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「動物森友會」登陸Xpark！40種海洋生物現身桃園，揪今夏化身無人島居民展開沈浸式探險

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自Xpark臉書粉絲團
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任天堂人氣遊戲迷準備朝聖！今夏桃園人氣水族館 Xpark 將攜手任天堂，首度在台灣打造《集合啦！動物森友會》海洋生物互動體驗展，活動自2026年7月1日起至9月30日限時登場，並於6月27日搶先開放體驗。展覽結合遊戲中的經典海洋生物與真實水族館場景，讓玩家走出螢幕、走進熟悉的無人島世界，在療癒的海洋氛圍中展開一場專屬於夏天的探索之旅。

圖／取自Xpark臉書粉絲團
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本次企劃以《集合啦！動物森友會》中備受玩家喜愛的海洋生物為主題，精選超過40種曾在遊戲裡出現的魚類與海洋生物於館內展示。除了能近距離觀察真實生物外，展區也特別結合遊戲元素，在各展示缸旁設置專屬解說內容，並加入博物館館長「傅達」風格的趣味知識介紹，同時搭配Xpark專業飼育團隊撰寫的生態解說，讓旅客在參觀過程中不僅能重溫遊戲回憶，也能深入認識海洋生態。

圖／取自Xpark臉書粉絲團
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除了海洋生物外，多位《動物森友會》人氣角色也將驚喜現身館內。其中包括深受玩家喜愛的西施惠、狸克以及旅行家呂遊等角色，將陪伴遊客穿梭各個展區。從入口大廳到館內角落，都能發現充滿遊戲氛圍的主題布置，讓粉絲彷彿踏入專屬於自己的無人島世界，每個轉角都可能遇見熟悉角色，成為拍照打卡亮點。

圖／取自Xpark臉書粉絲團
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為配合展覽，Xpark同步推出限定套票，即日起開賣至9月30日止。成人票659元、學生票489元、孩童及博愛票329元，內容除包含Xpark門票外，還可獲得專屬生物尋找卡、完成任務後可兌換的原創生物貼紙，以及限定特典遮陽紙帽。紙帽共推出西施惠、狸克與傅達三款角色造型，數量有限，送完為止。對於喜愛《動物森友會》的玩家與親子家庭而言，無疑是今年暑假最值得安排的療癒系展覽之一。

圖／取自Xpark臉書粉絲團
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