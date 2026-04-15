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苗栗獅潭美食推薦！近大湖酒莊的「簡餐咖啡廳」 悠閒舒適的用餐空間及美味的健康餐點

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

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苗栗獅潭美食「桔子甜咖啡」，店家地址雖然位於獅潭，但實際地點比較靠近大湖，他們主要販售簡餐、火鍋、甜點和飲品，餐點內的蔬果多為店家自己種植的，用料天然又實在，口味也很不錯！是一間悠閒舒適的溫馨優質餐廳！值得推薦給大家！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

「桔子甜咖啡」店家地址雖然位於獅潭，但實際地點比較靠近大湖，他在台3線的馬路旁．會在路口處看到店家的招牌標示！

進出餐廳的道路蠻窄的，差不多是一台休旅車的寬度，而且完全無法會車，所以進出還蠻考驗駕駛的技術喔！

店內的風格還蠻居家的，空間不大但位置也不多，所以不會太壅擠！若是帶小朋友來用餐，店家也有提供兒童座椅。

若要去戶外走走逛逛，店家也有提供防蚊液給客人使用！

店家有販售自家種植的農產品，老闆娘也很大方地給我們試吃，吃到喜歡再買回家。

這邊還有賣自行放牧的雞蛋，還有自行釀造的樹葡萄醋、紫蘇酒、山苦瓜酒、樹葡萄酒等！

【桔子甜咖啡｜完整菜單MENU】

這是「桔子甜咖啡」於2026年3月上傳的最新菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場供各為主）

【地瓜牛奶鍋（現已停售）】

這份地瓜牛奶鍋是店家為了蛋奶素客人打造的，湯頭很香濃好喝，上面的蔬菜也多為店家自己種植的唷！比較可惜的是他們的鍋物就只有這一款，如果能有加入肉片的葷食火鍋，我們會更愛啊！

一旁會搭配開胃小菜、滷蛋、醋飲和果凍（以及沒有入鏡的新鮮水果串）！

【番茄燉牛肉】

他們的番茄燉牛肉非常入味好吃，只是放到這樣的餐盤裡，會讓我覺得是在吃比較精緻的便當。

番茄燉牛肉的肉塊很大塊，口感相當軟嫩，醬汁也很下飯，一口白飯一口燉牛肉，吃起來就超滿足的啦！！！

烤雞腿搭配了些洋蔥，醬料吃起來蠻重口味的，可以直接吃或是可以擠上一旁的金桔搭配著吃！

餐點搭配的多為原型食物，食材還蠻天然的，這些蔬菜和水果都很適合給小朋友吃呢！

湯包這天來用餐吃得好開心，因為有他最愛的玉米和花椰菜，老闆娘還很大心的招待他吃香蕉，戶外還有草地可以讓他奔跑，就是個適合帶小朋友來放電和用餐的好地方唷！下次還想來吃他們的鬆餅配飲料，感覺也很不錯呢。

桔子甜咖啡

地址：苗栗縣獅潭鄉竹木村南庄5之5號

電話：037-990831

營業時間：11:00-17:00（每週二、週三公休）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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