彷彿闖進童話！桃園森林系「藍紫繡球花秘境」爆炸盛開　免門票、喝手沖咖啡超愜意

闖進夢幻童話世界！桃園近期出現一處討論度爆表的賞花秘境，整片山坡被滿滿的藍紫色繡球花溫柔包圍，最佛心的是，主打「免門票、免低消」，甚至還能帶著心愛的毛小孩一起入園散步，成為今年全台初夏賞花首選！

圖／IG@jason.cpfb授權

這座隱身在桃園龍潭與新竹關西交界半山腰的「穧粑崠咖啡農場」，名字背後藏著可愛的巧思，原來「穧粑」在客家話裡意指「麻糬山坡」，聽起來就充滿療癒感。

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園主費心整整三年精心培育，在約600坪的土地上，沿著山坡地形栽種了高達10種品種、總計2000多株的繡球花。以「無盡夏」為首，正值絕美滿開期，藍色、紫色花球隨地勢高低起伏，層次感豐富，還巧妙點綴了鮮紅色「紅裡蕉」與鳳梨，展現別具風味的南洋度假感。

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讚不絕口的是，不同於北部其他大型繡球花景點往往全無遮蔽、讓人曬到汗流浹背，這裡的繡球花大多被翠綠的樹林環繞，盡享山林微風與大樹遮蔭，還多了一種市區少有的森林系秘境感，站進花海一秒就能變身童話花仙子。

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由於周邊產業道路較為狹窄，建議開車民眾可將車輛停放在農場主人經營的「越軌咖啡」，門前有免費停車空地，再沿著小徑步行1至2分鐘輕鬆入園。賞花拍美照之餘，坐下來點杯香氣四溢的手沖咖啡，一邊品嚐慢步調的午後時光。

穧粑崠咖啡農場

．地址： 桃園市龍潭區湳窩路250巷123弄260號 (導航搜尋「越軌咖啡」)

．營業時間： 平日 11:00~18:00、週六 10:00~18:30 (以官方粉絲專頁公告為主）

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