快訊

直播／三人小組指蕭王查無違規證據 馬英九基金會今提事證

高鐵近年最大延誤！交長、立委卡在高鐵上… 立院交委會延後75分鐘

「四貸同堂」！李同榮：年輕人正在豪賭 未來只有兩種結果

桃園經典小吃！這些當伴手禮絕對一片好評

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
圖／IG, emilyialei、IG, sharing_tasty
圖／IG, emilyialei、IG, sharing_tasty

【FunTime小編群】說到桃園大家會想到什麼呢？ Xpark水族館、大溪豆乾，玩完景點，吃完美食，是不是還少了些什麼！？當然就是要買些名產回去送給親朋好友囉，跟著FunTime小編繼續看下去，帶你們深入了解桃園在地人也推薦的伴手禮

龍情花生糖

龍情花生糖。圖／IG, not.found.wonderland
龍情花生糖。圖／IG, not.found.wonderland

龍情花生糖想必大家都不陌生吧！龍情是1991年在桃園龍潭誕生的品牌，可說是桃園花生糖的元老，保留古早味的堅持同時也不斷改良產品、遵循古法的製作，延續這不簡單的美味。「好吃的東西用心製作」，這家龍頭花生糖便是最好的體現。它們的花生糖不黏牙、咬起來清脆又不失麥芽糖韻味、花生粒粒飽滿，都是嚴選的落花生，講到這邊小編也好想馬上來一口啊！雖然雙北跟新竹現在都有分店了，但來到桃園還是要逛一下，買些伴手禮回去送人最適合！

地址：桃園市龍潭區龍元路164號（龍潭總店）

營業時間：09:00-21:00（週六日08:00開始營業）

彭春妹客家麻糬

彭春妹客家麻糬。圖／IG, emilyialei
彭春妹客家麻糬。圖／IG, emilyialei

中壢的中原夜市想必大家不陌生，位在中原夜市入口處的「彭春妹客家麻糬」，可說是實實在在的道地麻糬，是桃園人必吃的美食，生意好到一週只營業四天！古早味新鮮麻糬，採用老糯米製作，口感Q彈卻不會難以切斷，製作比例控制得非常好，但因為是手工製作的所以要盡快食用完畢唷！

地址：桃園市中壢區中山東路二段170號之2號

營業時間：14:00-20:00（週一至三公休）

佳樂精緻蛋糕專賣店

佳樂精緻蛋糕專賣店。圖／IG, hiiamritaaaaa
佳樂精緻蛋糕專賣店。圖／IG, hiiamritaaaaa

這家歷史悠久的麵包店已然變成桃園名產之一了！在地深耕40多年的老字號，堅持用好的原料、用心製作。佳樂最有名的「波士頓派」，目前有四種口味，分別是原味、巧克力、芋頭和黃金起司，冬季還會有限定的草莓口味哦！

地址：桃園市桃園區民生路124號（桃園店）

營業時間：08:30-21:30

三角店客家菜包

三角店客家菜包。圖／IG, sharing_tasty
三角店客家菜包。圖／IG, sharing_tasty

最後一個要推薦的也是小編私心最愛，雖然菜包要當伴手禮可能有點牽強，但因為實在是太好吃了，所以一定得推薦給大家！三角店是在桃園歷史悠久的店家，純手工製作的客家點心真的很道地，其中小編最愛的是「小草粄」，超級好吃，而且他們是24小時營業，幾點來都沒問題！（推薦給你：美食吃不完！桃園超人氣美食介紹）

地址：桃園市中壢區中正路272號

營業時間：24小時

延伸閱讀>>【桃園名產】真的吃不夠！必買伴手禮Top10推薦

想知道更多實用桃園旅遊攻略，請看「桃園景點推薦」

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

伴手禮 古早味 中壢

FunTime旅遊比價

追蹤

相關新聞

桃園經典小吃！這些當伴手禮絕對一片好評

【FunTime小編群】說到桃園大家會想到什麼呢？ Xpark水族館、大溪豆乾，玩完景點，吃完美食，是不是還少了些什麼！？當然就是要買些名產回去送給親朋好友囉，跟著FunTime小編繼續看下去，帶你們深入了解桃園在地人也推薦的伴手禮。

重拾關西時光拼圖！ 陪媽媽開啟孝親之旅，在客家老味道裡重溫故鄉溫度

這家傳承三代的在地老店，不張揚，卻是關西人最驕傲的口袋名單。在客家庄長大的人都知道，早年在新竹，農曆元宵不吃湯圓，吃的是「客家菜包」。這和客家人重視時令食材的飲食哲學密不可分，過年期間白蘿蔔清甜大產，除了做過年必備的菜頭粄，便是在正月十五包進白嫩Q彈的菜包米皮裡。

網友大力推薦！ 新竹「滿福小籠包」韭菜醬油小籠包加豆漿 真的飽到天靈蓋

udn走跳美食／踢小米 原來新竹民權路上有一家人氣很強的小籠包，已經開業兩年多了！愛吃肉包的我們，看到網友大力推薦，當然要來嚐一下。

桃園賞桐花一日遊！ 打卡龍潭限定五月雪 公開被低估的客家老街美食 TOP 3

每年一到 4～5 月，油桐花一開真的會讓人忍不住一直抬頭：白花像「下雪」一樣灑滿山徑，隨便一拍都是浪漫感爆棚的畫面。這次小編把大溪賞桐花最順的玩法整理成一日遊攻略。先去小粗坑古道追五月飛雪，再順路轉去三坑老街吃客家小吃補能量，整趟走起來輕鬆又很有成就感，假日不知道去哪就直接照著排。

繡球花之母在這！桃園中興花卉農場 五彩花海美拍必訪

桃園復興的山腳下，有一座在花季時會發光的地方。中興花卉農場以豐富的繡球花品種聞名，每年到了盛開期，整個園區就像被顏色包圍，從淡雅到飽和，每一處都能拍出不同風格的畫面。

別只知道跑農場！4.5顆星「歐風景觀餐廳」繡球花滿開 期間限定「多彩繡球花+鄉村風建築」拍爆記憶卡

不只農場有繡球花季！這處「歐風景觀餐廳」迎來繡球花盛況，粉色、蔚藍、淺紫等多色繡球花相間，與亮黃歐式建築相襯，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。