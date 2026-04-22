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苗栗桐花季來了！銅鑼雪桐步道 白色花海美到失焦

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：甯世漢攝影
▲圖片來源：甯世漢攝影


位於銅鑼好客公園的油桐花目前正值盛開期，今年花況較往年更加茂盛，整片銅鑼山頭已可見白花滿開的壯麗景象。遠遠望去，層層白花覆蓋山林，彷彿一場柔和的雪景降臨在春末時節，為苗栗帶來最具代表性的季節風景。


▲圖片來源：甯世漢攝影
▲圖片來源：甯世漢攝影


雪桐步道鋪滿花毯，走進真正的「四月雪」

公園內最具代表性的「雪桐步道」全長約1公里，是賞花的最佳路線。當桐花隨風飄落，白色花瓣覆蓋在卵石步道上，形成一條天然的花毯。走在銅鑼好客公園步道上，每一步都能感受到花落的節奏，畫面既靜謐又充滿詩意，是許多攝影愛好者與旅人最愛的取景地點。


▲圖片來源：甯世漢攝影
▲圖片來源：甯世漢攝影


花落瞬間的浪漫，捕捉桐花最動人的樣貌

桐花的魅力，不僅在於盛開，更在於飄落的那一刻。當微風吹過，花瓣緩緩落下，像雪般在空中飛舞，為整個空間增添動態之美。無論是抬頭欣賞枝頭花開，或低頭感受花毯延伸，都能在銅鑼好客公園捕捉到不同層次的浪漫畫面。


▲圖片來源：甯世漢攝影
▲圖片來源：甯世漢攝影


把握花期與安全提醒，享受完整賞花旅程

目前花況預計將持續至5月初，正是前往銅鑼好客公園賞花的最佳時機。不過由於雪桐步道部分為卵石路面，若遇雨或清晨露水，地面可能較為濕滑，建議穿著平底、防滑的鞋款前往，以確保行走安全。放慢腳步、細細感受這段花季，將會是一趟既療癒又難忘的春日旅程。


▲圖片來源：甯世漢攝影
▲圖片來源：甯世漢攝影


【好客公園油桐花開】

景點位置：苗栗縣銅鑼鄉銅科南路6號


※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口


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