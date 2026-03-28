羊肉爐牛肉爐吃到飽！ 苗栗頭份美食「不打羊」超狂自助吧 百樣食材+肉片火鍋料任你夾

苗栗頭份美食「不打羊 羊肉爐牛肉爐吃到飽」，自助區有肉片、火鍋料、蔬菜、熟食、炸物、冰品、飲料吧通通自己拿，品項多到像在逛小型火鍋超市！不是走精緻型的路線，而是爽度型的吃到飽！CP值很高！特別適合天冷時來大吃一頓補補身體唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

【不打羊 羊肉爐牛肉爐吃到飽】

地址：苗栗縣頭份市中華路1413號

電話：037-680456

營業時間：平日16:00-24:00、假日11:30-24:00（最後收客至22:00）

「不打羊 羊肉爐牛肉爐吃到飽」位於頭份交流道旁，下交流道大約三分鐘即可抵達，若是開車前來，可以將車輛停放在周邊白線，或是麥當勞旁的收費停車場。

【不打羊 羊肉爐牛肉爐吃到飽｜2026春季優惠活動】

2026年4月30日前，到店用餐滿4人（含）以上，享有全單9折的優惠唷！趕快訂位訂起來唄！

【不打羊 羊肉爐牛肉爐吃到飽｜完整菜單MENU】

這是「不打羊 羊肉爐牛肉爐吃到飽」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

「不打羊 羊肉爐牛肉爐吃到飽」除了自助吧提供的飲品外，還有多款啤酒和燒酒可以單點（喝酒不開車，開車不喝酒）！

一進門沒有過多裝潢，就是簡單乾淨的大空間，桌距也算寬敞，不會人擠人！重點是座位數蠻多的，很適合公司聚餐、朋友聚會或家族吃飯，特別有冬天圍爐的感覺！

【不打羊 羊肉爐牛肉爐吃到飽｜超狂自助吧Buffet吃到飽】

他們的自助吧根本是重頭戲！這裡有咖哩、鴨血、臭豆腐、滷汁、獅子頭等品項！光是這區的食物配個白飯，就可以吃飽飽了！

醬料區有油潑辣子、蒜蓉醬、腐乳醬、沙茶醬、醬油、烏醋、白醋等，喜歡什麼自己搭配！開胃小菜的品項也不少。

麻油雞胗&五更腸旺～這些根本就是熱炒店才會出現的菜色啊！

蒸籠裡面有芋泥包和奶黃包～小小一顆的不會太佔肚子的空間～

肉片區有羊肉片、牛肉片、豬肉片、雞肉片～這四種肉品通通任你夾！想吃幾盤就拿幾盤～對肉控來說真的太療癒了。

火鍋料區的選擇多到誇張～根本像在辦火鍋Buffet～一不小心就會夾一大盤耶！！！

還有羊大骨、羊排、羊膝、羊腳筋、牛腩、牛雜、羊肚、羊心等！想吃多少就夾多少！

青菜區居然有我最愛的茼蒿耶！而且店家補料速度滿快，看到空盤馬上補，這點真的很加分。

必須要推他們的炸物！尤其是無骨鹹酥雞一定要吃爆！根本就是被羊肉爐耽誤的鹹酥雞啊！！！有夠讚的啦。

飲料區有沙瓦、冬瓜檸檬冰沙、乳酸菌冰沙、無糖茶飲、多款熱飲、可口可樂氣泡飲料等品項！

鹹甜口味的爆米花～三種口味的抹醬吐司～

冷藏櫃內還擺放了多款甜品～飯後來這邊走一圈～甜點胃就能輕鬆被滿足～

多多～雞蛋風味布丁～醇奶布丁～中華花生豆花～中華水果風味豆花～中華甜愛玉～

還有很多種口味的蛋糕甜點～可以在飲品區拿杯熱飲來搭配～在這裡吃起下午茶。

冰淇淋是杜老爺的～還有現擠的霜淇淋～多款冰棒和古早味冰品！

【不打羊 羊肉爐牛肉爐吃到飽｜冬天必訪暖胃名單】

說到頭份的羊肉爐吃到飽，肯定馬上就想到這間「不打羊 羊肉爐牛肉爐吃到飽」啦！圖片上的所有食材通通都可以讓你吃到飽！他們不是走精緻路線，而是爽度型的吃到飽。

冷冷的天氣來一鍋熱騰騰羊肉爐，放滿整桌食材，幸福感直接拉滿！特別適合天冷時來大吃一頓補補身體！

他們的湯底有九種選擇～我們這天選了紅燒湯頭和清燉湯頭～推薦可以像我們這樣～一個比較重口味湯頭配一個比較清淡的湯頭～這樣有一鍋可以專門涮食材～有一鍋可以專門喝湯。

除了有滿滿的肉以外，還有多款火鍋配料和蔬菜也都任你吃！來這邊當然也要多吃菜～才會營養均衡。

自助區放夾子的地方旁邊就有吸管可以自取，這吸管主要是用來吸羊大骨的骨隨，所有的大骨精華都在這兒啊！

肉片拿好拿滿！我們牛肉片、豬肉片和羊肉片都有夾！個人最愛的還是油花豐富的牛五花！肉片一口氣通通丟下鍋～就是特別過癮啦！

羊肉控來這邊肯定也是要吃好吃滿啊～羊腳筋、羊排、羊肚、羊大骨、羊膝、羊心通通夾一輪！他們的食材品項很豐富～火鍋配料和蔬菜也是用料實在～就算不特別愛吃羊的朋友～來這裡也可以吃得很滿足。

整體來說，這間這間「不打羊 羊肉爐牛肉爐吃到飽」不是走精緻路線，而是爽度型的吃到飽。主打羊肉爐和牛肉爐吃到飽，有九種湯頭可以搭配成鴛鴦鍋，再加上超狂自助吧百樣食材及肉片火鍋料無限拿，根本是高CP值火鍋控的天堂！不論是家庭聚餐、朋友聚會，還是冬天想找一間暖呼呼的苗栗羊肉爐餐廳，來這裡都能一次滿足唷！

不打羊 羊肉爐牛肉爐吃到飽

地址：苗栗縣頭份市中華路1413號

電話：037-680456

營業時間：平日16:00-24:00、假日11:30-24:00（最後收客至22:00）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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