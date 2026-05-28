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北台灣最大「18000坪向日葵主題農場」花季來了！向日葵花海「這日」起大盛開 朝聖「200cm巨無霸向日葵」拍到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／向陽休閒農場粉專
圖／向陽休閒農場粉專

北台灣最大「向日葵主題農場」迎來最美向日葵花季，預計花季將持續到10月，每週都會種植新的向日葵，不論何時去都是滿滿向日葵花海

往年花況。圖／向陽休閒農場粉專
往年花況。圖／向陽休閒農場粉專

桃園觀音「向陽休閒農場」占地18,000坪，以向日葵為主題，也是不少追花者的賞花口袋名單。2026向日葵花季時間落在5月到10月，今年預計將在5/30大盛開，且開放採摘；而農場每週都會種植一批新的向日葵，不用擔心晚去花況不夠壯觀，朝聖「200公分巨無霸向日葵」沉浸式體驗被花包圍的奇妙感。

2026/5/27拍攝。圖／向陽休閒農場粉專
2026/5/27拍攝。圖／向陽休閒農場粉專

往年花況。圖／向陽休閒農場粉專
往年花況。圖／向陽休閒農場粉專

往年花況。圖／向陽休閒農場粉專
往年花況。圖／向陽休閒農場粉專

除了賞花外，農場也規劃了多元的活動場域，有羊咩咩的家、遊戲沙坑、蓮花生態區、釣螯蝦等，適合親子安排一趟觀音一日遊。而門票部分，入園清潔費每人100元，可全額抵用所有消費。

圖／向陽休閒農場粉專
圖／向陽休閒農場粉專

向陽休閒農場

地址：桃園市觀音區藍埔里11鄰52號

營業時間：9:00-18:00（週一公休；若週一遇國定假日有正常營業則改休週二）

電話：03-4870629

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