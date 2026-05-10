新竹90年老百貨變身旅遊新據點！「或者新州屋」吃得到客家義麵，還能免費看台味插畫展

新竹舊城區近年成為旅遊熱點，除了東門市場、護城河周邊愈來愈熱鬧，一棟擁有近百年歷史的老百貨，也在修復後重新對外開放。位於東前街的「或者新州屋」，前身為1930年代開業的新州屋百貨，曾是新竹人購買舶來品與日用品的重要場所，如今則轉型為結合餐飲、選物與展覽的複合式空間，成為不少旅客造訪新竹舊城的新停留點。

圖／取自或者新州屋臉書粉絲團

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走進建築內，仍可看見老屋留下的磨石子階梯、復古窗框與昭和時期建築細節，空間則重新導入現代生活機能。一樓規劃選物與甜點區，二樓餐廳主打融合新竹風土的創意料理，菜單中最受討論的「客家鹹豬肉義大利麵」，以鹹豬肉香氣搭配番茄與辣椒拌炒，帶出濃厚鹹香風味；另一道「海盜的煙花」則使用新竹南寮漁港海鮮入菜，把在地海味融入義式料理之中。甜點部分也能吃到客家粢粑等元素，讓老屋不只是拍照空間，更能從味覺感受地方特色。

圖／取自或者新州屋臉書粉絲團

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除了餐飲話題，「或者新州屋」近期也同步推出展覽活動。4樓現正展出《台味呷飽未？》美食插畫展，由插畫家王意馨以手繪方式記錄台灣各地小吃與市場文化，現場展出超過百幅作品，從滷肉飯、麵攤到夜市點心，都成為畫筆下的台灣日常。展覽即日起展至6月28日，免費開放參觀，也吸引不少民眾專程前往拍照打卡。

圖／取自或者新州屋臉書粉絲團

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隨著新竹舊城觀光逐漸升溫，愈來愈多老建築透過修復重新活化，「或者新州屋」也成為其中代表案例之一。對旅客而言，除了傳統米粉、貢丸與城隍廟美食外，如今的新竹舊城也多了老屋餐廳、展覽空間與生活選物等新玩法，適合安排半日到一日散策行程，感受不同於科技城市的另一面。

圖／取自或者新州屋臉書粉絲團

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