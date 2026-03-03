苗栗平日限定「療癒系下午茶」！黑糖麻糬爆餡+香菜皮蛋創意口味雞蛋糕

快訊

苗栗頭份美食「羊太咬咬 創意雞蛋燒」，位於頭份三民街上，在蟠桃公園及建國國小旁邊的低調雞蛋糕專賣店，專賣現點現烤的雞蛋糕，首推創意十足的香菜皮蛋口味，這台味爆棚的組合，完全打中我這種愛嚐鮮的吃貨魂！店家僅有平日營業，若剛好有路過，肯定要來嚐鮮看看唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

這間「羊太咬咬 創意雞蛋燒」位於頭份三民街上，就在在蟠桃公園及建國國小旁邊，在網路上的分享不多，也是我意外發現的低調雞蛋糕專賣店！店家僅有平日14:00-17:00營業，假日可是休息吃不到的喔！

【羊太咬咬 創意雞蛋燒｜完整菜單MENU】

這是「羊太咬咬 創意雞蛋燒」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

可以加入店家的LINE群預訂，才不怕撲空！想吃哪個口味～幾點來拿～直接傳訊息告訴老闆娘。

雞蛋糕都是現點現烤的，老闆娘現場倒入麵糊、加餡料、蓋模具烘烤，整個製作過程香氣四溢！我這天點了一甜一鹹的口味，甜口味選了黑糖麻糬口味。

敢吃香菜的朋友，當然不能錯過這個香菜皮蛋口味啊！這還是我第一次吃到這種口味的雞蛋糕呢！

雞蛋糕都是現點現做的，大概等個5分鐘左右就能順利拿到餐點囉！他們的雞蛋糕外皮微酥、裡面鬆軟，不是冷掉會變乾乾的那種，口感很不錯！

一種口味有四顆，雞蛋糕會放到他們專屬的羊咩咩紙盒，整個萌度爆表，很適合買來邊走邊吃或外帶野餐！

比較可惜的是口味不能混搭，如果想要吃到多幾種口味，就只好多來回購幾次了！

雞蛋糕是立體的羊咩咩造型，圓滾滾肚子裡塞滿內餡，根本就是＂會爆漿的羊咩咩＂，拿在手上都捨不得吃啦！

【黑糖麻糬雞蛋糕】

這個黑糖麻糬雞蛋糕，一口咬下是＂軟＋黏＋甜＂的三重口感，黑糖不是死甜那種，而是帶點焦糖香氣的古早味甜感，配上外層鬆軟蛋糕體，整體超級療癒！麻糬拉絲畫面真的很欠拍，會讓人想要邊吃邊拍照！

【香菜皮蛋雞蛋糕】

這口味真的超狂，將皮蛋切塊＋鹹香醬料＋新鮮香菜，直接把台味熱炒塞到雞蛋糕裡，創意十足！皮蛋和香菜的獨特香氣，配上鬆軟雞蛋糕外皮，鹹甜鹹甜的超涮嘴啦！個人覺得很值得嚐鮮看看。

整體來說，這間「羊太咬咬創意雞蛋燒」讓我最有記憶點的肯定就屬＂香菜皮蛋口味雞蛋糕＂了，而且他們的雞蛋糕造型可愛好拍照、現烤爆餡誠意滿滿！不管是甜控還是鹹食派，都能在這裡找到命定口味！我自己會想再訪吃吃看其他品項，而香菜皮蛋則是朋友間一定要點來分享的話題款啦！值得推薦給大家。

羊太咬咬 創意雞蛋燒 No13 頭份店

地址：苗栗縣頭份市三民街90號

電話：0966-068-162

營業時間：14:00-17:00（每週六，週日公休）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲

苗栗美食 古早味 公園 香菜 雞蛋糕 美食

