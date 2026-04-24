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新竹人快衝！ 韓國人氣披薩Pizza Maru新竹西大試營運 8吋披薩百元有找、個人披薩只要49元銅板價

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝Pizza maru TW
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新竹人有口福了！來自韓國的高人氣披薩品牌「Pizza Maru」 正式插旗新竹西大路。為了慶祝新店開幕，品牌祭出史上最狂的「銅板價」優惠，不僅個人披薩只要49元就能入手，連8吋大披薩也百元有找！

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Pizza Maru 西大店將於4月24日17:30開啟首波試營運暖身活動。當天現場只要出示追蹤官方IG或FB的畫面，原價179元的個人披薩直接下殺49元，精選口味包含超人氣的「韓式辣雞」、「江南碳烤豬」以及「香蒜韓牛」，限量200份，每人限購一個。

圖／翻攝Pizza maru TW
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4月25日至4月26日正式開幕盛典更驚人，這兩天上午11:00準時開賣，原價最高達379元的8吋大披薩，現場特價只要79元！

每日限定不同口味，4/25 (六)濃郁鹹香的「韓式燒肉 (牛)」與「豬尬香蒜松露」、4/26 (日)起司狂粉最愛的「起司炸彈」與經典「首爾燻雞」，百元不到的價格簡直是「買到賺到」。

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開幕期間消費滿千元，就送一張「免費半雞券」，讓您披薩配炸雞最過癮。若錯過了首三日的快閃活動也別難過，4月28日至5月3日接力推出限時六天的「全品項79折」優惠，無論是聚餐、派對還是午餐外帶，都能享受高CP值的韓式美味。

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披薩 新竹美食 Pizza Maru

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