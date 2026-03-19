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新竹親子住宿首選！ 親子同樂、爸媽必收藏的遛小孩天堂

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
圖／各業者
圖／各業者

【FunTime小編群】新竹原名竹塹，些許面環山，一面環海，且擁有大片翠綠山林，處處充滿大自然的氛圍，眾多著名觀光景點也吸引不少遊客前來，今天要來和大家介紹多間新竹親子飯店，設施與服務相當完善，主打親子同樂，不只能增進與孩子的感情，還能讓你在美好的旅途中，擁有最舒適的休憩～

煙波大飯店-新竹湖濱館

桃竹苗地區最大親子渡假休閒飯店

煙波大飯店-新竹湖濱館
煙波大飯店-新竹湖濱館

煙波大飯店-新竹湖濱館
煙波大飯店-新竹湖濱館

煙波大飯店-新竹湖濱館
煙波大飯店-新竹湖濱館

煙波大飯店-新竹湖濱館為新竹知名的的親子度假飯店，館內設施眾多，包括泳池、spa、健身房、三溫暖等，親子設施也相當豐富，有適合幼童的小彩虹樂園和積木島，還有小朋友超喜愛的2千坪室內兒童樂園—卡樂次元，其中有賽車、迷宮、球池跳床區、角色扮演家家酒區和投影互動體驗等五大遊樂設施，下雨天也能在室內玩一整天！房型部分新竹湖濱館也有提供主題家庭房，有星空、太陽、森林與海洋四種主題，房內設有溜滑梯屋或攀岩屋，及英國情境式主題玩具設施，搭配電子繪本尋寶解謎故事，讓父母帶著孩子一起探險～

小編小提醒：：若有消毒鍋、嬰兒床、嬰兒澡盆等服務需求，記得要先預約喔～

訂房網評價：8.8/10(Agoda)

地址：新竹市東區明湖路773號

新竹福華大飯店

極致舒適的高CP親子住宿

新竹福華大飯店
新竹福華大飯店

新竹福華大飯店
新竹福華大飯店

新竹福華大飯店
新竹福華大飯店

新竹福華大飯店位於新竹縣市中心，鄰近火車站、新竹城隍廟，來新竹旅遊住這超方便！飯店內有健身房、桌球室、室內泳池、spa、桑拿三溫暖等休閒設施供房客使用，spa和室內泳池的空間都很寬敞，非常適合帶小孩來玩玩水，新竹福華大飯店還設有兩區兒童遊戲室，裡面有球池、溜滑梯、大型積木、彈跳床等遊樂設施，簡直就是小孩的天地呀～加上豐富的公共設施，CP值是不是很高呢！

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：新竹市北區中正路178號

關西六福莊生態渡假旅館

零距離與非洲動物互動

關西六福莊生態渡假旅館
關西六福莊生態渡假旅館

關西六福莊生態渡假旅館
關西六福莊生態渡假旅館

關西六福莊生態渡假旅館
關西六福莊生態渡假旅館

關西六福莊生態渡假旅館位於新竹縣關西鎮，為亞洲第一座生態度假旅館，以動物與生態景觀為主體，旅館中央就是生態動物園，讓房客能零距離的與動物互動，並積極提倡愛護生態的概念，客房以仿非洲狩獵風格為特色，每間皆擁有大片觀景落地窗，從房內就能看見各種非洲放養草食性動物，孩子們看到絕對興奮到尖叫～另外關西六福莊生態渡假旅館也設有獅子王遊戲間，提供各式各樣的遊戲組、自然DIY體驗課程等活動，讓家長陪伴小孩一起完成玩樂，快來場具有教育意義的大自然旅行吧！

訂房網評價：7.7/10(Agoda)

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

統一馬武督渡假村

室外巨大象棋、跳棋

統一馬武督渡假村
統一馬武督渡假村

統一馬武督渡假村
統一馬武督渡假村

統一馬武督渡假村
統一馬武督渡假村

統一馬武督渡假村位於關西的山中，想暫時遠離都市的喧囂，來這就對了～渡假村內的休閒設施相當豐富，有室內溫水游泳池、幼幼堡遊戲區、兒童遊戲區、空中踏踏樂、彩虹教室、手搖船、精靈彈弓、滑草場、射箭等眾多設施與親子活動，光是在村內就能玩上一整天～非常適合全家大小一起享受大自然、盡情玩樂，統一馬武督渡假村房間風格依樓層以竹風、風車、桐花、吉柿為主題，地板與裝潢的設計非常用心，房內空間寬敞且乾淨舒適，帶著小孩放電一整天後，就舒舒服服的睡一覺吧！

訂房網評價：7.8/10(Agoda)

地址：新竹縣關西鎮金山里34號

延伸閱讀>>【2026新竹親子飯店】遛小孩必住！精選8間新竹親子住宿推薦

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