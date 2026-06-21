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桃園南門市場傳承二代店！必點什錦麵、神級炸豬肝、好吃炸韭菜

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

這間朋友強力推薦、從小吃到大《劉媽媽》，就藏身在熱鬧桃園南門市場！目前已經傳承第二代經營，光經典什錦口味就有黃油麵、米苔目和粥品可選，什錦配料蚵仔飽滿又大顆，小菜有炸物與川燙類，真的滿好點什麼都想吃看看，招牌神級「炸豬肝」絕對是必點。

劉媽媽｜南門市場老字號

《劉媽媽》位於桃園市桃園區南昌東街25號（南門市場），建議第一次造訪直接設定導航最快，騎機車可停文化街免費機車停車場，開車的朋友可停放「南門公園地下停車場」步行約2到3分鐘可到。

  • 營業地址：桃園市桃園區南昌東街25號

  • 營業時間：06:00–14:00（公休：週一）

雖然小時偶爾會陪媽媽來南門市場，但都是吃南門吃米粉湯居多！這間店是朋友從小吃到大的麵攤，目前已轉交給第二代經營，二代老闆娘有親和力、很會招呼客人做介紹，即使平日非用餐時間，店內依然客滿，很多都是吃了多年的老顧客。

《劉媽媽》攤車有好多小菜可選擇！透明玻璃窗內擺滿內臟與海鮮食材，以傳統小吃店標準來看，整體檯面算是乾淨整齊。

桌上擺有辣椒醬油可自己加！闆娘介紹炸韭菜要沾醬吃，平時敢吃辣一定要來點辣椒，這樣搭配起來更好吃。

劉媽媽｜菜單

《劉媽媽》菜單上滿豐富！麵類選擇就有米粉、米苔目、冬粉、板條與陽春麵，還有粥品可點！小菜分成炸類與川燙類，像是炸雞捲、炸蚵仔和紅燒肉都有人推薦，朋友說炸豬肝是必點，闆娘也推薦炸韭菜也要點。

劉媽媽｜傳承二代什錦麵＋小菜

說真的太多想點！可惜我們今天只有兩人，戰力實在太單薄，兩人一起吃一碗什錦麵，這樣就能多點幾道小菜。

什錦米苔目

什錦麵可選擇麵條種類！如果沒有特別更換，基本款什錦麵是用黃油麵，不想吃麵，店裡也有什錦粥可選擇，什錦米苔目一上桌，好有傳統的古早味，有韭菜段與油蔥酥，湯頭喝起來好濃郁，鹹香度拿捏剛好，不用另外加調味料就好喝。

什錦配料有豬肝、蚵仔、花枝與劍蝦！劍蝦吃的出來有新鮮；剛好是蚵仔季每顆都好飽滿，搭配Q彈米苔目，整體滿好吃有古早味。

紅燒肉

《劉媽媽》紅燒肉可依照個人喜好選肥一點或瘦一點！我們這次點瘦紅燒肉，吃起來口感比較偏乾柴一些，需要稍微咀嚼一下，還是帶點油脂肥一點，吃起來更順口！

炸豬肝

平時在外面吃豬肝，都是煮湯或炒居多，這裡竟然有少見「炸豬肝」！

豬肝外層裹上一層薄薄粉去炸，火候掌握得剛剛好，外皮好酥脆，裡面豬肝維持香軟，沒有一點腥味，單吃原味就滿好吃，附點特製醬一起吃更夠味！

炸韭菜

這道小菜是闆娘推薦！外層炸得香、酥、脆，吃起沒有油膩感；裡面韭菜很新鮮，水份飽滿一點都不老柴，在嘴裡很好咀嚼，不會有咬不爛的尷尬，闆娘建議吃法，沾點特製醬料加上辣椒，超火辣滋味真的滿好吃。

傳承二代《劉媽媽》生意好到沒斷過！什錦麵料挺實在很夠味，小菜炸豬肝好吃必點，炸韭菜香脆不油膩，每道就是很純粹實在的古早味，沒有多餘添加，食材一吃就知道有新鮮。

劉媽媽

營業地址：桃園市桃園區南昌東街25號（南門市場）

營業時間：06:00–14:00

公休：每週一

寵物友善：是

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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