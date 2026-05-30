快訊

正取變備取？東吳大學申請入學2系出包「近百位學生成績遭算錯」 校方致歉

長輩過世留逾4000萬遺產…這家人「少做一件事」慘吞77萬元罰鍰、訴願也沒用

彷彿闖進童話！桃園森林系「藍紫繡球花秘境」爆炸盛開　免門票、喝手沖咖啡超愜意

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@jason.cpfb、IG@cindy.cindy28授權
圖／IG@jason.cpfb、IG@cindy.cindy28授權

闖進夢幻童話世界！桃園近期出現一處討論度爆表的賞花秘境，整片山坡被滿滿的藍紫色繡球花溫柔包圍，最佛心的是，主打「免門票、免低消」，甚至還能帶著心愛的毛小孩一起入園散步，成為今年全台初夏賞花首選！

圖／IG@jason.cpfb授權
圖／IG@jason.cpfb授權

這座隱身在桃園龍潭與新竹關西交界半山腰的「穧粑崠咖啡農場」，名字背後藏著可愛的巧思，原來「穧粑」在客家話裡意指「麻糬山坡」，聽起來就充滿療癒感。

圖／IG@jason.cpfb授權
圖／IG@jason.cpfb授權

圖／IG@jason.cpfb授權
圖／IG@jason.cpfb授權

園主費心整整三年精心培育，在約600坪的土地上，沿著山坡地形栽種了高達10種品種、總計2000多株的繡球花。以「無盡夏」為首，正值絕美滿開期，藍色、紫色花球隨地勢高低起伏，層次感豐富，還巧妙點綴了鮮紅色「紅裡蕉」與鳳梨，展現別具風味的南洋度假感。

圖／IG@jason.cpfb授權
圖／IG@jason.cpfb授權

圖／IG@cindy.cindy28授權
圖／IG@cindy.cindy28授權

讚不絕口的是，不同於北部其他大型繡球花景點往往全無遮蔽、讓人曬到汗流浹背，這裡的繡球花大多被翠綠的樹林環繞，盡享山林微風與大樹遮蔭，還多了一種市區少有的森林系秘境感，站進花海一秒就能變身童話花仙子。

圖／IG@jason.cpfb授權
圖／IG@jason.cpfb授權

圖／IG@cindy.cindy28授權
圖／IG@cindy.cindy28授權

由於周邊產業道路較為狹窄，建議開車民眾可將車輛停放在農場主人經營的「越軌咖啡」，門前有免費停車空地，再沿著小徑步行1至2分鐘輕鬆入園。賞花拍美照之餘，坐下來點杯香氣四溢的手沖咖啡，一邊品嚐慢步調的午後時光。

穧粑崠咖啡農場

．地址： 桃園市龍潭區湳窩路250巷123弄260號 (導航搜尋「越軌咖啡」)

．營業時間： 平日 11:00~18:00、週六 10:00~18:30 (以官方粉絲專頁公告為主）

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

繡球花 秘境 穧粑崠咖啡農場

相關新聞

彷彿闖進童話！桃園森林系「藍紫繡球花秘境」爆炸盛開　免門票、喝手沖咖啡超愜意

桃園「穧粑崠咖啡農場」的藍紫繡球花在初夏盛放，無需門票、低消，還可攜帶寵物進入，成為今年最受歡迎的賞花秘境。園區環境宜人，設計良好的步道讓遊客輕鬆漫步，並可在「越軌咖啡」享用手沖咖啡，享受悠閒午後時光。

大江購物中心新櫃開幕潮 桃園首家樂高、忠青商行進駐

大江購物中心即將迎來2026年首波大規模改裝全新店櫃開幕，包括桃園獨家的樂高授權專賣店、金石堂，以及桃竹苗唯一的「樂天皇朝」、「YABI KITCHEN」和「高麗園銅盤烤肉」，以及6月8日開幕的「忠青商行」等知名餐飲品牌。

北台灣最大「18000坪向日葵主題農場」花季來了！向日葵花海「這日」起大盛開 朝聖「200cm巨無霸向日葵」拍到飽

北台灣最大「向日葵主題農場」迎來最美向日葵花季，預計花季將持續到10月，每週都會種植新的向日葵，...

真的太佛心了！新竹物美價廉炸雞推薦 吃得到50元雞排、7隻雞翅100元

udn走跳美食／踢小米 堯壽喔～新竹居然還找得到50元雞排、100元7隻的雞翅！！在物價高漲的時代，我們沒有看錯吧？

桃園經典小吃！這些當伴手禮絕對一片好評

【FunTime小編群】說到桃園大家會想到什麼呢？ Xpark水族館、大溪豆乾，玩完景點，吃完美食，是不是還少了些什麼！？當然就是要買些名產回去送給親朋好友囉，跟著FunTime小編繼續看下去，帶你們深入了解桃園在地人也推薦的伴手禮。

重拾關西時光拼圖！ 陪媽媽開啟孝親之旅，在客家老味道裡重溫故鄉溫度

這家傳承三代的在地老店，不張揚，卻是關西人最驕傲的口袋名單。在客家庄長大的人都知道，早年在新竹，農曆元宵不吃湯圓，吃的是「客家菜包」。這和客家人重視時令食材的飲食哲學密不可分，過年期間白蘿蔔清甜大產，除了做過年必備的菜頭粄，便是在正月十五包進白嫩Q彈的菜包米皮裡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。