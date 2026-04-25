漫遊南庄松林秘境 體驗山野露營，邂逅泰雅部落的芬多精啡香

【圖／文：田欣雲】

南庄不只有假日人潮熙攘的老街，往深山走，還有被松林、杉樹環抱的秘境露營地，任憑遊客在林間悠閒愜意、大口呼吸。駕駛格上租車以J Space改裝的露營車，靈活穿行於山路，層巒之間縹緲雲霧，與順應時節盛開的季節花卉，在在點綴了這片絕美山林，是閒暇之餘逃離塵俗、沉澱心靈的最佳所在。

▲格上租車近期推出以J Space改裝的輕露營車，打造說走就走的全新出遊體驗。





靜謐大樹下享悠然山居歲月

驅車駛入山間，首先來到海拔約720公尺的「蘿菈松靜露營區」。這裡原本是片栽種農作的田園，後來由身為泰雅族人的已故退休校長賴松蓬辛勤整地，攜手夫人劉素靜一起，打造成充滿自然風情的露營地。

▲蘿菈松靜時有雲霧飄過，帶來一絲夢幻氣息。

「蘿菈」是當地泰雅語的舊地名，「松靜」則浪漫地取自夫妻倆的名各一字，寓意著在松樹蔭下享受靜謐時光。園區內規劃了星空區、蘿菈區、松林區、草皮區，和單獨一帳、有青剛櫟作伴的頭目區。主人當年於松林區手植的多棵五葉松，樹齡已超過20年，夏天在林間紮營，既涼快又舒爽，每當天氣變化，還能欣賞到雲霧繚繞的夢幻山嵐，兼遠眺壯麗的加里山景致。若在4月底造訪，住蘿菈區的旅人還能偶遇油桐花飄落，猶如漫步在白雪地毯上，詩意極了。此外，蘿菈松靜周邊無汙染的泥土地裡，棲息著陸生型螢火蟲，每年4月底至5月初出沒，可於傍晚時分前往欣賞。營主會貼心地幫遊客準備紅色玻璃紙，降低燈光干擾，並提醒賞螢時穿著布鞋、放低音量，是春季限定的生態體驗。

▲當年幼小的青剛櫟已茁壯成參天大樹。

▲春季來露營，有機會欣賞到陸生螢火蟲。（圖片提供：金明鏡）

DATA

蘿菈松靜露營區

地址：苗栗縣南庄鄉東河村21鄰石壁23-1號

電話：0966-536-037

網址：https://m.icamping.app/store/llsj104





山中咖啡屋的溫馨人情味

沿著公路往更高處探尋，來到介於海拔近千公尺的「喝納灣人文咖啡露營區」。「喝納灣」在泰雅語中意指「歇腳、休息的地方」，園區隱身於一片高聳的日本柳杉林之後。主人家小布爸、小布媽最初為了讓來爬加里山的登山客有個休整、交流的溫馨空間，在20多年前蓋了小木屋，經營起咖啡屋生意；隨著台灣露營風氣興起，喝納灣在友人敲碗下跟著轉型，開始提供露營場地及相關服務。

▲喝納灣由咖啡屋起家，後轉型為露營區。

▲遊客可於格上租車選擇露營車型，安排自由自在的山林療癒之旅。

這處靜謐空間，不僅保留了泰雅族人熱情與傳承的文化氣息，更擁有多樣的原生植物，如開著小白花的九芎等；老闆還試著栽植阿拉比卡種的波旁、鐵皮卡等咖啡樹，每年四、五月採收後，有機會品嘗到當季最新鮮、地產地銷的咖啡豆。老闆夫妻從早期使用的虹吸壺濾煮咖啡，到後來向烘豆名師學習手沖技巧，一直對咖啡有著自己的堅持。無論是研磨精品咖啡豆的手沖咖啡，或費時淬鍊的冰滴咖啡，點上一杯在柳杉林下閒坐細品，愜意無比。

▲老闆親自為客人手沖精品咖啡。

▲在杉林下品味咖啡時光。

▲由於人手有限，想在喝納灣用餐建議提前預訂。

DATA

喝納灣人文咖啡露營區

地址：苗栗縣南庄鄉24鄰鹿場13之8號

電話：0919-019-246

網址：https://m.icamping.app/store/hnw713

備註：若有餐飲需求建議提前預約，以免向隅。





必嘗山城客家在地味

這一趟山野自在放空之旅，少不了舌尖上的美味巡禮，隱身於南庄的「陽洋廚房南庄店」，是間串聯在地情感的特色小店。店內招牌「薑麻油麵線」，傳承自在地知名麵店九旬阿嬤一甲子的好廚藝，選用兩年以上老薑搭配麻油煸香，香氣濃郁醇厚卻不苦澀。為符合養生理念，店內販售的「客家炒米粉」特別改用葵花油取代傳統豬油來炒紅蔥頭，依舊保留道地客家香氣。餐後甜點推薦來碗「桂花酒釀湯圓」。純糯米製作的湯圓口感Q彈，搭配南庄著名的桂花釀與酒釀，交織出獨特的南庄客家味。愛吃冰的，別忘了來一支由日本師傅技術指導、純豆漿製成的「濃豆乳霜淇淋」，入口滿是濃純豆香。

▲陽洋廚房南庄店內裝潢走懷舊復古風格。

▲薑麻油麵線樸素外表下，蘊含著濃郁的麻油香。

▲桂花酒釀湯圓溫潤微甜，適合微涼的季節品嘗。

DATA

陽洋廚房南庄店

地址：苗栗縣南庄鄉大同路38-1號

電話：03-782-1159

時間：09:00-19:30，供餐至19:00





漫步森林小徑賞魚趣

另外，也可順遊蓬萊溪自然生態園區，這裡是苗栗縣第一條實行封溪護魚行動的溪流。昔日曾因濫捕導致生態破壞的清溪，在地方人士組成「護魚巡守隊」的努力下，成功恢復自然生機。園區內建有條全長約1.6公里的護魚木棧步道，沿溪徐行，仔細觀察，溪中能看到魚兒正在悠游的身影，包含翻轉時會閃耀銀白光芒、俗稱「水中螢火蟲」的台灣鏟頷魚（苦花）、身上有藍黑色縱帶的台灣馬口魚，以及台灣特有種的台灣石𩼧𩼧。傾聽溪水與山林交織的自然樂章，感受被芬多精包圍的舒暢。

▲護魚步道沿著蓬萊溪而建，一路上有綠蔭相伴。

▲溪石上點綴了苦花、台灣馬口魚、台灣石𩼧𩼧等可愛塑像。





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