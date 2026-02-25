來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開 「秘境景點＋銅板小吃」一條路線全收

原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程就能接上，節奏順到像有人幫你排好路線，中間那段登高路線雖然讓腿有點酸，但一抬頭看到海線風景加風車的畫面，真的會忍不住停下來多看幾眼——最後再用一頓超在地的晚餐收尾，會讓人默默覺得：苗栗其實不是無聊，是你還沒用對方式玩。

通霄仁愛米糕店

通霄在地人早餐名店，筒仔米糕＋四神湯銅板價就能吃飽

苗栗通霄的早晨，最不缺的就是這間店的排隊人潮。通霄仁愛米糕店每天一開門，店裡就陸續湧入在地居民，用最熟悉的節奏點上一份米糕、再配一碗熱湯，簡單卻很有儀式感，店內以麵食與湯品為主，但最受推崇、也是許多人專程前來的單品，始終是招牌的筒仔米糕，也因此讓它成為通霄鎮上最受歡迎的米糕名店之一，蒸至熟透的米飯口感柔軟，米糕表層再鋪上一圈肉末，出爐後會淋上店家特製、辨識度極高的粉紅色調醬汁，吃法上不管是先拌勻讓醬香均勻裹住米飯，或是一口醬汁一口米飯慢慢品嚐，都能吃出不同層次，也成就這道「看似樸素、卻會讓人想再回來」的在地味。

搭配四神湯用料實在、份量充足，搭配米糕一起享用，成為不少人心中的「通霄早餐標配」，以銅板價就能吃得飽足，也讓這組合成為通霄小吃中極具代表性的搭配之一。

地址：苗栗縣通霄鎮光復路2號

電話：03-7760670

營業時間：08:00–13:00（週日公休）

通霄神社＋虎頭山步道

半小時就能收進海岸線的日式氛圍散步點

通霄神社位在虎頭山公園半山腰、海拔不到100公尺，興建於1937年，並在2002年登錄為苗栗縣歷史建築，是通霄最著名的歷史古蹟之一，也屬於台灣少數仍能感受到「日式神社場域感」的遺跡。現存的主殿、幣殿多已拆毀，僅留下基台，但周邊仍保有相對完整的環境輪廓，走進來依然能感受到當年的神社氛圍。

虎頭山步道與神社相連，不需安排很長時間就能快速切換旅途的氣氛，路線短、節奏輕鬆，不到半小時即可看到開闊的海岸線景觀，非常適合放進通霄一日遊的中段。

地址：苗栗縣通霄鎮虎頭山公園

通霄郵局煎餃

在地人才知道的路邊銅板小吃，4元現包現煎超解饞

苗栗通霄的下午場，有一個很多在地人默默會去報到的小吃點——通霄郵局前煎餃。它不是觀光客會特地查到的名店，但只要接近開攤時間，路過就會聞到現煎麵皮與油香的味道，令人難以抗拒。煎餃口味單純，只有韭菜口味，外皮煎到酥脆，裡面餡料鮮美，搭配店家自製辣醬，整體風味穩定且銅板價，非常適合當作下午的小停靠點。

地址：苗栗縣通霄鎮中正路74號

電話：0919-675139

營業時間：週二至週日 13:00–18:00，週六 13:00–17:00（週一公休）

苗栗抹茶山（塗崁頂山）

來回不到一小時的通霄小秘境，草坡＋海景一次收

在苗栗通霄，有一座被暱稱為「抹茶山」的小山丘，正式名稱是塗崁頂山，海拔約 162 公尺。它之所以爆紅，是因為整片草坡在天氣好、綠意滿的時候，看起來就像抹茶冰淇淋一層層堆疊，療癒感很強，特色亮點是短程好走，但回報很大苗栗抹茶山屬於「輕鬆健行型」景點，路線短、坡度相對和緩，大多數人安排成通霄一日遊的中段或下午場都很剛好，登高後視野會直接打開，能俯瞰通霄海岸線，天氣清爽時看起來特別舒服。

