直擊曼谷植物展！從珍稀物種到跨國交易平台，桃園看見亞洲植物產業競爭力

近年觀葉植物、珍稀熱帶植物市場持續成長，帶動相關育種、設計與生活美學產業發展。泰國曼谷作為亞洲熱帶植物交易樞紐，匯聚豐富的育種資源與國際買家，是掌握全球綠色產業動向的關鍵指標。

桃園市長張善政受邀出席「曼谷國際植物展」。圖片來源｜桃園市政府

為深入了解國際市場趨勢與產業模式，桃園市長張善政日前率領市府團隊及八名在地青農赴泰考察，參訪「曼谷國際植物展」（Bangkok International Exotic Plant Show & Sale）。團隊透過實地觀摩這場匯聚世界各地業者的產業盛會，探究其展會規模、交易模式與市場樣態，進一步解析亞洲植物產業鏈的發展現況。

直擊展會現場！多元策展模式，匯集全球育種資源

曼谷植物展現場匯聚觀葉植物、熱帶雨林植物與各類珍稀變異品種，盡顯熱帶綠色經濟實力。圖片來源｜欣傳媒

今年，曼谷植物展集結來自泰國、台灣、印尼、菲律賓、厄瓜多及歐美等地的參展業者，展出內容涵蓋觀葉植物、熱帶雨林植物及各類珍稀品種。除了靜態展示之外，現場亦可見業者與買家進行洽談，展覽兼具展示、交易與產業交流功能。

曼谷植物展現場全球買家與業者洽談熱絡，充分展現跨國商貿與產業交流動能。圖片來源｜欣傳媒

不同於部分以單一植物類別為主題的展覽，曼谷植物展呈現高度多元化的策展特色。展場內可見各式熱帶植物共同展出，從商業化品種到珍稀收藏級植物皆有市場空間，反映出泰國植物產業成熟且多層次的市場結構。

變異觀葉成亮點，收藏級植物展現潛力

展場中最受矚目的焦點之一，是俗稱「出藝」的斑葉變異觀葉植物。這類植物因葉片呈現特殊斑紋、色彩或型態變化，具備高度觀賞價值與收藏性，加上繁殖速度較慢、培育技術門檻較高，因此往往具有較高市場價值。

展會中有許多變異觀葉植物。圖片來源｜欣傳媒

桃園青農、詰雅花卉農園的吳光曜觀察發現，展場中可見豐富且多元的變異品系，顯示泰國在相關品種培育與市場發展已累積相當基礎。透過實地觀摩，青農得以進一步了解高價值植物市場的最新趨勢，並思考台灣在育種技術與特色品種開發上的發展機會。

氣候與產業鏈優勢，造就全球植物交易重鎮

由於具備熱帶氣候條件，多數觀葉植物與熱帶植物可於自然環境中穩定生長，降低溫室設備與能源投入成本。相較於部分溫帶國家需仰賴高額設施維持栽培環境，泰國在生產效率與供應能力上具備先天優勢。

泰國受惠於熱帶氣候優勢，大幅降低溫室栽培成本，在觀葉植物的生產效率與穩定供應上展現強大競爭力。圖片來源｜欣傳媒

此外，從種苗繁殖、生產栽培、批發交易到國際出口，泰國已逐步形成完整的產業鏈體系。此次考察期間，桃園代表團也觀察到植物產業不僅是農業生產，更結合品牌經營、空間設計及生活美學等元素，展現綠色經濟的多元發展樣貌。

汲取國際會展經驗，佈局亞洲植物博覽會

桃園市長張善政率領市府團隊及地青農參訪「曼谷國際植物展」，實地觀摩跨國貿易與產業發展模式。圖片來源｜桃園市政府

桃園市政府於曼谷植物展設置主題攤位，展示在地特色農產與品牌成果。圖片來源｜桃園市政府

桃園市政府此次更於曼谷植物展現場設置桃園主題攤位，展示在地特色農產及品牌成果，向國際市場展現桃園農業多元魅力，讓更多優質農業品牌被世界看見。隨著七月份「亞洲植物博覽會」即將在桃園登場，市府團隊亦於現場向國際業者遞交邀請函，期盼透過此一交流平台促進國內外產業互動，拓展更多合作可能。

欣傳媒XINMEDIA:https://www.xinmedia.com/

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

蘇祐萱 https://www.xinmedia.com/article/305829