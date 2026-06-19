桃園大園最神祕古早味！每年只賣3個月，厚達3公分「爆量芋頭冰」必吃

大園路邊透天厝隱藏著一間老冰店！《一清冰菓店》低調到沒大招牌，累積了不少在地老顧客，全店每年只營業三個月就6月到8月能吃到，尤其是爆量招牌芋頭冰，每塊芋頭看起來有三公分厚，挫冰與糖水不夠都能加。

一清冰菓店｜大園老字號冰店

大園人專屬的消暑冰店《一清冰菓店》！就藏身在桃園大園區菓林里三民路二段 630 號，在大園市區 7-11 航林門市隔壁，由於夾在兩側建築中間顯得低調，一不小心就會錯過，建議直接導航最快，門口可停放摩托車，汽車建議附近找停車格最安心。

提醒：每年 6 月營業到 8 月，一年就營業三個月而已，正確營業時間以店家公佈資訊為主！

地址：桃園市大園區菓林里三民路二段630號

聯絡電話：03-3836402

營業時間：11:00-20:30(每年6-8月營業，以店家公佈為主)

位置真的有夠隱密，就在一間摩托車行正旁邊，外觀沒任何顯眼大招牌，就玻璃門上貼著簡簡單單幾個大字。

一清冰菓店｜開業三十多年老冰店

《一清冰菓店》門面很有歷史感，民國82年營業已交給第二代傳承，店內用餐空間充滿純樸日常感，就是一般傳統透天住宅客廳模樣，滿多都是附近在地人，熟門熟路地穿拖鞋來買冰，真的是街坊鄰居的夏日救贖。

長年累積忠實老顧客，配料除了有新鮮現切水果，還有經典配料：紅豆、綠豆、粉圓、粉粿..等配料，因為今天是週末下午，挫冰料早被搶購一空，冰櫃裡已經所剩無幾完售狀態。

其它料槽還有古早味蜜餞類可選擇，也能選蜜餞與淋醬組合很有古早味。

一清冰菓店｜菜單

《一清冰菓店》Menu讓人瞬間陷入選擇障礙，光剉冰品項就超過二十多種，有新鮮水果冰、經典復古月見冰、酸甜開胃蜜餞冰、綜合冰、人氣王芒果牛奶冰與綿密芋頭冰，還有現點現打果汁與仙草蜜，最便宜一杯紅茶只要 30 元銅板價。

一清冰菓店｜芋頭冰

來《一清冰菓店》絕對不能錯過靈魂品項——芋頭！可以豪邁點一碗芋頭冰，也有加點其它配料更豐富，像是粉粿與粉圓都很搭，建議額外 ＋10 元加點煉乳牛奶，吃起來更香甜對味。

芋頭塊厚實程度好誇張，一塊塊疊上去看起來就像芋頭小山，芋頭燉煮很綿密，本身甜度不高不會甜耶！根本就是在吃不甜的蜜芋頭，每塊芋頭厚度應該有三公分高，現場聽老闆和客人聊天才知道，現場這一大鍋賣完就沒了，這已經是今天第二鍋了，老闆直呼真的太忙、根本沒空再煮第三鍋啦。

大園人才知道的隱藏版老冰店！《一清冰菓店》每年就只營業三個月，只有 6月 到 8 月營業吃得到，靈魂招牌「芋頭」超厚實又綿密，重點是給的完全不小氣，堆疊像座小山，手工熬煮每日限量完售，外帶內用客人沒少過。

一清冰菓店

地址：桃園市大園區菓林里三民路二段630號

聯絡電話：03-3836402

營業時間：11:00-20:30(每年6-8月營業，以店家公佈為主)

公休：有，門口暫停

停車場：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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