幕的《好想你水餃》主打手工水餃！嚴選台灣在地溫體豬梅花肉，吃得到鮮美肉汁，現包8種口味！圓蔥牛肉餃會爆汁、青椒皮蛋鮮肉水餃好有特色，招牌韭菜雞蛋蝦仁很耐吃，內用還有決明子茶免費喝到飽～

好想你水餃｜中壢水餃專門店

這間位在桃園市中壢區大同路182號《好想你水餃》，在麗陽商場（舊大時鐘）旁邊，距離台鐵中壢車站步行約 8 分鐘，除了路邊可找停車格之外，也能直接停放在麗陽商場地下停車場，每小時收費只要 30 元，以市區來講停車挺優惠！

地址：桃園市中壢區大同路182號

聯絡電話：03-2449313

營業時間：11:30-21:00

公休：每週四

遠遠望去！整間漆成亮綠色建築就是《好想你水餃》了！店門口還站著一隻吸睛可愛的水餃寶寶，大公仔出來迎客，透過玻璃窗，可以看到現包餃子過程。

《好想你水餃》門口也有菜單供參考！光手工水餃就多達八種口味，除了現煮水餃外，也有提供冷凍水餃可外帶購買。

好想你水餃｜創新手工水餃＋裝潢

《好想你水餃》打破大家對傳統水餃店既定印象，裝潢很有特色，闆娘先前是經營麻辣鍋店，對店內環境整潔與美感有一定堅持，裝飾融合中式禪風感，室內備有冷氣空調，不用擔心會吃得滿頭大汗。

好想你水餃｜MENU 菜單

《好想你水餃》除了經典韭菜鮮肉、高麗菜豬肉、玉米鮮肉外，還有獨特創意的韭菜雞蛋水餃、韭菜雞蛋蝦仁、東北酸白菜水餃，還有沒見過的口味：青椒皮蛋鮮肉水餃、牛肉圓蔥水餃。

冷凍水餃菜單

半開放式廚房設計，可以看到現包水餃過程！從擀皮、填餡捏花，清楚呈現吃起來更安心。

好想你水餃｜現場手工現包

《好想你水餃》內餡都是每日新鮮採購，特別選用溫體豬梅花肉製作成餡，連麵皮也都是店家自己和麵。

一顆顆排排站好新鮮水餃，渾圓飽滿看起來好療癒！

現場可看到有六大鍋滾水同時沸騰！每鍋都配有專屬倒數計時器。

剛起鍋的水餃！一顆顆飽滿白潤潤的模樣，看起來沒有破皮或軟爛的情況。

好想你水餃｜自助區決明子茶喝到飽

《好想你水餃》設有自助區，免費提供決明子茶解膩喝到飽！有油潑辣子愛吃辣朋友會喜歡，直球對決生辣椒，還有薑絲與蒜泥，可以提升豬肉鮮甜度。

有基本香油、白醋、烏醋與醬油可自己調和，不管是台式蒜蓉醬油，還是川味風格，都能調配出專屬沾醬！

好想你水餃｜3-4人份超澎湃

這一桌揪 3-4 人一起吃，吃得到澎湃感！大家分食下來可以吃到各種口味，每盤器皿都印上《好想你水餃》特別有專屬感。

說真的，平時去一般連鎖水餃店，很多人隨便都能點個十顆、二十顆以上來吃，我平常吃六顆、八顆就差不多飽了，這裡的手工粒粒飽滿，吃起來也很有飽足感。

韭菜雞蛋餡水餃

一咬下去！這口味真的超、韭、菜！濃郁韭菜香氣嘴裡撲鼻而來，根本是為韭菜控量身打造，韭菜切的很細，搭配蛋末鮮嫩好咀嚼，不會有咬不斷的惱人纖維感。

韭菜雞蛋蝦仁水餃

想要讓口感豐富一點，直接點韭菜雞蛋蝦仁水餃就對了！裡面包了一整隻Q彈蝦仁！韭菜蛋香味道濃郁，蝦仁增加口感。

玉米鮮肉水餃

平時我根本不會點玉米豬肉水餃！沒想到《好想你水餃》玉米鮮肉水餃好吃耶！溫體豬梅花肉餡有肉汁，再搭配上香脆甜香的玉米粒，真的完全不用沾醬，會讓人一口接一口，一粒接一粒吃起來。

韭菜鮮肉水餃

經典不敗韭菜鮮肉餃！溫體豬梅花肉肉質鮮美，重點是含有肉汁，再搭配細緻韭菜，就是百吃不厭、很正宗韭菜鮮肉，沾點自助區油潑辣子一起吃，微辣帶麻辣油，讓水餃多點辛辣風味。

青椒皮蛋鮮肉水餃

創意神級口味——青椒皮蛋水餃！青椒保留本身香脆清爽，搭配溫體豬肉餡，融合得恰到好處，吃不到皮蛋嗆鼻味，只是多了微微Q糯口感，算是這裡的寶藏口味！

圓蔥牛肉水餃

喜歡吃湯包的朋友！建議要試試圓蔥牛肉餃！每顆都鎖住鮮美肉汁，吃起來像吃爆汁湯包！只不過皮換成了手工扎實麵皮，吃起來更有飽足感，牛肉切成細緻肉末，再加入切碎的圓蔥，肉餡被攪拌到有彈性，內餡看起來像顆小圓球，把水餃咬開一個小口，還真的能直接倒出湯汁～

東北酸白菜水餃

最後壓軸東北酸白菜水餃！這溫體肉餡基底真的很夠味，肉餡軟嫩有微量湯汁，不管包什麼食材都合適，東北酸白菜呈現恰到好處，不會搶過肉餡風采，酸白菜只是多一抹淡淡爽口酸香氣，整體吃起來既開胃又解膩。

酸辣湯

吃水餃少不了來碗經典酸辣湯！酸辣湯走的是大眾口味，酸辣味較保守溫和，隨手一撈有豆腐絲、紅蘿蔔絲與木耳絲，如果你是重口味、愛酸辣感的人，自助區白醋、烏醋可以調和一點。

滷豆乾

豆乾看得到細密小洞孔，吃起來卻比想像中還清淡不油膩，建議自助區油潑子辣椒醬來一點！辣度加倍更過癮。

綜合滷豬耳、雞胗

豬耳朵處帶軟骨部分很Ｑ彈，雞胗挺有彈性帶點脆口度。

口水雞

這的口水雞和印象中口水雞不太一樣！

這裡的是清爽路線，雞黃皮軟嫩、肉質扎實嚼勁，吃起來感覺沒負擔感，覺得沾上滿滿油潑子辣椒醬，更符合期待。

麻辣鴨血豆腐

建議胃口大追求飽足感，可以點份水餃搭配酸辣湯，再來一份麻辣鴨血豆腐，吸飽麻辣湯的嫩豆腐與鴨血，香辣過癮，想來碗白飯，鴨血口感挺像果凍鴨血，越吃越順口。

《好想你水餃》光手工水餃就有八種口味，創意水餃有自己特色！我個人覺得玉米鮮肉水餃很鮮甜、青椒皮蛋水餃有特色，圓蔥牛肉最驚豔會爆汁！這的溫體豬肉餡很鮮甜，嗜辣者絕就沾點靈魂油潑子吃，自助區有清爽解膩的決明子茶喝到飽。

地址：桃園市中壢區大同路182號

聯絡電話：03-2449313

營業時間：11:30-21:00

公休：每週四

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：無

停車場：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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