真的太佛心了！新竹物美價廉炸雞推薦 吃得到50元雞排、7隻雞翅100元

新竹堯壽喔唐揚炸雞寶山店．物價高漲時代還吃得到50元雞排、100元7隻雞翅！

堯壽喔～新竹居然還找得到50元雞排、100元7隻的雞翅！！在物價高漲的時代，我們沒有看錯吧？唐揚雞腿和腿排混搭3隻也只要100元，真的太佛心了吧！！而且他們用的廠商送來的新鮮雞，因為便宜好處理，每次我們回家經過寶山路時，都忍不住停下來買一下來解嘴饞。雖然不是大雞排，但份量也不算小，重點是物美價廉，現在想找「雞排＋飲料不用100元」真的越來越難了。除了基本椒鹽粉，這間店還有少見的「青花椒粉」調味很特別。記得要說是看小米的文章去光顧，才有免費「青花椒粉」撒粉福利。

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優惠活動 〉滿200元還有優惠價25元的冷泡茶選購。

堯壽喔唐揚炸雞-新竹寶山店位置

堯壽喔唐揚炸雞-新竹寶山店位於寶山路。

堯壽喔唐揚炸雞-新竹寶山店環境介紹

他們用的廠商送來的新鮮雞，因為便宜好處理，每次我們回家經過寶山路時，都忍不住停下來買一下來解嘴饞。

堯壽喔唐揚炸雞-新竹寶山店菜單目錄搶先看

雞排原價79元、優惠50元！問過老闆娘說優惠暫時沒有結束的時間。7隻雞翅100元，唐揚雞腿和腿排混搭3隻也只要100元，真的太佛心了吧！！

滿200元還有優惠價25元的冷泡茶選購。

堯壽喔唐揚炸雞-新竹寶山店用餐心得分享

招牌椒鹽雞排原價79元、優惠50元！問過老闆娘說優惠暫時沒有結束的時間。

雞排5.5兩重也不算小片了，薄切但越吃越有厚度。

肉質嫩而不柴，外皮帶甜味，撒上椒鹽粉蠻不錯吃。

唐揚雞翅（1隻25元，7隻100元）價格很佛心，每次來必買。

雖然不是大雞翅，但份量及口感很有誠意了，外皮鹹香帶點蒜香味，熱熱地吃很涮嘴。一個人一口氣吃完7隻應該會超飽，建議兩人分食比較剛好。

想要吃特別的口味，可以請老闆加青花椒粉，椒香帶麻的風味很特別。記得要說是看小米的來去光顧，才有跟我一樣熟客的免費撒粉福利。

雞腿排（1隻45元，3隻100元）跟雞翅一樣外皮鹹香帶蒜味，肉比較多，可以跟棒棒腿合買就有3隻的組合優惠，喜歡吃哪一個部位就看個人啦。

黃金脆薯（小65元）價格不算便宜，但是真材實料。推薦一定要加梅粉，馬鈴薯香氣搭配梅粉甜鹹滋味，大小朋友都會喜歡

堯壽喔唐揚炸雞-新竹寶山店

地址：新竹市東區寶山路4號

電話：0928 241655

營業時間：11:00-22:00

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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