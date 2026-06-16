超大場「越式燒肉火鍋吃到飽」！自助區逾100種選擇 免收服務費、附停車場

桃園蘆竹新開一間超大場《TenTen HOTPOT_BBQ》！內用不收服務費、附設超大停車場，自助區超過100種選擇，有肉品、越式醃漬肉品、螃蟹、泰國蝦、白蝦、小鮑魚⋯⋯等，還有越南法國麵包、越南蛋餅、越南蝦餅、越南甜點、生春捲、炸春捲……等，超多選擇～

TenTen HOTPOT_BBQ｜蘆竹燒肉火烤吃到飽

《TenTen HOTPOT_BBQ》目前在桃園有兩間據點，總店在桃園區復興路 20 號，以及全新開幕的蘆竹店，蘆竹店座落於南竹路二段 300 巷 20 號，地理位置挺便利，距離台茂購物中心僅約 10 分鐘車程，吃飽可以前往台茂購物中心逛街散步或好市多補貨。

地址：桃園市蘆竹區南竹路二段300巷20號

預約專線:03-3136688

營業時間：11:00-23:00

在南竹路二段上看到這棟醒目白色建築物，就代表目的地到了！

整棟純白建築在路段上相當起眼，路過時很難不注意到它，接著只要順著導航指示轉進小橋巷內，就能輕鬆抵達。

《TenTen HOTPOT_BBQ》用餐不用擔心停車問題！店家附設超大一片汽機車專屬停車場，空間相當寬廣，不過，為了確保能順利停放，建議大家還是早點過來，更能輕鬆卡位。

TenTen HOTPOT_BBQ｜799元起火烤火鍋吃到飽

店內採火烤兩吃模式，現場供應的肉品、各式越式點心與海鮮，在自助區通通無限吃到飽，最吸引人的是消費不收服務費，平日用餐時間相當充裕，給予 120 分鐘，假日則限制 100 分鐘，小朋友的部分會依照現場身高進行收費。

平日燒肉＋火鍋 中午吃到飽 799 元

平日燒肉＋火鍋 晚上吃到飽 830 元

假日全天燒肉＋火鍋 中午吃到飽 850 元

《TenTen HOTPOT_BBQ》蘆竹店的空間表現更勝一籌！整間店面顯得更加寬敞大器，店內採用純淨的白色裝潢，大膽搭配橘色與金色的點綴，加上專屬停車場，很適合家庭聚客與親子客群來用餐。

TenTen HOTPOT_BBQ｜超過100種食材吃到飽

這間《TenTen HOTPOT_BBQ》蘆竹店真的可以堪稱！全桃園最澎湃越式火烤吃到飽，琳瑯滿目自助有肉品、醃漬肉、海鮮、菜盤、水果、越式熟食、道地甜點、蛋糕、飲料及冰淇淋等，多樣化選擇算下來超過 100 種。

餐廳背景也很講究，幕後推手老闆娘本身就是越南人，從櫃檯接待、外場服務生到內場廚師皆由越南籍人士組成，讓人彷彿置身於越南當地，感覺店內越式熟食與點心，吃起來也更道地。

冷凍肉品、越式醃漬肉品

之前就造訪過桃園店，店內肉品選擇很豐富，除了常見的冷凍肉外，還有極具特色的越式醃漬肉品。

越式醃漬系列表現很搶眼，像是粉腸、雞爪以及越式醃豬軟骨都很入味，每次來我們都會一直吃醃漬雞心，拿了好幾回。此外，金針菇包肉厚實的肉排也可以。

海鮮螃蟹、泰國蝦

很多人都是為了海鮮而來！尤其是竟然有螃蟹與泰國蝦無限供應，光吃這兩樣就讓人覺得物超所值，其它海鮮也很多元，有透抽、章魚、螺肉、鯛魚片、白蝦、蛤蠣、帆立貝、淡菜以及小鮑魚⋯⋯等。

之前去桃園總店人潮過多，剛補滿的泰國蝦一下就被拿光，趁蘆竹店新開幕來，相比下蘆竹店平日人潮較少，整大盤肥美的泰國蝦就擺在眼前。

這裡的蛤蠣很大，很適合在一開鍋時就大量放入湯底，讓湯頭隨著烹煮時間越煮越鮮甜。

螃蟹絕對是朋友進店後的「頭號目標」！店家為了保持螃蟹鮮度，會少量多次補貨方式，每次只拿幾隻放在自助區供客人夾取，一被拿完服務生就立刻補。

海鮮自助區魅力讓人無法抗拒！朋友一出手就沒在客氣，立刻拿螃蟹與泰國蝦高價食材。

店內金針菇包肉排得整齊，肉片厚度適中，不會因為過薄而失去口感，越式粉腸看起來也醃漬很入味。

菜盤吃到飽

《TenTen HOTPOT_BBQ》蘆竹店菜盤區也滿精彩，琳瑯滿目蔬菜看起來都很新鮮。

越南熟食吃到飽

與一般台式或日式燒烤截然不同，我最喜歡的是現場有越式熟食吃到飽！現場提供將近 20 種選擇，有外皮酥脆月亮蝦餅與越式炸春捲、清爽開胃越式生春捲，還有越南蛋餅、涼拌類、越式炒麵與越式法國麵包..等應有盡有。

