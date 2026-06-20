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桃園角板山美食必吃5選！爆量水蜜桃冰沙、20年老字號豆花、道地原住民料理

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖/ReadyGo
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來桃園復興角板山，真的不要只看風景！這次小編沿著角板山商圈一路吃下來，才發現這裡根本是跑山美食天堂，從爆量水蜜桃冰沙、馬告香腸、鹽酥菇，到原住民料理、手工豆花、古早味爆米香，每一站都很有在地特色。下次安排角板山一日遊，不妨把這篇桃園角板山美食清單一起收藏，邊看山景邊吃美食超滿足。

角板山美食推薦｜馬告香腸小湯

馬告香腸｜爆量水蜜桃冰沙必嚐

第一站小編先衝「馬告香腸小湯」，這間真的很適合當角板山美食開場。他們家的馬告香腸也很推薦。香腸一口咬下有肉汁，馬告的特殊香氣會慢慢跑出來，帶點馬告辛香感，跟一般香腸很不一樣。喜歡嚐鮮的人也可以試試珠蔥香腸，搭配店家提供的蒜頭一起吃，味道更有層次。

圖/ReadyGo
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除了馬告香腸，最讓小編驚喜的是水蜜桃冰沙，整杯滿到蓋不起來，喝起來有濃濃水蜜桃香，不是只有冰塊和香精味，而是很真材實料的果香感。尤其夏天或爬完山來一杯，真的會瞬間回血。難怪很多人都說，每次來角板山都願意為了這一杯冰沙和一條香腸再跑上山。

圖/ReadyGo
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地址：桃園市復興區澤仁里中正路84號

電話：0910-260-314

角板山美食推薦｜鹽酥菇總店

鹽酥菇｜現炸綜合菇類

吃完香腸後，隔壁不遠的「鹽酥菇總店」也很值得順手買一份。這間主打現炸菇類，聽到剛起鍋的酥脆聲，就知道一定穩了。綜合菇一份份量很有誠意，不會有觀光區小吃份量偏少的感覺。杏鮑菇外酥內多汁，香菇香氣濃郁，邊走邊吃剛剛好，很適合當作角板山商圈散步小點。

圖/ReadyGo
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地址：桃園市復興區澤仁里中正路80號

營業時間：週一 11:45–14:00、17:00–20:00；週二至週四 11:30–15:00、17:00–21:00；週五 11:45–14:00、17:00–20:00；週六 11:30–21:00；週日公休

角板山美食推薦｜角板山老店家小吃

老店家小吃｜原住民風味料理

如果想坐下來好好吃一餐，小編會推薦「角板山老店家小吃」。這間是角板山商圈裡很有在地味的老店，菜色豐富，從山產熱炒、原住民料理到家常小吃都有，適合一群朋友或家人一起點一桌。

圖/ReadyGo
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小編很喜歡他們家的竹筒飯，米飯帶著竹香，吃起來樸實卻很有山林感。炒山蘇也很值得點，鍋氣很足，口感爽脆，調味鹹香剛好，真的會不知不覺被秒殺。原住民料理少不了炒山豬肉，鹹香夠味、油脂香氣明顯，完全是白飯殺手。其他像馬告油雞、刺蔥蛋、炸溪蝦、高麗菜也都很有特色，很適合和家人朋友一起點不同菜色吃，安排成角板山午餐。

地址：桃園市復興區澤仁里中正路7號

電話：03-382-1988

營業時間：週一至週五 11:00–15:30；週六、週日 11:00–18:30

角板山美食推薦｜角板山手工豆花店

手工豆花店｜黑糖系古早味甜品

吃完山產熱炒後，來碗「角板山手工豆花店」的古早味豆花收尾。可以選黃豆或黑豆，搭配糖水或豆漿，黑糖香氣溫潤，甜度不膩，還可搭配花生、紅豆、粉圓、芋圓等配料。逛完角板山或吃完鹹食後來一碗，真的有種靠它續命的感覺。

圖/ReadyGo
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地址：桃園市復興區澤仁里中正路9號

電話：0913-392-921

營業時間：09:00–17:00

角板山美食推薦｜角板山傳統爆米香

傳統爆米香｜現炸古早味伴手禮

最後回程前，可以順手買一包「角板山傳統爆米香」當伴手禮。吃起來酥香爽口，不甜膩，很適合帶回家分享給家人朋友。

圖/ReadyGo
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地址：桃園市復興區澤仁里中正路一帶

角板山美食一日遊行程表

時間行程規劃
10:00抵達角板山商圈，先散步感受山城氛圍
10:30馬告香腸小湯：喝爆量水蜜桃冰沙，搭配馬告香腸開胃
11:00鹽酥菇總店：買一份現炸綜合菇，邊走邊吃
12:00角板山老店家小吃：享用竹筒飯、炒山蘇、炒山豬肉等原住民料理
13:30角板山行館／角板山公園：飯後散步看風景，順便消化
15:00角板山手工豆花店：來一碗古早味豆花當下午甜點
16:00角板山傳統爆米香：回程前買古早味爆米香當伴手禮

角板山美食常見問題

馬告香腸的馬告是什麼？

馬告是台灣原住民常用的天然香料，又稱「山胡椒」，主要生長於中高海拔山區。香腸帶有檸檬、香茅與淡淡薑味的清新香氣，吃起來清爽辛香。

角板山手工豆花有什麼特色？

可選黃豆或黑豆，搭配糖水或豆漿，口感滑順、豆香明顯，非常適合飯後或逛完角板山後享用。

角板山美食大多集中在哪裡？

大部分熱門美食都位於角板山商圈與中正路周邊，步行即可抵達，停好車後邊逛邊吃非常方便。

延伸閱讀 >>桃園一日遊｜體驗昭和老宅午餐、深夜關東煮、虎頭山夜景，超Chill的桃園週末行程推薦！

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豆花 角板山 冰沙

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