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媽祖魅力無法擋！2026「天后派對」連4天登場 掀信仰觀光潮

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／苑裡鎮農會提供
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迎接近年持續升溫的媽祖信仰觀光熱潮，尤其白沙屯媽祖剛結束，現在「2026天后派對」將於4月30日至5月3日在苗栗苑裡「愛情果園」登場。活動以媽祖文化為核心，首度整合台中與苗栗海線9大宮廟資源，包含大甲鎮瀾宮、白沙屯拱天宮、後龍慈雲宮等指標宮廟共同參與，打造跨區信仰串聯的文化盛典，預期吸引大量進香與旅遊人潮。

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活動內容融合宗教、農村與藝術元素，現場規劃稻田彩繪、農產市集與親子農村體驗，並以霹靂布袋戲設計主題視覺，打造沉浸式文化場域。最受矚目的「祈福隧道」以500顆燈籠串聯成光影廊道，白天可漫遊拍照、夜間則轉化為祈福氛圍場景，強化信仰與觀光的結合。

圖／苑裡鎮農會提供
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除主場活動外，藺草文化館同步推出霹靂布袋戲特展與劇場演出，包含Cosplay英雄會與限定夜間演出，讓傳統戲曲以更年輕化方式呈現。從展覽、表演到市集串連，讓遊客能一次體驗地方產業與文化創意。

圖／苑裡鎮農會提供
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5月2日開幕「潮拜天后夜」為活動高潮，從早晨祈福儀式、農村體驗、市集展售一路延續至晚間演唱會與煙火秀，並邀請林姍、楊淨宇等卡司演出。主辦單位表示，活動期間預期人潮踴躍，建議民眾多利用接駁與大眾運輸前往，共同感受媽祖文化帶動的節慶盛況。

圖／苑裡鎮農會提供
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