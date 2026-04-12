以台灣茶為引 從慢城三義到京都古韻文化之旅

【圖／文：Ean Chen】

一月中旬的苗栗三義，起伏丘陵難得未被山嵐冬霧籠罩，而是在朗朗晴空下展現出層次分明的綠意。我走進「寶元紀之丘」（POUYUENJI HILLS），空氣中隱約飄散的茶香與盛開梅花交織，那場剛落幕的「萬茶盛典」不僅暖了感官，更在茶煙氤氳間，勾勒出跨越時空與疆界的文化藍圖。茶，在這裡不再只是單純的茶湯，而是一個風格載體，將台灣山林的靈氣與京都東山的古韻，跨地域優雅地相連。

▲寶元紀董事長蔡其建（左）與總經理蔡明倫（右），父子聯手建構出這座傳遞茶生活美學的遊園地。

▲朗朗晴空下，梅花清雅綻放。





萬茶盛典：台灣茶文化當代舞台的世代傳承

一月份這場於寶元紀之丘舉辦的「萬茶盛典」，對於愛茶人而言，無疑是今年開春最具指標性的文化洗禮，其意義不僅在於名茶的匯聚，更在於展現了台灣茶產業的一股強大生命力。在盛典現場的多場精緻茶席中，最令我動容的風景，是那些穿梭於席間、充滿自信且眼神發亮的年輕面孔，有些甚至是來自台灣各地的「茶四代」，這些新世代茶人帶著家族百年的積澱與土壤的記憶，試圖在當代生活中為傳統茶尋找新的表達語言，讓喝茶這件事變得既老派又時髦。

此外，來自日本「櫻井焙茶研究所」的創辦人櫻井真也，更是活動一大焦點。他以近乎禪意的焙茶工藝與前衛的調茶視角，展示了茶文化如何在國際舞台上突破感官的邊界，讓不同國度的茶香在此碰撞出當代的火花。讓我最難忘的，莫過於品嚐到寶元紀董事長蔡其建先生珍藏的「七十年紅印普洱」。這餅據說在拍賣市場價值超過300萬元、被譽為「可以喝的古董」，當熱水注入剎那，時光彷彿凝結，茶湯入喉，那是跨越半世紀歲月淬鍊出的厚度，圓潤、沉穩且充滿力量，珍貴得讓我忍不住多貪了幾杯。

▲由「櫻井焙茶研究所」創辦人櫻井真也現場特調的抹茶啤酒，為傳統茶文化增添時髦感。

▲茶煙氤氳間，琥珀色的紅印茶湯緩緩注入杯中，揭開與70年時光共飲的序幕。





寶元紀之丘：40 年夢想種子緩慢醞釀的遊園地

隨著盛典餘韻入心，人們的視線也正式聚焦在「寶元紀之丘」園區本身。這座場域的誕生，其實藏著一段跨越時間長河的浪漫心願。

蔡其建先生感性回憶，早在40多年前，他在參觀加拿大溫哥華維多利亞島的布查德花園（Butchart Gardens）後，內心便暗自許下願望，希望有朝一日，也能在台灣蓋一個同樣美麗、能代代傳承的園地。

他說，布查德花園是百年花園，而夢想的實踐至今約莫10年，自己願意「慢慢來」，用時間去醞釀屬於台灣的優雅。而這份「慢慢來」的哲學，體現在2024年6月正式開幕的第一期園區「PLAY by POUYUENJI」之中。雖然總開發面積高達11公頃，分為四期工程，但目前開放的第一期空間已足以讓人沉浸許久。

▲冬日陽光斜射在階梯上，落羽松林交織出迷人色彩層次，是造訪寶元紀之丘不可錯過的景色。





以PLAY 為名的感官巡禮：從復古書屋到當代食藝探索

在國際設計大師季裕棠（Tony Chi）的操刀下，園區展現出一種內斂大氣的生活美學。漫步其中，視線會自然地被那條拾級而上的落羽松步道所吸引。階梯兩旁種植的落羽松，在冬日陽光的照耀下呈現出迷人的金紅變化，是鏡頭下最受歡迎的場景。此外，園區內多株姿態各異、氣勢壯麗的松樹，亦是值得屏息靜賞的焦點。在第一期的「PLAY」概念下，空間被賦予了多元的體驗功能。在「PLAY FIND」二樓書屋，遊人可在北歐復古家具與黑膠唱片的悠揚旋律中找尋平靜，讓心靈在茶香與書墨間安放；而「PLAY KITCHEN」則展現食藝探索，行政主廚將茶元素巧妙揉合進當代料理，搭配專業的侍茶與侍酒，將品茗提升至餐桌美學的重要一環。若想輕鬆親近茶，造型靈感來自船屋的「PLAY TEA」則提供了創新的特調茶飲與義式冰淇淋。隨著未來幾期工程的陸續推進，這座山丘將逐步建構出更完整的茶文化生活聚落，值得期待。

▲PLAY FIND二樓書屋的角落，構築出一處沉澱心靈的光影。

▲蒼松舒展著不疾不徐的羽翼，這份生命節奏，正是三義慢城與寶元紀美學交匯的最美註解。

帶著三義這份甘醇的餘韻，我的思緒越過海洋、停留在下一處旅行目的地：京都。坐落在京都東山區、鄰近八坂塔下的「POUYUENJI KYOTO」，是寶元紀全球首間品牌原生店。之所以選擇京都作為首個國際據點，是因為這座古都與「時間」有著深刻的共處之道，其對職人精神的追求與「一期一會」的款待文化，與寶元紀的核心價值契合。品牌希望在全球美學高度最高的舞台裡，以茶為媒，向世界傳遞台灣的款待之心。

▲在京都東山的夜色中，暖黃燈火映照「POUYUENJI」暖簾，象徵著台灣款待之心在此深耕。（圖片提供：寶元紀）





台灣茶走向世界的細節體現

這座原生店選址於一棟擁有百年歷史的日式傳統「町屋」，園景由京都庭園大師北山安夫親自操刀。大師以極其克制的筆觸，在方寸間勾勒出充滿禪意的自然景觀，讓町屋、庭園與茶香構成了一種寧靜的張力。無論是坐在町屋中細品元紀熟普的時間韻味，還是在緊鄰的「playtea kyoto」嘗試結合東西方風味的創意特調，深信都能感受到那份跨越兩千公里的共通靈魂。

▲名家操刀的綠意景觀，展現京都特有的靜謐張力。（圖片提供：寶元紀）

▲光影交織的室內空間，簡約而溫潤的線條勾畫出當代茶席的輪廓。（圖片提供：寶元紀）

▲從器皿選擇到茶湯色澤，每處細節都體現對款待之道的極致追求。（圖片提供：寶元紀）

從三義的梅樹綻放到京都的町屋影間，這一路走來的茶香，是一場關於美好生活的文化壯遊。這不僅是寶元紀對茶的熱愛，更是對一種優雅生活形態的重新定義。在這個節奏飛快的時代，我們或許都需要這樣一處場域，讓自己慢下來，像品飲一席好茶般，一小口、一小口地啜飲這份屬於大人的、質感的日常美學。





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