看到這區越式熟食吃到飽！真的會讓我眼睛發亮，越式法國麵包體不會乾硬，內餡調味剛好，越南蛋餅包入了豐富蔬菜，推薦搭配生菜並加點九層塔一同吃，這種吃法很有越南道地味。

竟然看到整份椒麻雞！外皮炸到金黃香酥，內裡肉質卻依然保持鮮嫩。

越式生春捲也是必拿亮點，適合當作開胃菜，越式炸春捲也很耐吃，越式涼拌鳳爪口感挺 Q 彈。

竟然也有桃園夜市熱門的越式蝦餅！可以到隔壁配料區，拿取醬料、新鮮生菜與九層塔自行 DIY 組合，復刻出夜市簡單版蝦餅，在這就能輕鬆實現「越式蝦餅自由」，自己搭配吃更有趣。

這盤越式炒麵裡面還加入了豐富的內臟類，旁邊也有炒飯可以取用。

這道鹹甜辣香交織泰國蝦讓人印象深刻，表面撒上滿滿白芝麻增添香氣，醬汁調味很到位，泰國蝦肉身不厚實，吃起來很涮嘴，建議一次多拿幾隻吃得比較過癮。

越式水晶餃好特別，外皮呈現半透明狀，口感Q彈有嚼勁，可以搭配清爽醬汁一起沾著吃。

飲料可樂機、咖啡機

現場提供的是台灣常見自助飲料機台：可樂機、咖啡機與冰沙機。

台越甜點區

這片越南甜點區也很道地！每道都色彩繽紛，這一碗碗白色甜點，有椰奶、紅豆、綠豆與白豆等豐富配料。

這區的口味獨特且「看人吃」。有些品項的口感與台式發糕或鹼粽有異曲同工之妙，帶有濃厚異國特色。

飯後當季水果

飯後水果吃到飽也是一大重點，當天提供水果品質不錯、甜度高。

第一個動作當然是先烤螃蟹！緊接著準備上場泰國蝦也是重點～

湯頭部分有多種口味可選擇，我們挑選酸辣湯表現很夠味，喝起來酸甜交織，在鍋裡加入大量蛤蠣湯頭更鮮甜。

覺得泰國蝦、小鮑魚火烤速度太慢？直接放入酸辣湯底煮更有效率。

第一輪肉盤擺滿了自己挑選的肉品，光看這賣相就讓人食欲大開！

TenTen HOTPOT_BBQ｜炭火燒烤

如果覺得木炭火力不足導致燒烤速度變慢！可以隨時請服務生協助更換烤網或添加木炭，這樣火力就會變得更加旺盛，烤肉速度更快，不過火力全開時，烤肉的手腳可得跟上節奏，才不會烤焦。

《TenTen HOTPOT_BBQ》肉片厚度切得恰到好處，不會過厚需要烤太久，在烤網上兩面持續翻面，烤到七分熟左右剪成小塊搭配自助區的生菜做成「生菜包肉」，吃起來更加清爽不膩口。

現場提供兩種越式特製沾醬！特別推薦將兩者以各半比例調和，沾起來更夠味。

烤到金黃「赤赤」豬肉串挺誘人，將表面油脂烤乾後，沾點特製的越式沾醬咀嚼，或外層用生菜包著一起吃，粉腸部分建議烤乾一點，這樣吃起來會特別 Q 彈有勁。

烤螃蟹時需要格外注意火侯，因為外殼較厚，火太旺容易外面焦掉裡面還沒熟，對於不擅長掌握燒烤火力的朋友，建議放到火鍋裡煮熟比較保險。

細心處理螃蟹交給有耐心的姊妹淘慢慢享用，自己則專攻肉感十足烤肉與越式熟食。

烤泰國蝦忙著和姊妹淘聊天而分心，很容易一不小心就烤得過焦，浪費了新鮮食材，建議直接將泰國蝦全部放入火鍋湯底中煮熟，吃起來也更過癮。

這道越式點心口感獨特，米飯吃起來很軟糯，與台式的鹼粽有幾分神似！

《TenTen HOTPOT_BBQ》越式甜點區很有異國特色，如果吃不習慣，冰箱內也有西式甜點可供選擇。

現場設有兩個冷凍庫專門提供冰品，冰品種類相當多元，有口感 Q 彈麻糬冰、各式冰棒，還有經典小美甜筒冰淇淋。

位於桃園蘆竹《TenTen HOTPOT_BBQ》不收服務費、附設超大停車場！火烤兩吃可選一種湯底，自助區超過 100 種食材料理可以選，可拿整盤泰國蝦＋螃蟹，還有各種越式醃漬肉品，光是越式熟食就將近20種，平日可以吃到2小時喔～

地址：桃園市蘆竹區南竹路二段300巷20號

預約專線:03-3136688

營業時間：11:00-23:00

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：無

停車場：有

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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