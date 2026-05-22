桃園賞桐花一日遊！ 打卡龍潭限定五月雪 公開被低估的客家老街美食 TOP 3

每年一到 4～5 月，油桐花一開真的會讓人忍不住一直抬頭：白花像「下雪」一樣灑滿山徑，隨便一拍都是浪漫感爆棚的畫面。這次小編把大溪賞桐花最順的玩法整理成一日遊攻略。先去小粗坑古道追五月飛雪，再順路轉去三坑老街吃客家小吃補能量，整趟走起來輕鬆又很有成就感，假日不知道去哪就直接照著排。

桃園賞桐花一日遊｜小粗坑古道

打卡龍潭限定五月雪，山徑落花超有電影感

小粗坑古道的油桐花很有「電影感」，尤其是花瓣落在石階、樹根旁，或是飄到溪水上那一刻，真的美到會想多停下來幾分鐘。一路都有山林的翠綠襯底，白色花瓣像打了柔光濾鏡，怎麼拍都好看。

圖/ReadyGo

小編實際走一趟的感覺是：原始石階＋青苔濕滑，新手要留意！這條古道比較「保留原貌」，全長約 1.5 公里，步行約 1 小時多為上坡石頭路，石頭上容易有青苔。末段約 50–100 公尺會更陡，需拉繩輔助！所以小編會建議：穿抓地力好的鞋、噴防蚊、慢慢走比較安全。若是長輩或小朋友同行，記得評估腳力與步道狀況，避免太勉強。

圖/ReadyGo

地址：桃園市龍潭區高平里粗坑2鄰

營業時間：24 小時（全天開放）

桃園賞桐花一日遊｜阿香菜包

三坑老街客家小吃補給站，菜包草仔粿現吃最香

看完油桐花轉進三坑老街，氛圍會瞬間從山林切換成慢步調的老街日常。老街不大，但很好逛：不用趕行程、也不太需要做功課，基本上就是「看哪間排隊就跟著買」的節奏，很適合當賞花後的補給站。

圖/ReadyGo

阿香菜包靠近就會聞到蒸氣帶出的香氣，最讓小編驚喜的是它的外皮——不是鬆軟麵皮，而是介於麻糬與粿之間的 Q 彈口感。菜包：包的是新鮮蘿蔔絲，帶湯汁、調味剛好，吃起來清香鹹甜很順口。草仔粿：艾草皮更 Q，內餡偏香、偏重口一點，喜歡「咀嚼感」的人會愛。小編私心建議：現吃最好吃，外皮的 Q 度和香氣會最完整。

圖/ReadyGo

地址：325 桃園市龍潭區三坑里三坑老街43號

電話：03-471-2559

營業時間：週二～五 07:00–16:00、週六日 07:00–17:00、週一休息

桃園賞桐花一日遊｜阿秋姨牛汶水

黑糖薑汁糍粑甜而不膩，熱吃冰吃都療癒

阿秋姨的牛汶水真的就是那種「外表很樸素，但你吃完會默默想回頭再買」的客家甜點。端上來是一碗熱氣（或冰涼）裊裊的黑糖薑汁，裡面泡著圓滾滾的糯米團（糍粑），看起來簡單，入口卻很有層次——糍粑QQ彈牙、完全不黏牙，咬下去有淡淡米香，外面裹著黑糖的甜，再被薑汁的暖香拉出尾韻，甜而不膩剛剛好。最加分的是芝麻＋花生給得很大方，香氣一靠近就先命中鼻子，吃的時候還會多一點脆脆的口感，讓整碗不會只有「軟糯」而已。

圖/ReadyGo

小編自己更偏愛熱的版本，薑汁香氣更明顯，尤其逛完老街、風吹一下再來一口，整個人都被暖回來；不過夏天點冰的也很讚，除了清爽感更明顯，還會多一點像剉冰的消暑氛圍，甜味也被冰鎮得更乾淨。小提醒：牛汶水建議趁口感還最Q的時候快點吃，搭著芝麻花生一起入口最好吃；而且這家只開假日，看到有開真的可以直接排進行程裡。

圖/ReadyGo

地址：32547 桃園市龍潭區三坑里三坑老街45號

電話：03-471-2131

營業時間：週六日 09:30–17:00（其餘時間多為休息，建議出發前確認）

桃園賞桐花一日遊｜一家人麵食館

賞花後坐下吃熱食，客家湯圓暖胃收尾

如果你跟小編一樣賞花走完會很餓，那一家人麵食館很適合坐下來吃一碗熱的。客家湯圓 Q、湯頭好喝，還有人很推它的魯肉飯與滷味，整體偏家常、吃完不會覺得太油太重，剛好讓行程收得舒服。

圖/ReadyGo

地址：325 桃園市龍潭區三坑里三坑老街34號

時間 行程規劃 09:30 抵達小粗坑古道，沿途賞桐花、拍「五月飛雪」山徑 11:00 下山休息補水，準備移動到三坑老街 11:30 阿香菜包：菜包＋草仔粿現吃最讚 12:10 一家人麵食館：客家湯圓／米粉當正餐 13:10 阿秋姨牛汶水：熱的薑汁黑糖或冰的消暑版 14:00 三坑老街散步拍照、買小點心外帶回家

桃園賞桐花一日遊常見問題

小粗坑古道適合新手嗎？需要注意什麼？

小粗坑古道偏原始，石頭路＋青苔較多、又以爬坡為主，末段還會較陡。建議穿防滑鞋、放慢速度、帶防蚊液。若同行有長輩或小孩，建議評估體力與當天步道狀況再上。

油桐花什麼時候最漂亮？什麼時段最適合拍照？

通常 4～5 月是賞桐花旺季。拍照時段小編會選上午光線柔、或下午偏順光，花瓣的白會更乾淨；如果想拍「落花鋪滿路」的畫面，雨後或有風的日子也容易遇到花況更豐富。

阿秋姨牛汶水熱的跟冰的差在哪？哪個比較推薦？

熱的黑糖薑汁香氣更明顯、吃起來溫暖；冰的更清爽，夏天很加分。若只能選一個，小編會建議先選熱的（薑汁味更突出）。

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