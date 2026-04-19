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桃園美食沙漠？是你沒吃過這些，從咖啡廳到正餐不藏私推薦

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價

【FunTime小編群】桃園曾經被網友認為是「美食沙漠」，其實才不是如此！低調的桃園有很多在地人才知道的美味，有巷弄美食、傳統小吃，還有網美愛去的打卡咖啡廳；今天小編就帶大家來看看，桃園有哪些超人氣美食，看完真的要翻轉你對桃園的印象了！

青山吉田。
青山吉田。

龍潭–青山吉田

青山吉田。
青山吉田。

藏在橘子園裡的「青山吉田」是一間小木屋咖啡廳。一進門，溫暖的木質調彷彿讓人走進歐洲的小莊園。從窗戶往外看，滿園的橘子樹綠意盎然，把城市的喧囂都擋在外面，真的很有世外桃源的感覺！要是你沒打算喝咖啡，等到橘子豐收的季節，店家也會開放付費入園採橘子，就算只是進去散散步、拍拍照也很放鬆。

小編小提醒：小木屋咖啡廳是全預約制，沒辦法現場候位喔～

地址：桃園市龍潭區龍新路三和段1369巷30弄45-1號

營業時間：10:00-16:00

桃園–老賊壽司

老賊壽司。
老賊壽司。

老賊壽司在1998年就已經開始營業，時間足以證明這間店的實力！口味選擇超多樣，蒲燒鯛、牛蒡、蘆筍、咖哩等都相當熱門，還有百香、山蘇魷魚，你說特別不特別？重點是！一盒從40元到90元不等，超親民的啦！餡料滿滿滿到感動人，小資族還不快衝！

地址：桃園市桃園區中正路328號

營業時間：週三至週日06:00-20:00

大溪–賴祖傳豆花

賴祖傳豆花。
賴祖傳豆花。

大溪賴祖傳豆花的人氣真的超高～就連平日下午購買都要排隊。店內最經典的口味是傳統豆花跟布丁豆花，一碗50元，可以任選3種配料，饕客都推薦配料必點Q圓。店家也推出期間限定的熱豆花，有薑汁跟焦糖口味。除了一般份量的豆花，還有家庭號豆花，讓你回家一次吃個過癮！

小編小提醒：豆花店只有外帶，沒有提供內用

地址：桃園市大溪區仁和路一段61號

營業時間：10:00-20:00

中壢–忠貞市場米干

忠貞市場米干。
忠貞市場米干。

米干的故事是這樣的，在第二次國共內戰的時候，有一支雲南隊伍不願意投降共產黨，流亡到緬甸邊境，直到聯合國施壓才遷徙來台灣，並且定居在桃園龍岡的忠貞新村，因此也帶來了緬甸和雲南的味道。

龍岡米干在桃園龍岡的勝景簡直可以用百家爭鳴來形容，桃園每年還會舉辦龍岡米干節，各家憑本事切磋，熱騰騰的米干，搭上超彭湃的肉片、豬肝、蛋花，還有各店家特製的辣椒醬和酸菜，每一口都超豐富，清燉湯頭卻非常濃郁，帶有雲南料理酸爽的香氣，十分好吃！

地址：桃園市中壢區中正五路210號

營業時間：週一、四、五9:00-15:00；17:00-20:00，週六、日8:00-20:00（週二、三公休）

中壢–托斯卡尼尼義大利餐廳

托斯卡尼尼義大利餐廳。
托斯卡尼尼義大利餐廳。

如果台灣各縣市的義大利餐廳要來場PK賽，不少桃園人一定會推托斯卡尼尼出去當桃園代表！托斯卡尼尼主打經典義大利菜，義大利麵是屬於醬料濃郁的那種，有在吃義大利麵的就知道，一般醬濃的話吃起來就會比較乾，但托斯卡尼尼的醬汁除了非常道地外，還給得很多，每一口的麵條都能沾附滿滿的醬汁，香氣十足且濃郁不膩口，是來桃園大推的一間店！

小編偷偷說：小編的一個瑞士朋友說，托斯卡尼尼是他在台灣多年來吃過最好吃的義大利麵！你就知道這間的醬汁真的很對味啊～

地址（中壢大時鐘店）：桃園市中壢區中正路170號3樓

營業時間：11:30-15:00；17:00-21:00

延伸閱讀>>【桃園美食】中壢、大溪、龍潭必吃！桃園超人氣美食精選

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