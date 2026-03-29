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餐點好吃、道道無雷！苗栗美食「猫狸村 Miaoli Village」 結合創意料理與輕鬆氛圍的質感小餐館

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

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苗栗市美食「猫狸村 Miaoli Village」，店內餐點選擇很多元，從義大利麵、燉飯到排餐、沙拉都有，還有不少帶點創意風格的料理，而且每一道看起來都很精緻，擺盤也非常有餐酒館的質感！這裡不只是餐廳～更像是一間結合創意料理與輕鬆氛圍的質感小餐館～來用餐一定要記得先訂位唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

「猫狸村 Miaoli Village」生意真的很好，假日來用餐沒提前訂位一定吃不到，這回總算在我們撲空兩次後順利訂到位了！因為我們有帶寵物，所以就會被安排到這個半戶外的用餐區，如果冬天坐在這區，記得要多穿幾件衣服。

整體空間走的是帶點歐式感的質感風格，綠色牆面搭配木質裝潢，看起來溫暖又有設計感～窗邊還有高腳椅座位區，白天採光很好，拍照起來也特別漂亮！

餐廳空間不算非常大，但座位安排得很舒適，不會有擁擠的感覺，很適合三五好友來聚餐聊天！

【猫狸村 Miaoli Village｜擺盤精緻的好吃餐點】

我們這天到「猫狸村 Miaoli Village」慶祝我媽咪的生日，今年的生日我和我哥送她一台全新的IPHONE手機，我爸就負責請吃這頓生日大餐！

【牛肝菌野菇濃湯（排餐附湯）】

因為我們有點排餐，所以有附湯品一碗，這碗牛肝菌野菇濃湯的菇味很濃郁，順口好喝！

【客家黑金蒜香牛腩湯（排餐附湯）】

客家黑金蒜香牛腩湯是用慢火將牛腩燉到軟嫩入味，再搭配客家必備的黑金老菜埔湯頭，湯頭的喝起來會回甘，特別是在天氣冷的時候，很需要來上一碗熱騰騰的湯品。

【客家桔醬炸透抽】

這道料理算是帶點在地元素的小巧思！透抽炸得酥酥脆脆的，外層裹粉不會太厚，裡面依然保持Q彈口感～搭配客家桔醬一起吃，多了一點酸香與清爽感，吃起來很有特色。

【仲夏莓果香橙雞胸沙拉】

這道沙拉的顏值真的很高！雞胸肉煎得剛剛好，肉質不乾柴，搭配莓果和香橙的果香醬汁，整體口味酸甜清爽～再加上生菜和水果的搭配，吃起來很有夏天的感覺，非常開胃。

【蒜辣XO松阪豬義大利麵】

這道義大利麵算是店內很有特色的一道！松阪豬切片後口感脆彈，搭配帶蒜香與微辣風味的XO醬拌炒義大利麵，整體味道非常香～麵條吸附醬汁後，每一口都很夠味，蒜香與XO醬的鮮味融合得很好！

【野菇燉飯】

燉飯控一定會喜歡這道！他們的燉飯是我喜歡的硬米芯，吃起來不是那種像燴飯的軟爛口感，而且野菇的香氣很濃郁，菇類的鮮味和奶香融合得很自然，吃起來溫潤又舒服！

【酥烤德國酸菜豬腳】

排餐均附沙拉、湯品二選一及飲品！豬腳控一定要點這道！外皮烤得非常酥脆～切開裡面肉質還是保持軟Q的口感～

搭配的德國酸菜酸度剛好，可以平衡豬腳的油脂感，吃起來不會膩口~豬腳外酥內嫩的口感真的很討喜~一口咬下去會有脆皮的聲音~口感層次很豐富。

【辣蝦醬烤翼板牛】

排餐均附沙拉、湯品二選一及飲品！這道辣蝦醬烤翼板牛的賣相很不錯，一旁還有時蔬搭配，一端上桌香氣就非常明顯！

翼板牛的熟度掌握得很好，切開可以看到漂亮的粉嫩色澤～牛肉本身帶有油脂香氣，口感軟嫩又有嚼勁，搭配帶點微辣與海鮮鮮味的蝦醬醬汁，整體味道層次很豐富！

整體來說，這間「猫狸村 Miaoli Village」是一家結合創意料理與舒適環境的餐廳，不管是沙拉、燉飯、義大利麵還是排餐，每道料理都能看出店家的用心，不只是餐點擺盤漂亮，味道也相當不錯！這天用餐下來特別喜歡的是仲夏莓果香橙雞胸沙拉、野菇燉飯、蒜辣XO松阪豬義大利麵、辣蝦醬烤翼板牛、客家桔醬炸透抽！未來還會想吃吃看其他的品項！如果你最近剛好在找苗栗市聚餐餐廳或質感餐廳，這間猫狸村真的可以筆記起來。

猫狸村 Miaoli Village

地址：苗栗市府前路43號

電話：037-370789

營業時間：10:00-21:00（公休日請見店家粉絲團公告）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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