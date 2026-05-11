別只知道跑農場！4.5顆星「歐風景觀餐廳」繡球花滿開 期間限定「多彩繡球花+鄉村風建築」拍爆記憶卡
不只農場有繡球花季！這處「歐風景觀餐廳」迎來繡球花盛況，粉色、蔚藍、淺紫等多色繡球花相間，與亮黃歐式建築相襯，隨手一拍都自帶滿滿氛圍感。
位於桃園復興的「普拉多山丘假期景觀餐廳民宿」堪稱世外桃源，以歐風建築與壯闊山景令到訪者讚嘆，現在還有一朵朵飽滿繡球花加持，用飽和且多彩的花朵點綴，搭配異國鄉村風建築讓人有種瞬移歐洲的錯覺。如想朝聖這般景緻，建議把握花期盡早前往。
「普拉多山丘假期景觀餐廳民宿」在Google擁有逾千則評論、總分4.5顆星，除了如畫般的風景外，提供的餐點同樣不馬虎，網友們分享「餐點好吃、環境舒適、景色優美，服務更是親切」、「意外尋獲的美食餐廳 完全符合Google的好評」、「讓人驚艷的景觀餐廳」。
普拉多山丘假期景觀餐廳民宿
地址：桃園市復興區水管頭23-1號
民宿訂房及餐廳訂位專線：03 3821425
粉絲專頁：https://www.facebook.com/prado3821425
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