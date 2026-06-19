桃園高鐵一日遊再添亮點！「亞矽創研中心」落腳青埔，串聯會展、美食與城市漫遊新路線

規劃桃園青埔輕旅行，未來又多了一處值得關注的新地標。位於桃園高鐵站旁的「亞矽創研中心（亞洲矽谷創新研發中心）」正在推動建設，未來將結合科技研發、企業辦公、會展交流及公共服務功能，成為青埔地區的重要門戶。對旅客而言，不僅能感受城市發展脈動，也能搭配周邊景點、美食與商務設施，打造更豐富的旅遊體驗。

圖／桃園市政府提供

亞矽創研中心規劃以雙塔建築形式呈現，包含服務中心棟與研發中心棟，總樓地板面積近8萬平方公尺，未來將設置企業辦公空間、多功能會議中心及公益設施。隨著大型公共建設逐步到位，青埔除了既有的休閒遊憩功能外，也正朝向國際交流與會展城市發展，讓旅客來到桃園時，除了逛景點、品嚐美食之外，也能看見城市轉型的新樣貌。

圖／桃園市政府提供

交通便利性則是青埔持續吸引旅客的重要原因。亞矽創研中心鄰近桃園高鐵站與機場捷運，無論從台北、新竹或桃園機場出發，都能快速抵達。未來捷運青線規劃完成後，將進一步串聯桃園市區、蘆竹、中壢及青埔高鐵特區等區域，讓旅客安排行程更加彈性，也有助於串接周邊商圈與餐飲聚落。

圖／桃園市政府提供

近年青埔陸續迎來大型建設進駐，包括桃園會展中心等重要設施，逐步形成集結商務、展演、休閒與餐飲機能的新興區域。隨著亞矽創研中心加入發展版圖，未來不論是參加展覽、商務活動，或安排高鐵輕旅行與城市漫步，都有機會體驗青埔日益成熟的都市魅力，也讓這座快速成長中的新城區，成為桃園旅遊版圖上備受矚目的焦點。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」