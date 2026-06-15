祖傳百年封鴨二吃！苗栗銅鑼「連記甘味花園餐廳」 南洋風客家菜有夠Chill

藏在山上的《連記甘味花園餐廳》彷彿世外桃源！大走南洋風客家菜餐廳，主打祖傳兩百年獨門封鴨，還有各種傳統客家菜，招牌封鴨可以做成二吃，煮成一整鍋滿滿料封鴨蔬菜鍋，份量挺驚人～

連記甘味花園餐廳｜銅鑼鄉聚餐

《連記甘味花園餐廳》位於苗栗銅鑼鄉九湖村五鄰40號，從銅鑼交流道下來大約10分鐘就能抵達，附設免費停車場，不用找車位傷腦筋，結束剛好安排阿財米食買伴手禮約4分鐘車程。

電話：037-981228

地址：苗栗縣銅鑼鄉九湖村五鄰40號

營業時間：11:00-14:00/17:00-20:00

公休：每週四

開上山彷彿來到另一個世外桃源！一踏進來心情放鬆一大半，遠離城市喧囂的祕密花園。

停車空間規劃得完善，現場除了有少數停車格，順著山路往上開有第二停車場，明明平日現場停了四台遊覽車，可見生意挺不錯。

連記甘味花園餐廳｜連記甘味Garden Cafe

這間連記甘味 Cafe近期將開幕！同樣是由《連記甘味花園餐廳》業者經營，走到最上面空氣清新，放眼望去視野風景不錯。

連記甘味花園餐廳｜南洋風客家菜

《連記甘味花園餐廳》就在這！停好車需走一段舒適小山坡，右手邊這間就是主體建築，最吸睛的建築屋頂上鋪滿了白草，散發著濃濃南洋異國風情，讓人一瞬間有種一秒出國度假的錯覺感。

整間餐廳加上大量植栽裝飾，放眼望去滿是綠意盎然，特別賞心悅目！把自然植物融入空間巧思，營造放鬆療癒用餐氛圍。

一進去《連記甘味花園餐廳》左手邊，這間就是他們販賣區！有餐廳廚房自己製作豆腐乳與辣椒醬，還有販賣草帽可遮陽～

這天二樓已經被遊覽車團客整層包下來，室內座位全滿，我們只剩下戶外座位可坐。

二樓附設洗手間！坐二樓用餐的客人就也不用特地走到一樓。

半戶外用餐空間，現場只有電風扇可吹，建議怕熱的朋友提早訂位！

連記甘味花園餐廳｜單點菜單、套餐

《連記甘味花園餐廳》菜單有單點與套餐兩種選擇！來這就是要點他們招牌「百年祖傳封鴨」！大份整隻是1,280元、小份半隻是880元，像我們才兩人就直接點雙人套餐，有百年祖傳封鴨二吃(半隻)＋美式金沙豆腐、時令青菜、仙草露與白飯，飯後會貼心招待季節水果。

連記甘味花園餐廳｜仙草露

仙草露喝起來像濃縮版仙草茶！入口會帶點傳統仙草特有甘苦味，小朋友可能不喜歡，建議幫小朋友點其他飲料。

一上桌店家大方招待自製豆腐乳，以及中辣、大辣兩種辣椒醬，辣椒醬香辣十足，豆腐乳醃漬得鹹香甘甜，超級下飯。

連記甘味花園餐廳｜時令青菜

《連記甘味花園餐廳》今天時令青菜是炒高麗菜！炒青菜給得挺大一盤，高麗菜口感挺爽脆。

連記甘味花園餐廳｜美式金沙豆腐

這道「美式金沙豆腐」和我一般吃的台式很不一樣！

一般台式作法金沙醬會裹在豆腐外面，能感受到厚實鹹蛋黃香，這的做法將豆腐切成精緻小塊狀，鹹金沙醬風味比較清淡些，有一股濃郁的奶香氣，整體吃起來外酥內嫩。

連記甘味花園餐廳｜封鴨一吃

這就是《連記甘味花園餐廳》祖傳百年招牌封鴨！

雙人套餐份量是半隻封鴨，一上桌服務生稍微將骨肉分離，方便我們夾取，還會特別提醒，鴨架要留下等一下煮「第二吃」，封鴨採用「濕鴨」做法，加入了紅棗、蘋果片、老薑..等祖傳秘方料一同燉煮，光是製作就要12個小時。

鴨腿肉質挺軟嫩好入口，不過鴨胸肉質就稍微有些微柴，單吃鴨肉挺有鹹度，建議要配白飯一起吃！

這道封鴨湯汁精華，帶著一點點藥膳香，下手又不會過於厚重，微甘微香鹹滋味，夏天吃起來也很可以。

白飯淋上一點封鴨醬汁，這樣拌著飯吃就滿夠味！再來匙辣椒醬，整碗香氣變得更立體有層次。

一不小心就吃掉2-3碗白飯！完全忘記還有封鴨二吃？

連記甘味花園餐廳｜封鴨二吃火鍋

還沒有封鴨二吃，我已經飽在打飽嗝了！

服務生把剛才留下鴨骨架收回廚房，煮成「封鴨火鍋」超級豐富！整鍋滿滿都是料，放了南瓜、青菜、玉米還有Q彈鴨肉丸子，這份量一加下去，瞬間從原本雙人餐變成了3-4人份火鍋，已經做好要打包外帶心理準備！

我覺得煮成火鍋更好吃！原本稍微偏鹹的封鴨醬汁，加上高湯稀釋過後，與滿滿青菜、玉米和南瓜，整鍋湯頭喝起來很清爽、順口，既有封鴨原本藥膳香，又多了蔬菜清甜味。

我們兩人根本吃不完，剩下全部打包回家，回家又可省下一餐！

《連記甘味花園餐廳》有好幾隻超可愛貓咪！其中一隻貓媽媽最近生了好幾隻小貓，正待在籠子裡休息。

飽餐一頓後，再順著走出去，外面還有戶外涼亭可坐著休息。

《連記甘味花園餐廳》屋頂上白草很有南洋異國風！周邊融合大量植栽，整個氛圍很舒服，百年招牌封鴨挺有特色，濃郁清爽封鴨火鍋二吃！還有多種客家菜可選，加上附設停車場，下次經過要帶家人來吃啦～

電話：037-981228/037-981-848

地址：苗栗縣銅鑼鄉九湖村五鄰40號

營業時間：11:00-14:00/17:00-20:00

公休：每週四

兒童餐具、餐椅：有，無

寵物友善：是

服務費：有，10%

停車場：有

官網：https://ljgw-garden.com/

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」