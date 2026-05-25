桃園經典小吃！這些當伴手禮絕對一片好評
【FunTime小編群】說到桃園大家會想到什麼呢？ Xpark水族館、大溪豆乾，玩完景點，吃完美食，是不是還少了些什麼！？當然就是要買些名產回去送給親朋好友囉，跟著FunTime小編繼續看下去，帶你們深入了解桃園在地人也推薦的伴手禮。
龍情花生糖
龍情花生糖想必大家都不陌生吧！龍情是1991年在桃園龍潭誕生的品牌，可說是桃園花生糖的元老，保留古早味的堅持同時也不斷改良產品、遵循古法的製作，延續這不簡單的美味。「好吃的東西用心製作」，這家龍頭花生糖便是最好的體現。它們的花生糖不黏牙、咬起來清脆又不失麥芽糖韻味、花生粒粒飽滿，都是嚴選的落花生，講到這邊小編也好想馬上來一口啊！雖然雙北跟新竹現在都有分店了，但來到桃園還是要逛一下，買些伴手禮回去送人最適合！
地址：桃園市龍潭區龍元路164號（龍潭總店）
營業時間：09:00-21:00（週六日08:00開始營業）
彭春妹客家麻糬
中壢的中原夜市想必大家不陌生，位在中原夜市入口處的「彭春妹客家麻糬」，可說是實實在在的道地麻糬，是桃園人必吃的美食，生意好到一週只營業四天！古早味新鮮麻糬，採用老糯米製作，口感Q彈卻不會難以切斷，製作比例控制得非常好，但因為是手工製作的所以要盡快食用完畢唷！
地址：桃園市中壢區中山東路二段170號之2號
營業時間：14:00-20:00（週一至三公休）
佳樂精緻蛋糕專賣店
這家歷史悠久的麵包店已然變成桃園名產之一了！在地深耕40多年的老字號，堅持用好的原料、用心製作。佳樂最有名的「波士頓派」，目前有四種口味，分別是原味、巧克力、芋頭和黃金起司，冬季還會有限定的草莓口味哦！
地址：桃園市桃園區民生路124號（桃園店）
營業時間：08:30-21:30
三角店客家菜包
最後一個要推薦的也是小編私心最愛，雖然菜包要當伴手禮可能有點牽強，但因為實在是太好吃了，所以一定得推薦給大家！三角店是在桃園歷史悠久的店家，純手工製作的客家點心真的很道地，其中小編最愛的是「小草粄」，超級好吃，而且他們是24小時營業，幾點來都沒問題！（推薦給你：美食吃不完！桃園超人氣美食介紹）
地址：桃園市中壢區中正路272號
營業時間：24小時
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