媽祖魅力無法擋！2026「天后派對」連4天登場 掀信仰觀光潮

南庄不只有假日人潮熙攘的老街，往深山走，還有被松林、杉樹環抱的秘境露營地，任憑遊客在林間悠閒愜意、大口呼吸。駕駛格上租車以J Space改裝的露營車，靈活穿行於山路，層巒之間縹緲雲霧，與順應時節盛開的季節花卉，在在點綴了這片絕美山林，是閒暇之餘逃離塵俗、沉澱心靈的最佳所在。

2026-04-25 09:41