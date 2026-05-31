苗栗造橋鳳凰花大爆發！綠池庭園餐廳對面火車穿越花海美翻
如果你也是鐵道迷、追花客，這裡你絕對不容錯過！位於苗栗縣造橋鄉的綠池庭園餐廳對面，如期迎來一年之中最受矚目的鳳凰花季。鐵道旁的鳳凰木目前已進入大爆發盛開期，火紅花朵覆滿枝頭，將整片景色染成鮮豔橘紅色調。每年5月至6月，這裡都會吸引大量鐵道迷與攝影愛好者前來朝聖，也成為全台極具代表性的季節限定鐵道花景之一。
這處景點最大的魅力，在於列車與鳳凰花海同框的瞬間。當普悠瑪、EMU3000、區間車等列車沿著台鐵山線飛馳而過，火紅花景與高速列車形成強烈動感對比，畫面既熱烈又浪漫。尤其火車從花海旁穿越的瞬間，更是攝影迷卡位等待的重要時刻，也讓這裡成為台灣少數能同時結合鐵道、花季與山景的經典拍攝場景。
除了列車同框外，這裡整體環境本身就極具畫面感。盛開的鳳凰木與平行延伸的鐵道、後方層層山巒以及夏日藍天白雲相互交織，構成宛如動畫電影般的風景。不論是站在遠處拍攝整體構圖，還是近距離捕捉花朵細節，都能感受到屬於苗栗初夏的熱烈氛圍，也讓每個角度都像一張精心構圖的明信片。
由於現場幾乎沒有遮蔽物，加上近期氣溫偏高，建議前往賞花拍攝時務必做好防曬措施，並隨時補充水分，以避免中暑。拍攝列車時，也請務必遵守安全規範，切勿跨越鐵道或進入危險區域，以免發生意外。這片鐵道花海之所以迷人，除了風景本身，更來自火車與自然共存的瞬間，唯有安全欣賞，才能真正留下最美好的夏日回憶。
景點位置：苗栗造橋「綠池庭園餐廳」
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