走進桃園珍珠海岸蔚藍廊帶　體驗與自然共生的海客文化

【圖／文：行遍天下】

桃園坐擁長約46公里的美麗海岸線，在作家劉克襄的帶領下，沿著台61線走讀珍珠海岸獨有的海洋客家文化與自然景觀，共構一條生機蓬勃的蔚藍廊帶。近20年來在地方、社區對海岸生態環境的重視下，加入GSTC全球可持續旅遊概念，打造綠色慢活旅遊。

觀新藻礁／見證自然演化軌跡

全台面積最大的植物藻礁「觀新藻礁生態系野生動物保護區」位於桃園觀音至新屋沿海，占地廣約370公頃，跨越數千年形成的自然寶庫發現多達10種藻類、129種動物，豐富的生物多樣性是西部沿海罕見的完整生物礁環境，被譽為「北台灣海洋生態博物館」。不同於動物所形成的珊瑚礁，藻礁由無節珊瑚藻類死亡鈣化後，沉積於礫石灘上所形成石灰岩礁體的「植物礁」，平均10年才可生成1公分。觀新藻礁劃分了核心區、緩衝區及永續利用區，潮間帶可見綠藻、魚蝦、螺貝類等海生物，水筆仔與海茄苳組成的紅樹林教育園區可近距離觀察彈塗魚、招潮蟹生態。

▲觀新藻礁生態導覽可深入潮間帶認識藻礁。

▲藻礁生態環境教室可透過影片、圖文領略藻礁的珍貴。

DATA

位置：桃園市觀音區保生里、新屋區永興里

電話：03-3865711

時間：07:00-17:00

體驗：藻礁、產業、人文、生態體驗輕旅行可洽詢桃園市新屋區永興社區發展協會03-4863911

新屋石滬故事館／認識百年漁滬智慧

故事館結合歷史、文化與環保教育，在導覽展區探索百年石滬模型，了解古人捕魚智慧；創客教室體驗海廢再生DIY，寓教於樂守護海洋；觀景平台飽覽美麗海岸線。新屋石滬的歷史可追溯至清朝，就地取材鵝卵石徒手搭建綿延數百公尺的石滬，深圳北岸至蚵間以「百年石滬群」聞名，目前保有11座石滬，其中蚵間第 3 號石滬曾一舉捕得600公斤漁獲！故事館會根據每日潮汐時間導覽遊客認識先民智慧漁滬文化。擁有神農嚐百草精神的劉克襄老師建議大家預約傳統海味「討海人的鹹鹽飯」，嚐嚐以鹽、酒、麴等醃製的肉醬「醢」（ㄏㄞˇ）醬的滋味，「聞起來臭，吃起來香」他說。

▲故事館藏身新屋蚵間防風林，原為1990年興建的警察宿舍與哨所。

▲劉克襄老師（右）在創客教室與主理人展示繽紛多元的海廢再生DIY創作，喜歡還可買回家。

DATA

地址：桃園市新屋區觀海路一段2180巷70號

電話：03-4760409

時間：09:00-17:00(週二、三休)

FB：XinwuStoneWeirsStoryHouse

後湖溪生態園區／悠哉泛舟秘境

這裡是新屋區4月新開業的秘境，平穩安全的水域適合獨木舟、SUP等親水活動，結合生態與休憩功能，成為珍珠海岸人氣新亮點！後湖溪全長約 1.3 公里，位於永安漁港北岸，早期為農業灌溉河道，目前已完成約900公尺河道清淤，設置有景觀平台、湖畔咖啡屋及約600公尺的堤頂自行車道，串聯永安漁港、海螺文化館。海水與淡水交會的獨特環境孕育出多層次的河溪、濕地生態，作家劉克襄特別提到：划著獨木舟進入紅樹林，映入眼簾的是水筆仔、海茄苳、招潮蟹、彈塗魚等濕地生物，讓人對自然環境與能源開發並重而感動。

▲操舟進入紅樹林可賞沿岸的水筆仔、海茄苳、木麻黃、馬鞍藤、招潮蟹、彈塗魚等濕地生態景觀。

DATA

地址：桃園市新屋區永安里新港路166號

電話：03-4862200

FB：taoyuanriverkayak

時間：園區24小時、舟日咖啡廳10:00-18:00、獨木舟體驗09:00-17:00

體驗：平日僅開放獨木舟課程式體驗預約，12人成團，預約、諮詢LINE@hhred

新屋綠色走廊／迎著海風快意騎行

永安漁港南方約3公里處的「新屋綠色走廊」是北台灣最具規模的自行車專用道，綠蔭盎然、坡道平緩的親民特色吸引闔家大小迎著海風，快意共享騎行樂。濱海綠色走廊長約6.5公里，行經永安漁港、海螺文化體驗園區、新屋濱海植物園、太平洋自行車博物館、海洋客家牽罟文化館、觀海亭、新屋石滬故事館、新屋百年石滬群、漂流木公園、福興宮。自行車道入口處有多家單車、協力車店，若只想短暫體驗也可現場租車。

▲作家劉克襄倡議綠色旅遊玩轉珍珠海岸，可從永安漁港租自行車往南北騎，再回到永安漁港吃海鮮。

▲在笨港親海沙灘可悠閒戲水、玩沙、賞夕陽。

▲海洋客家牽罟文化館可品嚐道地牽罟飯。

永安海螺文化體驗園區／純白美學巡禮

桃園珍珠海岸超人氣美拍打卡景點「永安海螺文化體驗園區」的白色海螺建築超吸睛，外觀設計靈感來自「淺埋土丘內的海螺」，結合海浪的律動、海螺的線條，白、灰色主調，打造裡外皆優雅的海客美學。高互動性的故事館引領遊客穿越時光，走進客家漁村沉浸式體驗先民與大海共生共存的智慧。園區中庭「海的呼喚」地景藝術融入聲音，感受海的呼喚；2樓觀景平台可眺賞美麗海景，璀璨夕陽映照海面，與永安漁港交織出的景緻超夢幻。

▲白色海螺建築是珍珠海岸人氣地標。

▲在全台最具特色的客家漁港永安漁港可大玩牽罟、吹海螺、石塭捕魚樂和大啖痛風海鮮大餐。

DATA

地址：桃園市新屋區新港路85號

電話：03-4864906

時間：09:00-17:00（週一休）

觀音草漯沙丘／浪跡台版撒哈拉

這裡不是撒哈拉沙漠、鳥取沙丘，而是觀音濱海的草漯沙丘，尤以金粉夕陽、起伏沙丘、成排風車、海岸線同框的畫面最是唯美，躍登桃園熱門打卡景點，電影《不能說的秘密》、電視劇《波麗士大人》都曾在此取景。草漯沙丘地質公園於2020年加入台灣地質公園網絡，亦為全國第1座沙丘地質公園。北起大園區老街溪口，南至觀音區大崛溪口，綿延8.1公里，最高可達15公尺。最佳角度請登高，爬上稜線高點，豁然開朗，視野遼闊，免出國輕鬆拍電影級沙漠大片！

▲台版撒哈拉草漯沙丘以魔幻般的海岸沙漠夕陽美景出圈。





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