苗栗抹茶山最迷人的點，是它把「超輕鬆的路線」和「超開闊的風景」放在同一個畫面裡，不需要花一整天，也不用拼命爬，就能收下草坡、芒草與海線視野，對通霄行程來說，它很適合當作「吃完小吃後的戶外消化站」，走完再回市區接晚餐，節奏剛剛好。

地址：苗栗縣通霄鎮

(建議導航至苗栗通霄鎮新埔里附近的「愛心公路」或嶺頂福德祠，沿著台1線（秋茂園北上路段）右轉後約5公里產業道路即可抵達入口)

通霄日落大道觀景台

台61線最浪漫的「落日入海」限定風景

通霄日落大道指的是台61線的「通霄新埔聯絡道」一段筆直下坡路，短短約 500多公尺，卻因為道路角度剛好對上太陽移動軌跡，在每年 5–7月的黃昏特別容易出現「懸日」與「夕陽落海」畫面，被不少人視為西濱最經典的夕陽取景點之一，過去為了拍到最正的縱軸構圖，常出現違規停車、穿越車道等風險；因此苗栗縣府也推動「日落大道休憩園區／觀景台」等設施，讓民眾可以在更安全的場域停留與拍攝，近年也陸續有休憩站啟用、觀景台維修後重新開放的消息。

通霄日落大道觀景台最迷人的地方，是它把「西濱公路」拍成了浪漫電影感——不用爬山、不用走遠，只要抓對季節與時間，就有機會遇到那幾分鐘的金色奇蹟，對通霄一日遊來說，這裡很適合當作傍晚壓軸，白天吃在地小吃、走步道看海線，最後用一場落日把整天收得很漂亮。

地址：苗栗縣通霄鎮新埔里、357

苗栗一日遊行程表

時間 行程點 建議做什麼／拍什麼 備註 09:00–10:00 通霄仁愛米糕店 米糕淋醬、拌勻特寫、入口表情；店內人潮感 早餐建議早點到 10:10–11:20 通霄神社＋虎頭山步道 紅磚＋基台氛圍；步道上行＋海岸線展望拉遠 步道約半小時內可收景 11:30–12:40 通霄移動／午餐彈性時間 街景、轉場、補拍路牌與空景 讓節奏不趕、也避開空檔 13:00–13:30 通霄郵局煎餃（郵局前煎餃） 現包現煎、起鍋聲；咬斷面＋加辣醬 13:00開賣，建議準時到 14:10–15:20 苗栗抹茶山（塗崁頂山） 登山口→草坡稜線→登頂望海；走路鏡頭＋拉景 來回不用一小時，路線好走 16:30–17:30 通霄日落大道觀景台 筆直道路遠景、夕陽落海／懸日感；剪影＋縮時 5–7月黃昏更好拍 18:30–19:30 江技舊記（苗栗市） 乾餛飩 加碼推薦！如果想回苗栗市區，可以來這晚餐收尾，或買冷凍外帶

苗栗一日遊常見問題

通霄仁愛米糕店必點是什麼？

通霄仁愛米糕店最推薦招牌筒仔米糕，米飯蒸得柔軟綿密，搭配特製醬汁很有辨識度；常見搭配是再點一碗湯品（例如四神湯），很適合當通霄一日遊的早餐開局。

苗栗虎頭山步道要走多久？能看到海嗎？

虎頭山步道屬於短程散步路線，通常不到半小時就能走到視野較開闊的位置；天氣好時可以看到通霄海岸線，適合當作「吃完早餐後的輕量活動」。

苗栗抹茶山什麼季節最好看？

夏天草坡較翠綠，視覺上最有「抹茶感」；秋季可看芒草景；冬天草色可能較不明顯，但海線視野與風車景仍然值得走一趟，建議選天氣清爽的日子。

