桃園美食｜景福宮拜完直接開吃！大廟口必吃4家：粄條蚵仔麵線、爆餡車輪餅、羊肉爐、熱炒聚餐

來到桃園大廟（景福宮），小編最愛的不是拜完就走，而是「香火一炷香，美食一條街」的節奏直接接上。景福宮旁邊真的就是桃園美食戰區，從清晨就能吃到的在地老店，到下午爆餡點心、再一路吃到凌晨的宵夜羊肉爐與熱炒聚餐，完全不用跑遠，走路就能把桃園大廟口美食吃好吃滿。這篇整理了 4 家自己吃完會想再回訪的店，拜拜＋開吃一次搞定，想收口袋名單就跟著小編走！

桃園美食｜旺吉屋

旺吉屋：裝潢新潮可愛，車輪餅爆餡到拿不住，三倍起司拉絲超誇張

圖/ReadyGo

走到對面小編立刻被旺吉屋吸走目光，整間店的視覺超可愛，氛圍很新潮，而且口味選擇超多，不是只有紅豆奶油那種基本款。最重要的是——它的內餡真的給得很飽滿，拿在手上會有「欸這顆也太扎實」的重量感。

圖/ReadyGo

小編最推薦的就是三倍起司：表皮是脆皮起司，咬下去直接拉絲拉到誇張，鹹香奶味一起衝上來，趁熱吃真的爽。奶油口味也很穩，奶油是用牛奶做的，吃得到奶香但不膩口。

圖/ReadyGo

如果你跟小編一樣看到限定口味會手癢，也可以把它列入必點清單——這次雖然沒有吃到，但現場的今日限定口味確實是「辣雞」，聽說咬下去會帶點花椒香，甜鹹交錯很涮嘴，完全是那種「車輪餅也能玩出新花樣」的路線。

地址：330 桃園市桃園區中正路 176 號

營業時間：建議至店家粉絲專頁確認

桃園美食｜桃園大廟口美濃粄條蚵仔麵線

桃園大廟口美濃粄條蚵仔麵線：在地人從小吃到大，粄條 Q 彈、蚵仔麵線料多實在

第一站小編一定先來這家桃園大廟口美濃粄條蚵仔麵線，因為它就是那種「桃園人從小吃到大」的老城區味道。店就在景福宮旁邊，早上 6:30 就開，走進去會看到人潮絡繹不絕，但動線很清楚、店員也很多，外帶排隊大概耐心等一下，很快就輪到。

圖/ReadyGo

小編這次吃美濃粄條，那個口感讓我印象很深刻：粄條真的Q 彈有嚼勁，吃起來不軟爛，越嚼越香；再來是招牌蚵仔麵線，一端上桌就知道走「料多實在」路線，大腸＋鮮蚵都有，湯頭是那種古早味、會讓人想到小時候去阿嬤家吃到的麵線味。

圖/ReadyGo

最後還忍不住加點甜不辣，它的調味偏甜，但就是那種「吃完會突然想再買一次」的邪惡小吃感，直接被小編放進必點清單。

地址：330 桃園市桃園區中正路 206 號

電話：03-339-1619

營業時間：週一、二、四～日 06:30–17:30（週三公休）

桃園美食｜大廟生炒羊肉

大廟生炒羊肉：大火快炒鍋氣超重，羊肉嫩沒腥味，迷你羊肉爐一個人也能吃超爽

晚上想吃宵夜或天氣冷想要來點熱的，小編會直接衝大廟生炒羊肉。遠遠就能聞到那個「師傅大火快炒」的香氣，鍋鏟敲鍋的聲音配上沙茶香超有畫面。

圖/ReadyGo

小編點了羊肉炒麵，鑊氣很足，麵條吸附醬香，羊肉吃起來嫩、幾乎沒有腥味，完全是會想再來的那種熱炒味。更加分的是它有迷你羊肉爐，一個人也能開鍋，湯頭清甜不油膩，冷冷的天來一碗真的超滿足。店內生意很好，用餐時段要有排隊心理準備，但它開到凌晨，反而是小編覺得最適合當「夜晚收尾站」的一家。

圖/ReadyGo

地址：330 桃園市桃園區民生路 269 號

電話：0976-069-061

營業時間：週一～五 17:00–03:00｜週六、日 11:00–03:00

桃園美食｜胖子牛肉

胖子牛肉：用餐時間人爆多，雙蛋蝦仁炒飯必點，熱炒大盤適合多人分食

如果今天是想找桃園餐廳型的熱炒聚餐，小編會選胖子牛肉。它不是那種安靜吃飯的店，而是「熱炒一上桌、全桌筷子停不下來」的那種氣氛店，用餐時間真的人超多，想吃建議先訂位比較安心。

圖/ReadyGo

小編最推的就是雙蛋蝦仁炒飯：蝦仁鋪得滿滿的，底下炒飯粒粒分明、鍋氣十足，吃起來超爽又很下飯；再來是銀芽毛肚，脆脆的銀芽配上毛肚口感很加分，真的很適合配白飯。它的份量也很大，幾道菜點下去就能讓一桌人吃得很有存在感，想吃熱炒、想聚餐，選這家基本不會踩雷。

圖/ReadyGo

地址：330 桃園市桃園區北新街 74 號

電話：03-338-9314

營業時間：週二～日 11:00–14:00、17:00–21:30（週一公休）

桃園大廟美食一日行程表

時間 行程點 建議吃什麼／做什麼 備註 09:30–10:30 桃園景福宮（大廟） 參拜祈福、拍廟口老城區街景 建議早點來避開人潮 10:40–11:40 桃園大廟口美濃粄條蚵仔麵線 蚵仔麵線＋美濃粄條＋甜不辣 早上人多但翻桌快 13:30–14:10 旺吉屋 三倍起司車輪餅、限定口味 現做需等候，可先預訂更順 17:30–19:00 老城區散步（中正路周邊） 逛老街商圈、補拍街景／轉場素材 適合當餐前消化時間 19:00–21:00 胖子牛肉 雙蛋蝦仁炒飯、銀芽毛肚、熱炒分享 建議訂位，份量大適合多人 22:00–00:00 大廟生炒羊肉 羊肉炒麵、迷你羊肉爐 宵夜首選，營業到凌晨

桃園大廟美食常見問題

桃園大廟口美濃粄條蚵仔麵線要排隊很久嗎？

外帶通常會排隊，但店員多、動作快，很多人分享大概等個 10 分鐘左右就能輪到。建議先找座位再點餐，流程會更順。

旺吉屋的車輪餅有推薦口味嗎？

必點三倍起司，起司拉絲＋脆皮起司超有記憶點；想嘗鮮就看當日限定，小編當天去是辣雞口味有花椒香，甜鹹甜鹹很涮嘴。

胖子牛肉適合幾個人去吃？

它的份量偏大，小編覺得3–6 人最剛好，可以點炒飯＋幾道熱炒一起分食，吃得更過癮。

桃園大廟主祀誰？

桃園景福宮主祀開漳聖王，合祀玄壇元帥，從祀合廟眾神，為桃園十五街庄之核心根本信仰，民眾習稱「大廟」。

延伸閱讀 >> 桃園美食推薦｜4 家在地人私藏龍崗美食名單：油條麻糬、炭烤蒜香串、麻油羊肉爐、回民烤餅

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」