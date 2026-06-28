時光交織的客庄桃花源　苗栗卓蘭小鎮與市區人文走讀

【圖／文：行遍天下】

帶路達人｜陳柏旭

壢西坪產業文化發展協會理事長特助、苗栗觀光協會理事

土生土長的苗栗人，在苗栗生活、讀書、工作已有40多個年頭，在地深耕苗栗，從文化軼事、特色小店與私房秘境都有相當程度的了解。工作遍及苗栗各大觀光景區，曾於育達科大擔任兼任講師，教授休閒觀光相關領域課程。

驅車行駛過台三線，由大湖鄉138k至卓蘭鎮的這一段，依傍著鯉魚潭水庫的瀲灩湖光與青翠綿延山林，是一條連結生產、生活、生態的「里山公路」。公路局移除多數電線桿淨空天際線、透過增加草地、透水地面和排水設施，整體新增約1,550平方公尺的保水空間，有效改善環境並降低碳排放，更榮獲交通部「金路獎」肯定。

沿著這條公路來到充滿果香與花香的卓蘭鎮，說到這裡的名字就想到「水果王國」。在地深耕的帶路人陳柏旭告訴我們，不少返鄉創業青年或外地人都是被卓蘭得天獨厚的氣候所吸引。在四大水果產區特別設有水梨、楊桃、葡萄、柑橘等代表性的四大水果金剛藝術設置，成為卓蘭觀光地標。卓蘭海拔不高，卻常見晨間雲霧繚繞的山嵐美景，因日夜溫差大、土壤肥沃、水源純淨，造就出適合多樣作物生長的獨特條件，被譽為大安溪畔美麗的桃花源。





市區走讀，循詩人走過的路

柏旭繼續熱情地向我們推薦卓蘭的多樣玩法：「卓蘭鎮以客家人為大宗，市區小而美，可輕鬆步行探索，來場歷史人文聚落走讀。壢西坪休閒農業區位於卓蘭北邊景山溪南岸，坐擁廣闊的河階台地，花果農場及特色住宿、餐廳林立，適合規劃兩、三天悠閒漫遊。」

於是第一站，柏旭帶我們來到在地重要詩人「詹冰文學故事館」，在典雅的日式老建築中閱讀詩人的生平、文學作品與畫作。卓蘭先民大多來自中國閩粵地區，尤以詹姓為大宗，建於1885年（清光緒11年）的「詹姓宗廟繼述堂」歷經3次整修，採單進式三合院建築，正廳偏中式格局，兩側橫屋偏日式，風格近似唐代宗教建築，有趣的是，門口矗立兩隻獨一無二的「地豬」石雕，據說是一種極聰明的動物，象徵著詹氏後代多子多孫、開枝散葉。小鎮的信仰中心「峨崙廟」建於1823年（清道光3年），有兩百多年歷史，主祀三山國王，是卓蘭地區最古老的廟宇，柏旭說詹冰在此度過快樂的童年，也是創作的靈感來源。跟著達人的腳步在中正路與周邊巷弄循著歷史軌跡尋訪「智和醫院」、「軍民廟」，卓蘭極具代表性的日治時期老建築智和醫院更是遊客打卡熱點，融合和洋風格的特色建築如今是私人住宅。





在地美食與傳統伴手禮

到台3線必買伴手禮「江記永安喜餅」，這家卓蘭50多年老字號以純手工製作的傳統客家大餅聞名。最令人敬佩的是，餅舖主人江金榮自13歲起擔任麵包學徒，於1974年在苗栗卓蘭鎮創立「永安食品行」，努力研習創新，勇於嘗試與實踐，堅持傳統口味、自製餡料、原料健康新鮮，江老闆說：「自家人吃的才敢賣給客人。」永安餅舖以扎實慢工，留存傳統的老味道、老手藝，以人工方式將油酥包進油皮，製作出層次分明、真材實料的美味！

柏旭推薦的必吃招牌豆沙核桃嚴選高等毛綠豆手工製成綿密豆沙，搭配脆口核桃，甜度適中不膩口；傳統肉餅核桃內餡融合後腿豬肉、客家傳統紅蔥頭酥與大量核桃，香氣濃郁。這裡不僅有現場試吃、奉茶，創新推出有別傳統大餅的小餅禮盒，滿足不同的需求，並在卓蘭旗艦店旁開設在地農特產市集，讓遊客就近選購最新鮮的農特產。

柏旭帶我們這群吃貨來到市區人氣冰店「良美豆花」，老闆范博鈞為照顧父親而選擇返鄉，而後開起豆花店，自2011年開業至今已15年。因為自己愛吃，從手作豆花、客家仙草、傳統剉冰到網美打卡的超浮誇綜合牛奶冰，以真材實料開發出的好滋味成為在地人和遊客推薦的好店。鹽滷豆花用料不手軟，口感滑嫩、濃醇香；費時熬煮8小時的仙草香氣濃郁、滑嫩清爽。

柏旭笑說：「台中人開車到卓蘭不到1小時，台北人不用2小時，就可以吃到真材實料不用自己煮。」各種剉冰配料也自行製作，不偷工買現成的，粉粿只用天然黃梔子入色，特製奶Q粉粿和獨家斑蘭葉粉粿都是必點美味！2024年逐步轉型為第四代，88年歷史的和洋風檜木老建築、花費8個月蒐集的卓蘭黑白老照片、店裡流瀉著Bossa Nova＋客家音樂，甜蜜的冰店沁出文化歷史厚度與溫度。老闆說他用心手工製作好味道，希望卓蘭有一家店，讓遊客覺得有動力過來！





店家資訊

江記永安喜餅旗艦店

地址：苗栗縣卓蘭鎮新厝里7-12號

電話：04-2589-9888

時間：09:00-18:00、週六、日09:00-19:00

網址：www.yung-an.com.tw





地址：苗栗縣卓蘭鎮中街里中正路89號

電話：04-2589-2255

時間：13:00-20:30（週三、四休）

FB：良美豆花





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