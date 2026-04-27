滿屋綠意的都市叢林！必點Q彈米麵包、極致酥脆可頌，林口長庚周邊下午茶首選

今天，小咪要帶大家去尋找城市裡的芬多精！如果你也是那種假日想找個安靜角落，或是跟姊妹淘約個下午茶的人，那這間位在桃園龜山的 After5_步驟六 龜山店 絕對要收藏。

After 5 不就是我們每天最期待的時刻嗎？實際來訪後發現，不只是名字有感，整體氛圍、餐點表現都很有水準，從龜山早午餐到龜山下午茶、甜點咖啡都讓人滿足。

After5_步驟六 龜山店 最迷人的地方，就是那份穿插在簡約建築裡的綠意。雖然隱身在大樓轉角，但門口與室內角落都佈置了滿滿綠植，讓整間店不只有設計感，還多了一種「都市叢林系咖啡廳」的療癒氛圍。

After5_步驟六 龜山店｜地理位置

After5_步驟六 龜山店位在桃園龜山一帶，附近生活機能不錯，距離機捷體育大學站不遠，從A7站步行約15-18分鐘，或是騎 Ubike 6分鐘即可到達。

整體位置不算太吵雜，反而多了一點住宅區的悠閒感，很適合想遠離市區喧囂、找間龜山咖啡廳放鬆的人。周邊停機車算方便，開車的朋友也可以找路邊停車格。來這裡享受一個被植物包圍的午後，真的很舒壓！

After5_步驟六 龜山店｜內用空間

一推開門就能感受到滿滿的寧靜感。After5_步驟六 龜山店 的室內空間以木質調搭配暖色燈光為主，整體走極簡自然風格。加上大量綠植與大片落地窗設計，讓空間不只溫潤，還多了一種呼吸感！陽光透過葉片灑進室內的光影真的超美，完全是桃園咖啡廳裡很加分的存在。

一樓主要是點餐區與部分座位，空氣中除了濃郁咖啡香，還有一種淡淡的植物氣息，氛圍非常舒服。這裡最棒的是基本上為 不限時咖啡廳（若遇客滿則限時 2 小時），店內還有貼心提供 插座跟 WiFi，不管是想帶著筆電來工作，還是跟姊妹約下午茶聊到天南地北都超適合，完全是 A7 體育大學站附近的隱藏版寶藏空間！

After5_步驟六 龜山店｜二樓用餐區

如果是姊妹聚會或想久坐，小咪MA會推薦直接上二樓！二樓空間更寬敞，座位配置也很多元，這裡視野更好，可以看到更多植栽細節，整體氛圍更慵懶放鬆。在這裡喝咖啡、聊天或放空，真的會讓人不知不覺待很久。

After5_步驟六 龜山店｜菜單

After5_步驟六 龜山店菜單選擇蠻豐富，從輕食、早午餐、甜點到咖啡通通有。主打像是可頌系列、米麵包系列，都是店內人氣品項。飲品除了基本咖啡，也有精品手沖與特色飲品。整體價位屬於中等偏上，但以桃園咖啡廳來說，結合環境與餐點品質，小咪MA覺得是值得的。

必點推薦

第一次來 After5_步驟六 龜山店，小咪MA直接幫你畫重點！

必點「可頌鮪魚馬鈴薯蛋沙拉」」:外酥內滑真的超強，是這間龜山早午餐的招牌

「米麵包鮪魚馬鈴薯蛋沙拉」:Q彈不油膩也很可以～

飲料推薦「沖繩黑糖拿鐵」或「拿鐵」，都是After5_步驟六 龜山店的人氣必喝喔！

After5_步驟六 龜山店｜美味推薦

可頌鮪魚馬鈴薯蛋沙拉

這款可頌真的太厲害了！外皮烤得超級酥脆，咬下去碎掉的聲音超療癒。內餡的鮪魚馬鈴薯蛋沙拉塞得非常紮實，沙拉口感綿密，鹹甜滋味抓得剛剛好，清爽又開胃，是一道非常有層次的輕食。

米麵包鮪魚馬鈴薯蛋沙拉

這道是小咪MA私心很愛！米麵包帶有Q彈口感與淡淡米香，這真的是少見的 Q 彈感，跟一般的歐式麵包完全不同，吃起來更有嚼勁。搭配同樣豐富的內餡，感覺更清爽也更有飽足感。其實可頌和米麵包兩種各有特色，小咪MA私心是兩個都會想再吃啦（笑）。

巧克力軟餅乾

巧克力香氣濃郁，但口感偏紮實一點，如果喜歡軟嫩型餅乾的人可能會覺得稍微可惜。

拿鐵

奶泡細緻綿密，咖啡與牛奶比例剛好，整體順口耐喝，是很穩的一杯。

美式

喜歡清爽咖啡的人可以點美式，風味乾淨，尾韻不苦澀，是一杯適合搭配甜點的耐喝型咖啡。

沖繩黑糖拿鐵

這杯很有記憶點！黑糖香氣很明顯，但不會過甜，和咖啡融合得很好，喝起來帶點溫潤的甜感，很適合當作下午的小確幸。

小咪ma心得總結

這次來到 After5_步驟六 龜山店，真的會被那種「被植物包圍的咖啡廳」氛圍吸引。比起一般咖啡廳，這裡多了一點自然療癒感。不管是想找龜山早午餐、龜山下午茶，或是單純想找一間桃園咖啡廳放空，都很適合來這裡坐坐。整體環境舒服、餐點有水準，是一間會讓人想再訪的口袋名單。下次想放空，真的可以來這間龜山隱藏版咖啡廳試試看喔！

地址：桃園市龜山區文達路322號1樓

電話：03 328 2856

時間：星期一～星期日08:00 – 18:00

文章來源：小咪ma．吃喝玩樂趣 FB：小咪ma．吃喝玩樂趣

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