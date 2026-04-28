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開了超過一甲子的外省早餐！新竹人從小吃到現在 「小籠包+冰豆漿」最經典

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如果不是粉絲推薦，我們都不知道在曙光女中附近這家開了超過一甲子的外省口味早餐店！！

店裡除了有大顆的小籠包、韭菜盒、蒸餃，還有很有特色的黃橋酥餅，鹹、甜兩種口味都吃得到。

老闆娘個性豪爽又親切，我們到訪時酥餅其實已經賣完，但剛好又有好幾位客人上門想買，老闆娘乾脆又加做一批，真的很有人情味！

想買酥餅的朋友建議可以提前打電話預訂，以免撲空。當天還遇到不少大哥大姐來買早餐，聊天才知道很多人都是從小吃到現在，動輒就是吃了50年以上。

王記酥餅位置

王記酥餅位於世界街，曙光女中附近。

王記酥餅環境介紹

當天聽現場的一位大姐說現在第二代傳承著第一代老闆的好味道！

當天還遇到不少大哥大姐來買早餐，聊天才知道很多人都是從小吃到現在，動輒就是吃了50年以上。

老闆娘個性豪爽又親切，我們到訪時酥餅其實已經賣完，但剛好又有好幾位客人上門想買，老闆娘乾脆又加做一批，真的很有人情味。想買酥餅的朋友建議可以提前打電話預訂，以免撲空。

記酥餅菜單目錄搶先看

店裡除了有大顆的小籠包、韭菜盒、蒸餃，還有很有特色的黃橋酥餅，鹹、甜兩種口味都吃得到。

王記酥餅用餐心得分享

小籠包（9元/顆）

每顆都很大顆，屬於厚皮帶Q勁的口感，裡面的鮮肉餡帶著湯汁，吃個5顆其實就蠻有飽足感。

加辣油風味更棒！

蒸餃（9元/顆）

內餡是滿滿的韭菜和冬粉，Size和小籠包差不多大，一口咬下很有傳統外省風味。

燒餅夾油條（35元）

原料天然，沒有化學添加，剛出爐時外皮酥脆，帶著餅皮與芝麻香，再夾上油條就是滿滿的古早味。

冷掉後口感會變得較有嚼勁，帶回家給長輩吃可以稍微蒸一下口感較軟，想要酥脆口感，微波後再用烤箱或氣炸鍋回烤也很不錯。

塩酥餅（16元）

千層酥皮搭配鹹香青蔥，口感鹹酥又帶芝麻香氣很有特色，讓我們很驚豔！！

甜酥餅（16元）

外酥內軟，裡面包著二砂糖餡，甜度剛剛好不膩口，當作小甜點挺不錯的。

冰豆漿（中15元，大20元）

使用非基因改造黃豆，每天手磨製作，濃郁又有豆香，搭配小籠包就是最經典的外省早餐組合。

王記酥餅

地址：新竹市東區世界街2號

電話：03-5321468

營業時間：6:00-10:00(週一公休)

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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