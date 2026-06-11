苗栗苑裡賞花秘境！「牡丹蓮池粉」白花海夢幻登場





藏身於苗栗縣苑裡鎮的苑裡牡丹蓮池，目前正式迎來一年之中最美的花季。每年5月中旬至7月期間，池中種植的大朵牡丹蓮會陸續盛開，吸引不少賞花旅人專程前來。不同於大型觀光景點，這裡保留了純樸鄉間氛圍，也讓整片花海顯得更加安靜療癒。





▲圖片來源：吳森欉攝影





巨大花型層層綻放，牡丹蓮比一般荷花更吸睛

苑裡牡丹蓮池最大的特色，在於這裡栽種的是外型特殊的牡丹蓮。園區主要可見白牡丹蓮與粉白漸層的泰國牡丹蓮，花瓣層層堆疊，外型神似牡丹，因此得名。相較於一般荷花會在中午逐漸閉合，牡丹蓮最大的優勢是能維持較長時間綻放，讓旅人無論什麼時段前往，都有機會欣賞到飽滿花姿。





▲圖片來源：吳森欉攝影





清晨光線最溫柔，把握最佳拍攝時段

若想拍出牡丹蓮最柔美的模樣，建議安排清晨6點至9點前往。此時陽光較柔和，不僅能拍出花瓣細膩層次，也能避開夏季正午的高溫。清晨時分，池面倒映著花影與天空色彩，搭配鄉間寧靜氛圍，讓整個景色更像一幅慢慢展開的田園畫作。





▲圖片來源：吳森欉攝影





尊重私人分享空間，安全賞花更重要

需要特別留意的是，苑裡牡丹蓮池位於鄉間小路旁，道路較狹窄，若自行開車前往，建議將車輛整齊停放路邊，避免影響農車及居民通行。蓮池兩側多為狹窄田埂泥地，雨後容易濕滑，步行時也要留意腳步安全。此外，這裡屬於私人無償分享空間，拍照時請勿踩踏田埂、採摘花朵或留下垃圾。唯有保持尊重，才能讓這片美景持續陪伴更多人度過夏天。





▲圖片來源：吳森欉攝影





【苑裡牡丹蓮池】

景點位置：苗栗縣苑裡鎮玉田里358號附近（近山水米有機稻場）





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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