竹南頭份一日遊｜釣蝦場竟然不能釣蝦？爆汁湯包、茶磚手作茶、全台唯一室內巨型乳牛藏在這！

有些地方真的很犯規，明明是苗栗竹南、頭份這種「開車路過會被低估」的近郊，結果一吃一玩直接把小編震驚到：早上排隊吃到爆汁湯包、蔥花加到像不用錢；中午跑去四方鮮乳酪故事館，鮮奶跟乳酪香到會想多買一盒；下午用一杯「茶磚」把油膩感救回來；晚上去沒有在釣蝦的釣蝦場吃最台的熱炒臭豆腐收尾。這篇就把這趟「竹南頭份美食＋景點」怎麼排最順、每站必吃亮點、以及時間表跟常見問題一次整理好，照著走不太會踩雷。

竹南頭份一日遊｜純手工-鮮肉湯包

爆汁湯包＋蔥花隨你加

小編一到現場就懂為什麼大家說「晚來就吃不到」：蒸籠疊到像小山，排隊的人一直沒斷過。這家的湯包皮真的偏薄，咬下去湯汁會直接衝出來那種，第一口請務必小心。肉餡紮實、蔥香很夠，單吃原味就很可以，但最誇張的是，蔥花可以加到你自己滿意為止，瞬間把整盒湯包香氣拉滿。

圖/ReadyGo

地址：351苗栗縣頭份市民權里中華路716號



電話：037 696 114



營業時間：週二–週五 06:00–13:30、週六–週日 05:30–14:00、週一 公休

竹南頭份一日遊｜四方鮮乳酪故事館

全台唯一室內巨型乳牛

吃完爆汁湯包滿足到不行，下一站小編直接安排去「全台唯一室內巨型乳牛」的觀光工廠，把幸福感繼續補滿。四方鮮乳酪故事館整體氛圍很像一座輕鬆版的乳製品小博物館：一旁有產線櫥窗可以看製程，館內還有沉浸式劇場和互動小任務，小朋友玩得超投入；大人則可以邊逛邊長知識、順便放空一下，完全不會覺得無聊。

圖/ReadyGo

現場還有試吃試喝跟販售區，冰淇淋不會甜到膩，味道反而比較乾淨；乳酪、起司類很適合當伴手禮，但要注意保存（如果你接下來還要跑很多行程，建議放回程或準備保冷袋）。門票還能折抵消費，等於你本來就會買的人，入場很划算。

圖/ReadyGo

地址：350苗栗縣竹南鎮大厝里大厝59-13號



電話：037 472 609#2



營業時間：週一-週日 09:00–17:00、週三公休

竹南頭份一日遊｜穩飲茶府 Win Cha

主打冰磚系列手作茶

小編很愛把這站放在下午，穩飲茶府主打冰磚系列，茶湯直接做成冰磚，所以你慢慢喝也不會越喝越淡，反而會越喝越香。對小編這種會邊聊天邊放空、飲料可以放桌上一小時的人來說超加分。不過也要注意，這家常常要等，甚至有人等到40分鐘以上。所以小編自己會建議把它當成「行程緩衝站」：先預留時間、或先打電話確認，喝起來才不會有壓力。推薦可以從店內人氣的烤茶、奶茶凍類下手，茶味相對厚、香氣更明顯。

圖/ReadyGo

地址：350苗栗縣竹南鎮照南里光復路246號1樓



電話：037 551 886



營業時間：週一–週五 12:00–21:00、週六–週日 10:00–21:00

竹南頭份一日遊｜長興釣蝦場（無釣蝦）

釣蝦場竟然不能釣蝦

最後一站小編一定留給「最台的靈魂」。這間原本是釣蝦場，但現在基本上就是熱炒名店，停車方便、座位間距大、環境是釣蝦場的格局但清潔做得不錯，沒有那種魚池腥味的陰影。不過假日不能訂位，多半要現場排隊，熱門時段等一到兩小時是常態。

圖/ReadyGo

招牌麻辣鴨血臭豆腐鍋真的很下飯，臭豆腐嫩、湯頭濃又不會膩到爆，難怪大家吃完還想打包回家加料續攤。熱炒類小編覺得可以放心點：炒水蓮、蔥爆牛肉、蚵仔酥這種。白天再怎麼文青，晚上回到這種熱炒收尾，才有旅行的完整感。

圖/ReadyGo

地址：300新竹市香山區鹽水里長興街498號



電話：03 537 5181



營業時間：週二–週日 11:00–21:50、週一 公休

竹南頭份一日遊行程表

時間 行程建議 08:00 【純手工-鮮肉湯包】早午餐先攻：湯包＋蔥花加爆，趁熱吃最爽 10:30 【四方鮮乳酪故事館】看展＋互動體驗，試吃試喝後再買伴手禮 14:00 【穩飲茶府】用茶磚冰飲重置味覺，當作下午放空緩衝站 17:30 回飯店/休息或順路移動到新竹香山 18:30 【長興釣蝦場】麻辣鴨血臭豆腐鍋＋熱炒收尾，想吃記得提早到抽號碼牌

竹南頭份美食一日遊常見問題

四方鮮乳酪故事館大概逛多久？適合帶小孩嗎？

如果不參加DIY或導覽，通常半小時到一小時就能逛完；互動跟沉浸式劇場很適合親子同樂，也適合雨天備案行程。

穩飲茶府的「茶磚」是什麼？喝起來有什麼差？

茶磚就是把茶湯做成冰磚，慢慢融化後茶味不會被稀釋，反而能維持濃度與香氣；很適合想慢慢喝、或不想越喝越淡的人。

長興釣蝦場可以釣蝦嗎？

不行喔。長興釣蝦場目前已沒有釣蝦，雖然保留「釣蝦場」的場地風格，但現在主要是熱炒／麻辣鴨血臭豆腐鍋餐廳營運，俗稱「被熱炒店耽誤的釣蝦場」。

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