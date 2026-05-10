龍潭必吃巷弄名店！30年在地高人氣，5星好評堪稱「桃園客家菜料理界的天花板」

桃園在地人的巷弄私房 客家料理名單裡肯定有這家，網路上根本5星好評 道道無雷，而且還是經營了30年的名店，吃過的朋友都驚呼 這家根本桃園客家菜料理界的天花板！？

糧園茶藝客家小館｜交通資訊

地址：桃園市龍潭區双連街90號

電話：034704778

時間：11:00–14:00、17:00–20:30｜每週一、二 公休

官網：Facebook

備註：提供免費停車場

喜歡這家店還有個原因，這裡免費停車場就有兩區，有夠貼心。

獨棟庭院還有造景。

旁邊有小小的遊戲區。

請慎入，因為這家真的會不小心一吃就變成老主顧捏。

復古典雅 精緻裝潢，很像茶藝館的氛圍，但賣的是客家菜。

平日中午生意一樣火爆，瞬間爆滿。

糧園茶藝客家小館｜MENU

價格比我想像的還要平價，共有客家菜、川菜、台菜等三大菜系，想吃客家油雞或放山土雞，記得提前電話預訂。

熱茶招待！而且這茶很好喝，超講究。

白飯收費依人數計算

1-2 人收 30 元、3-4 人收 50 元；單點或外帶每碗15元。

白斬黃皮土雞

人氣首選！應該說客家料理少不了這一道白斬土雞料理。別看這道菜看似簡單，卻最能吃出店家的功力，雞肉帶著自然的彈性與甜味，皮Q肉嫩還很滑溜，不需要過多調味，但一定要沾客家桔醬才對味。

客家大封肉（大）

三層肉看起來有點肥美，份量十足，尤其那最上層看起來超厚實，但其實吃起來軟嫩不膩 入口即化。

人多一定要點大份的！視覺效果滿分。

醬汁真的調的剛剛好，既下飯又鹹香不死鹹。

梅干扣肉

店內經典料理，也是客家料理的靈魂。醬香濃郁的梅干菜，吸飽了五花肉的油脂與滷汁，鹹香中帶點甘甜，五花肉則燉到入口即化，肥而不膩，尤其這醬色也太完美了，看的讓人食指大動，這道真的非常下飯，白飯絕對要多點一碗才夠。

客家燜鯽魚

這一道料理還真的不是每家客家餐廳都有，畢竟是很搞剛的功夫菜系，料理工序繁複，鯽魚先炸後蒸還要燉煮到有如中化骨綿掌一樣軟爛 幾乎整尾都能吃，再拌炒特製醬料入味，放上九層塔蔥花後 淋上少許熱油提香。

醬色也超迷人的，已經燉煮到就連骨頭都能輕易入口喔。

五更牛腩

店內人氣推薦，帶點豆瓣醬香微辣包裹著燉煮入味的半筋半肉牛腩，搭配高麗菜、番茄和大量洋蔥一起燉煮，肉質軟嫩中帶點嚼勁，香氣濃厚卻不死鹹還帶點蔬菜的甜。

糧園豆腐

雞蛋豆腐煎到微酥，咬下去卻依然細嫩滑順，搭配微甜醬汁更是畫龍點睛，口感豐富多層次，是一道低調但會讓人深深記住的美味料理。

客家小炒（中）

魷魚、豆干與五花肉還有蔥段在大火快炒下鑊氣十足，逼出油脂濃厚香氣，每一口都很有層次，完全就是白飯殺手。

三杯掌茄

很愛吃茄子但不太會料理茄子的我，每次吃熱炒都必點茄子。但這家竟然加入滷得入味的大腸頭跟茄子一起三杯，好特別喔，可惜整體而言，對我來說偏油了一點。

炒水蓮（中）

水蓮獨特的脆嫩口感、帶點自然清甜，剛好替我們這桌大魚大肉解個膩。

南瓜鹹蛋（中）

金沙鹹蛋醬料包裹著南瓜片，很濃很香但有點膩，反正我吃不太懂就是了。

這家真的很強欸！以客家料理來說 是蠻堅持傳統作法的口味，但又可以讓我們這群年輕人（嗯？）接受，總之幾乎每一道都很喜歡啦。

客家麻糬（招待）

還有客家麻糬招待，而且是傳統香濃花生粉口味，帶點溫熱上桌的麻糬，超客家的啦！

附上當天帳單給大家參考

我們是自己揪吃的尾牙攤，約有快10人用餐，換算下來一個人四百多元，很可以喔。

糧園茶藝客家小館

地址：桃園市龍潭區双連街90號

電話：034704778

時間：11:00–14:00、17:00–20:30｜每週一、二 公休

官網：Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」