繡球花之母在這！桃園中興花卉農場 五彩花海美拍必訪
位於桃園市復興區的中興花卉農場，隨著2026年「花現台七–繡球金針農遊趣」活動展開，也正式迎來一年之中最繽紛的時刻。自5月9日至5月24日，園區內繡球花陸續盛開，將整片農場點綴成一幅色彩飽滿的初夏畫面。無論是想賞花、拍照，或是規劃一趟輕旅行，這裡都成為桃園地區不可錯過的花季熱點。
中興花卉農場以豐富的繡球花品種聞名，被譽為「繡球花之母」。園區內的溫室區更是最大亮點之一，不同色系的繡球花在同一空間中層層堆疊，從淡藍、粉紫到純白，形成極具層次感的視覺效果。走進溫室，彷彿被花海包圍，每個轉角都能捕捉到不同的光影與色彩變化，也讓這裡成為攝影愛好者與網美打卡的熱門地點。
除了室內溫室，農場的戶外區同樣精彩。繡球花在自然光線下綻放，隨著時間變化呈現不同氛圍，從柔和晨光到午後明亮色調，每個時段都有不同風景。園區動線規劃寬敞，讓遊客可以自在穿梭於花叢之間，近距離感受花朵的細緻與豐盈，打造出一種沉浸式的賞花體驗。
由於花季期間週末（5/9-5/10、5/16-5/17、5/23-5/24）可能實施交通管制，建議多利用主辦單位提供的接駁車前往，讓行程更加輕鬆順暢。賞花之餘，也可延伸行程至復興與大溪一帶欣賞金針花海，或走訪枕頭山商圈，體驗在地農產與山城風情。從繡球花的繽紛，到金針花的暖黃，這趟旅程不只是賞花，更是一場結合自然與生活的季節提案。
景點位置：桃園市復興區三民里大窩路40巷5號
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