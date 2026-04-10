苗栗美食｜分享超過10間必吃「三義小吃美食」 你都吃過了嗎？

想想上次來苗栗三義走跳已經是好一陣子的事情，那時候特地來了兩趟，主要就是要來搭乘舊山線鐵道自行車A線跟C線，轉眼也好多年了，時間飛逝真的很快！這次就來回味一下久違的三義勝興老街、車站、龍騰斷橋，也順道去走走從沒去過的三義市場。

苗栗三義-簡單介紹

苗栗縣的三義鄉，舊名為三叉，位在苗栗縣的南端，鄰近的鄉鎮有苗栗的銅鑼鄉(銅鑼美食)、通霄鎮(通霄美食)、苑裡鎮(苑裡美食)、卓蘭鎮(卓蘭美食)、大湖鄉以及台中市的后里區、東勢區等，而三義也是台灣主要的客家聚落之一，所以鄉內大多數的居民都是客家人。三義除了有木雕及客家文化外，還有以勝興車站為中心所延伸的鐵路遺跡，因此這幾年三義舊山線鐵道的周邊觀光風潮很吸引遊客朝聖。這一次就來看看Ann和榜哥到三義遊玩到底吃喝了什麼美食囉？

三義土雞城

來到苗栗三義吃喝玩樂，不少人都會選擇接近勝興車站附近的餐廳用餐，或是選擇在三義市區內吃吃喝喝，而這次我們一家則是選擇來到有點隱密但視野景觀十分好的三義土雞城用餐，三義土雞城在三義可算是老字號的客家餐廳，重點是這裡好停車且還提供了室內停車場，品嘗美食的同時不時還可欣賞火車經過的田野美景，在這用餐真的棒透了！

初次來三義土雞城用餐，整體的服務真的很不錯，用餐環境乾淨又舒適，用餐時間基本上沒有限制，主要是店家就是要饕客們細細品嘗他們現點現做的料理，也要說三義土雞城的每道料理都用料實在且能得出主廚的用心，把客人當家人來款待！

營業時間：平日12:00 ~14:00 17:00-19:00 ｜假日11:30-14:00 17:00-19:30（客滿與休息時間不固定，請務必提前預約）

營業地址：苗栗縣三義鄉雙湖村雙草湖11鄰199號

營業電話： 0912-015-636

山那邊‧綠葉方舟

在這座三義的美麗山城中，有個低調在森林裡航行17年的船，大家是否還記得呢？

綠葉方舟，整個森林園區佔地約有10公頃(3萬坪)之大，但建築僅佔小小的250坪，非常重視森林環境的保護，不過度的開發開傷害這片美好的森林。所以開車入園，須將車子停放在園區入口，再漫步入園，好好的欣賞滿眼綠意、樹木、草坪、竹林間的四季花卉，偶爾還會有鳥叫聲、蟲鳴聲、松鼠、蛙類等難得可見的動物在迎接你！

山那邊‧綠葉方舟

營業時間：平日10:30-18:00 假日10:00-20:00

營業地址：苗栗縣三義鄉勝興村12鄰綠舟路1號

營業電話：037-875868

阿莫利炒麵店（阿もり炒麵）

阿莫利炒麵店（阿もり炒麵）就位在三義市場內，不論內用外帶都可以，餐點的選擇僅有炒麵（米粉）以及湯品，重點是價位好便宜，百元有找就可以飽足一餐。

這天我們點了一份小份的炒麵以及一碗水晶餃豆腐湯，真要說他們家的炒麵味道很夠，但加辣吃又更加分；水晶餃豆腐湯也是我推薦的，內有6顆水晶餃以及多塊的豆腐，吃完麵再喝上一碗熱熱的湯真的很滿足。

阿莫利炒麵店（阿もり炒麵）

營業地址：苗栗縣三義鄉新生路21號

營業電話：037-872348

金榜麵店

提到三義吃美食，想必大家一定會想到金榜麵店或是一旁的賴新魁麵館，這兩家說真的在三義真的非常有名，且都還大方的提供停車場給來店客人使用。但這兩家我們只吃過金榜麵店，有機會肯定會來去品嘗體驗看看賴新魁麵館。

