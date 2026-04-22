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整片火紅花海免費拍！新竹「孤挺花秘境」絕美盛開 朝聖「稀有花種、壯觀花海」值得每年回訪
打卡整片紅花海！現在正值「孤挺花季」，關西這處賞花秘境免費開放，奪目紅花整片盛放十分搶眼，造訪過的人分享「美呆了」、「值得來的孤挺花園」。
新竹「關西孤挺花園」迎來絕美花季，即日起至5/3期間約是孤挺花最為盛開的時節，紅白相間的孤挺花與綠葉相襯，更加凸顯撞色美感。此外，園主更透露「今年老農種植的範圍擴大，百花齊放的畫面更加壯觀」，非常值得朝聖這片火紅花海。
正好臨近五一勞動節，園主表示5/1有開園，但因接近花期尾聲，花況無法確定。如欲安排節日賞花，也可碰運氣來走訪一趟。網友評價「外面都看不到的，只有園主自己培育的好地方，值得再來一次」、「好漂亮的孤挺花，品種又多又大，老闆很隨和」，是一處能開眼界又能愜意放鬆的好地方。
關西孤挺花園
導航 : 【關西顯伯公牌樓】或【關西百齡亭】後繼續直行約1km
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