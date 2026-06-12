龍舟比賽、環湖煙火一次看！「龍潭歸鄉文化節」6月20日登場　音樂演唱會嗨翻端午夜

端午節除了看龍舟競賽，今年桃園龍潭將再度以熱鬧豐富的活動迎接夏日旅遊人潮。「2026龍潭歸鄉文化節」將於6月20日在龍潭觀光大池盛大登場，結合市長盃龍舟賽、環湖煙火秀、音樂演唱會及客庄文化體驗，打造從白天一路延續到夜晚的節慶盛宴，成為桃園端午連假最受矚目的旅遊活動之一。

圖／業者提供

白天最吸睛的焦點莫過於龍潭大池舉辦的龍舟競賽，各隊選手齊聚湖面展開激烈角逐，展現團隊默契與端午傳統精神。現場同步安排水上高樁獅演出，結合力與美的精彩展演，讓旅客近距離感受客庄文化魅力。此外，遊客還可順遊龍潭老街、品嘗客家特色料理與石門活魚美食，體驗桃園在地風情。

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入夜後，龍潭大池將迎來年度重頭戲「花火之夜」。今年特別規劃環湖式煙火展演，透過高空、中空及低空煙火層層堆疊，營造壯觀的視覺效果。煙火將沿著湖畔多點施放，無論從哪個角度觀賞，都能欣賞璀璨花火綻放夜空，搭配湖面倒映光影，呈現夢幻又震撼的夏夜景致。活動開場更邀請桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew人氣成員帶來活力演出，為煙火秀暖身炒熱氣氛。

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除了絢麗煙火，當晚同步舉辦「Hakka粽夏音樂饗宴」，邀集多位人氣歌手及樂團輪番登台，包括范逸臣、巴大雄、張語噥、彤溫岑、方立維ALI及艾克樂團等實力派卡司接力演唱。旅客可在湖畔吹著晚風、欣賞現場音樂與煙火表演，感受濃濃仲夏節慶氛圍。從熱血龍舟到璀璨花火，再到音樂演唱會，2026龍潭歸鄉文化節將成為今年端午假期不可錯過的旅遊亮點。

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