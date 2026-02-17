走春南園賞山中園林美學　體驗採橘野餐、感受百年傳承客鄉味

【圖／文：行遍天下】

春節出遊，若想尋回記憶中那份濃厚且優雅的年味，坐擁27公頃山林綠意的「The One南園人文客棧」無疑是絕佳首選。這裡不僅遠離都市喧囂，更以東方款待美學為核心，創新編輯出飲食、文化、場域、儀式與禮品等五種年味體驗，在佔地遼闊的大宅院裡，旅人能透過靜謐的優雅走春，重拾逐年淡去的年節溫度。這座被譽為「華人世界最美山中園林」的建築傑作，是由已故建築大師漢寶德教授傾注匠心之作。它巧妙融合了江南庭園的典雅、閩式建築的紅磚紅瓦，以及巴洛克式拱廊的異國風情，交織演繹出獨特的新東方人文美學，園區內隨處可見精巧的懸魚、馬背與窗花工藝，精巧的建築密碼等待有緣人探索。

▲門廊呈現出新巴洛克式風格，致敬台灣洋樓歷史。

為了確保旅人享有從容且尊榮的歇心時光，園區始終堅持計畫性旅遊與全面預約制。春節期間若20間住房預約已滿，旅人仍可選擇報名「一日遊園」方案（每日限量60位），在人文管家的帶領下，深度導覽園林美學，讓賓客能在一整天的行程中，品味島嶼風土午宴、體驗巡遊戲曲，在靜謐的大宅院裡感受最純正、優雅的新春氛圍。

▲配合「大宅院裡的年味」主題，春節期間南園隨處可見應景佈置。（圖片提供：The One南園）

▲春節期間遊客可在竹林院落中，執筆書法題春。（圖片提供：The One南園）





大宅院裡的年味Focus

【巡遊式戲曲】

打破傳統舞台的觀演形式，將戲曲演繹帶入真實園林場域。旅人隨導覽移步換景，在竹影、長廊與庭院間邂逅戲曲新秀，當鑼鼓聲響起，觀眾彷彿也成了劇中人。

▲圖片提供：The One南園

【宅院逸趣．圍爐烤橘】

重現大宅院特有的年節氛圍，餐後與至親好友們圍坐爐火旁，看著填充了香料的砂糖橘在炭火烤炙下微微冒汗，散發出暖甜香氣，這份簡單卻細膩的療癒儀式，是南園新春裡最令人印象深刻的五感印記。

▲圖片提供：The One南園

【園林走春尋福獸】

循著建築大師漢寶德留下的吉祥線索尋訪十大瑞獸，摸摸代表財富的「貔貅」祈求財運，或仰望柱樑間的「鳳凰」增添祥瑞，集章紀念，讓文化導覽轉化為富含趣味與祝福的走春。

▲圖片提供：The One南園

【團圓家宴】

主廚嚴選在地食材，以「台灣山海經」為題，將經典酒家菜螺蒜米粉湯優雅翻轉，結合冬季烏魚、台南16號越光米豬油拌飯等風味，透過精緻食藝，譜寫出深情的團圓溫度。

▲圖片提供：The One南園

【大人柑仔店．唯一禮】

The One走訪島嶼鄉鎮，攜手百年老店與職人，將逐漸消逝的古早點心重新編輯。禮盒內收藏了如蜜桔年糕等傳承四代的風土滋味，讓大人的春節也能擁有一份專屬的童心，在回味之間，守護台灣這片土地的飲食故事。

▲圖片提供：The One南園

除了在東方園林與家人過一個儀式感滿滿的新年，農曆春節到新埔走春，不妨順遊「大頭柑橘園」，透過「登高採橘」討個大吉大利的好彩頭。這座果園由鍾家父輩傳承，從早期種植梨子，後轉型專種柑橘類水果，現由三兄弟用心經營。園區佔地廣闊，制高點海拔達288公尺高，視野極佳，入園不限時長，相當適合全家大小共遊野餐，兼體驗採果樂趣。

▲大頭柑橘園適合闔家來踏青採橘。

▲鍾家三兄弟齊心經營父輩留下的農園。





遊逛柑橘園 一次收穫滿滿果香

此次拜訪由大哥鍾錦枝帶路導覽，他貼心地為遊客擬定「吃著上，提著下」的採果策略，建議上山時先品嘗，不要急著採，待下山時再採摘裝袋，以免提著重物爬坡太過勞累。園內每年11月進入採收季，種有豔陽柑、砂糖橘等十多個品種，農曆過年前正值桶柑（又稱年柑）產季，結實纍纍。新鮮採摘的桶柑甜中帶酸，嗜甜者不妨將其帶回置放個兩三天「退酸」再吃，風味更佳。

▲現場可直接品嘗柑橘，嗜甜者可帶回家放個幾天再享用。





細細品嘗在地人的客鄉美好滋味

走訪新埔客家庄，若沒吃上一碗熱騰騰的粄條，簡直算是沒來過！這家「粄條大王」坐落鎮上車水馬龍的楊新路，曾榮獲台灣小吃百大名店殊榮，是傳承三代的在地美食代表。粄條以純米漿製成，口感順滑綿軟，無論是乾拌或湯煮，都能品嘗到米香的純粹。店內最受推崇的，莫過於那一杓靈魂「油蔥酥」，香氣醇厚卻不膩口，與滑溜粄條交織出最道地的客家風味。除了粄條，店內的配菜更是令人驚豔。必點的「水煙腸」是新埔特有的客家粉腸，混合地瓜粉漿的軟Q與豬瘦肉塊的口感。這餐不僅滿足了味蕾，更承載了客家人勤儉好客的人情味，為走春之旅平添了一抹暖心滋味。

▲點粄條套餐可一次吃到粄條、水煙腸、招牌豆腐、黃金蛋等好料。





店家資訊

The One 南園人文客棧

地址：新竹縣新埔鎮九芎湖32號

電話：(02)2562-1777、(03)589-0011#1101

網址：https://nanyuan.theonestyle.com/

消費：2026大宅院裡的年味2/16-2/20：兩天一夜22,000元起，限量20間；一日遊園每位3,300元，限量60位；除夕限定南園夜宴，每位3,800元





地址：新竹縣新埔鎮新北里2鄰13號

電話：0912-078-921

時間：08:00-17:00

消費：入園免門票，請事先電話確認是否開放





地址：新竹縣新埔鎮楊新路一段20號

電話：03-589-1422

時間：平日7:00-14:00，假日7:00-19:00，週一店休（假日除外）

消費：粄條套餐140元、乾/湯粄條70元





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」