這天我們點了一碗牛肉麵、豬頭皮粄條、乾麵、小菜(豬耳朵、豬舌)，我們一家三大兩小真的吃很飽，簡單說金榜麵店的餐點就是便宜大碗又好吃，所以來這用餐建議要早點到或是避開用餐時段，要不然就是要花時間等候。

金榜麵店

營業時間：07:00-20:00

營業地址：苗栗縣三義鄉中正路170之7號

營業電話：037-873567

三義久松水蛋餅

逛三義市場本來要去品嘗看看目鏡麵食，但生意真的太好，完全找不到可以容下我們一家三大兩小的座位，就只能先放棄去吃吃別家的小吃美食，走逛到我們看到這家三義久松水蛋餅，好奇著就覺得買來吃看看。

水蛋餅也可以說是粉漿蛋餅，有原味或是其他加料但餅可以選擇，當然也有其他品項可以選擇像是生機手捲、三明治、漢堡、蘿蔔糕、飲品等，而這天我們買了一份起司蛋餅以及一份生機手捲，蛋餅挺大份，口感也很不錯，另外也很推薦他們家的生機手捲，內有苜蓿芽、小黃瓜、蘋果等，扎實又好吃又清爽，限量賣完沒有就沒有囉！在這也要說店家真的很熱情親切，看著我們是外地人，還推薦我們可以去一旁運動公園走走找陰涼的地方吃餐點。

三義久松水蛋餅

營業時間：05:30-11:00

營業地址：苗栗縣三義鄉光復路8號

銅鑼蛋餅煎包-三義分店

在銅鑼市區生意就超級好的銅鑼蛋餅煎包在三義市區內也吃得到，而且同樣生意也是好到爆。而一開始榜哥只是在中正路上拿著相機隨處拍街景，熱情無比的銅鑼蛋餅煎包-三義分店的店家們超瘋狂的擺上許多拍照姿勢，於是我們就前往過去買他們家的餐點來吃。但我們晚來一步，招牌的煎包已經售完。

銅鑼蛋餅煎包-三義分店有賣煎包、煎餃、芋頭糕、蛋餅、飲品等，價格都十分的便宜，Ann很喜歡他們家芋頭糕煎到恰恰恰的口感，蛋餅一定要加上他們醬，至於殘念的煎包，我就等到下次再去買來。重點是這天我們意外得到店家招待的冰豆漿還有紅茶，謝謝熱情的店家。

銅鑼蛋餅煎包-三義分店

營業時間：06:00-售完

營業地址：苗栗縣三義鄉中正路138號

世奇精緻餅店

來到三義想買個伴手禮不妨可以考慮買世奇精緻餅店的木頭餅，外觀真的很像木頭塊。

內餡有三個口味可以選擇，有紅豆肉脯、紅豆芝士、葡萄芝士，除了木頭餅之外還有不少糕餅類商品、麵包等可以購買，而這天我們就買了葡萄芝士的木頭餅回家品嘗。除了三義市區這家總店可以買到，在勝興老街上也可以買得到喔！

世奇精緻餅店

營業時間：09:00-18:00

營業地址：苗栗縣三義鄉中正路147

老吳鐵馬臭豆腐

前幾次來三義勝興車站(老街)都是平日來，所以沒能品嘗到假日才有的老吳鐵馬臭豆腐，這次是假日來，當然就要來湊熱鬧買他們家的臭豆腐。老吳鐵馬臭豆腐的餐點選擇有1~6號餐以及加購料，簡單說就是有臭豆腐、米血、大腸、豆皮、貢丸、鴨珍可以點選，就看你自己怎麼選擇。店家做一份大約是90秒，等候時間就看你排隊人潮及購買數量，這天我們大約等了40分鐘(真心要說人少可以來嘗鮮買來吃看看，人多就需要斟酌一下)。

我們這次買了是3號(內有豆腐、米血、大腸)再加購皮、貢丸、鴨珍，這份就是180元，外帶或是外帶回家要在點餐時先講，老闆才會給你蓋子跟袋子或是多加點湯，否則老闆都視同你視現場要吃。整體來說，餐點都滷得很有味道，豆皮不錯吃，但鴨珍滷到有點”粉掉”有點可惜，豆腐就板豆腐的那種口感。

