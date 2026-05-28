北台灣最大「18000坪向日葵主題農場」花季來了！向日葵花海「這日」起大盛開 朝聖「200cm巨無霸向日葵」拍到飽

每年一到 4～5 月，油桐花一開真的會讓人忍不住一直抬頭：白花像「下雪」一樣灑滿山徑，隨便一拍都是浪漫感爆棚的畫面。這次小編把大溪賞桐花最順的玩法整理成一日遊攻略。先去小粗坑古道追五月飛雪，再順路轉去三坑老街吃客家小吃補能量，整趟走起來輕鬆又很有成就感，假日不知道去哪就直接照著排。

2026-05-22 14:30