老吳鐵馬臭豆腐

營業時間：假日10:00-18:00

營業地址：苗栗縣三義鄉勝興村盛興65-1號

天下第一臭尚黑的黑皮臭豆腐

我們家的阿珠姐沒吃過黑皮臭豆腐，這趟來到苗栗三義遊玩，當然要帶她來品嘗龍騰斷橋附近的龍騰市集內的黑皮臭豆腐。

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天下第一臭尚黑的黑皮臭豆腐的臭豆腐是用10多種的中藥釀造而成，外酥內嫩的口感真的很不錯，一整個讓視覺跟味覺都增添不少風味，超特別，但也要說他們漲價了！我家婆婆是覺得不錯吃，但用餐環境就是扣分了些。

天下第一臭尚黑的黑皮臭豆腐

營業時間：六日一09:00-17:00

營業地址：苗栗縣三義鄉龍騰村龍騰市集2號

三義農會小籠包餐車

準備離開三義時，想起了口袋名單的這家三義農會小籠包餐車，時間又剛好是一開始營業沒多久，當然就要來買小籠包跟蔥油餅。現在他們已經不在農會前了，現在有自己的店面了，就在農會隔壁沒幾家(很好找)！

這天我們是買小塊的蔥油餅跟小籠包，他們的餐點都是現做，所以要花的時間等候。真心的推薦喜歡他們家的蔥油餅，只需加點胡椒粉就很脆很Q很香很涮嘴；而小籠包皮薄內餡也是扎實，買上車沒多久就被全家人分食乾淨。三義農會小籠包餐車可也是在地人都很推薦喜歡的喔！

三義農會小籠包餐車

營業時間：14:30-18:30(週四休)

營業地址：苗栗縣三義鄉中正路102號

營業電話：0928-380-817

目鏡麵食

來到三義市場吃喝，大家絕對不會錯過要來品嘗目鏡麵食，也要記得想吃可要早點到，因為過中午之後絕對吃不到，他就只賣早上，不論是外帶內用都可以，而他們餐點的選擇很多，有乾麵類、湯麵類、湯品等，價格親民且用料實在，湯頭順口好喝，深受大家的推薦。

目鏡麵食

營業時間：平日05:00-11:00 假日05:00-11:30

營業地址：苗栗縣三義鄉新生路30號

營業電話：0912-371616

彩雲麵食

彩雲麵食其實就在目鏡麵食旁邊，店家親切熱情，而餐點的選擇主要是湯麵(粄條、米粉、意麵)、湯品等，內用外帶都可以，但會建議現場熱熱品嘗最好吃，也要說彩雲麵食的餐點價位真的親民且份量很大，大食量的朋友，若覺得麵不夠或是想再加料都可以跟店家說，銅板價的加價一定會讓你吃的很滿足。

彩雲麵食

營業時間：平日05:00-11:00 假日05:00-11:30(週三休)

營業地址：苗栗縣三義鄉新生路25號

營業電話：0970-842989

巧味牛肉麵

巧味牛肉麵就位在中正路與光復轉角處，開車前來的朋友附近有坤慶橋停車場可停車，餐點除了有招牌牛肉麵以外，還有鴨肉麵、湯餃、滷肉飯、燙青菜、湯品、陽春麵、滷味等可以點選，價位也都是很平價，牛肉麵的湯頭不重鹹，算是篇清淡且帶點淡淡的中藥味，喝起來算順口，整體來說還算不錯。

巧味牛肉麵

營業時間：11:00-20:00

營業地址：苗栗縣三義鄉光復路29號

營業電話：037-870874

賴新魁麵館

賴新魁麵館創立於1949年，是苗栗有名的老字號麵館，位在金榜麵館旁，同樣也都附設了免費停車場可停車，假日前來用餐建議要提早來以避免花太多時間等候！

賴新魁麵館

營業時間：07:00-20:00

營業地址：苗栗縣三義鄉中正路170之1號

營業電話：037-872600

Ann和榜哥分享了以上這麼這幾家在苗栗三義我們品嘗過的小吃美食，其實還有好幾家我們沒分享（吃）到，而來到三義市區走跳，這邊算是個純樸的鄉鎮，開車前來的朋友可以把車停在水尾溪坤慶橋停車場、三義鄉公有停車場！

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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