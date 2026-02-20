天冷必衝！苗栗超夯人氣溫泉飯店住宿，享受療癒泡湯時光

【FunTime小編群】泰安溫泉是台灣歷史悠久的溫泉景點之一，早在日治時期日本人以在這裡設立了溫泉招待所，而時至今日，泰安溫泉更是成為了北台灣著名的溫泉勝地，今天小編就帶大家來看看幾間超夯的泰安溫泉飯店，讓你好好泡湯去～

苗栗泰安觀止溫泉會館

泰安觀止，美得讓人嘆為觀止

苗栗泰安觀止溫泉會館 。圖／agoda

苗栗泰安觀止溫泉會館位在苗栗泰安鄉的山巒上，占地廣闊，有非常豐富的娛樂設施及美麗的山景。這間泰安溫泉飯店建築物內宛如一個小型美術館，擺放了許多檜木製的藝術品，時不時飄散出來的檜木香，更是讓到訪的旅客身心靈都放鬆了起來。

苗栗泰安觀止溫泉會館 。圖／agoda

苗栗泰安觀止溫泉會館的客房以日式風格打造，給人一種簡約精緻的感覺，而最重要的就是它的溫泉池了，浴池的空間非常寬敞，兩個人一起泡都不是問題，一邊泡湯一邊欣賞美麗的山景，真的是一大享受。

地址：苗栗縣泰安鄉圓墩58號

訂房網評價：8.2/10(agoda)

苗栗泰安湯悅溫泉會館

泰安代表性的溫泉會館

苗栗泰安湯悅溫泉會館 。圖／agoda

講到苗栗泰安的溫泉，許多人一定都會記得那名號響噹噹的「泰安第一湯」了，而這個泰安第一湯就位在苗栗泰安湯悅溫泉會館裡面，這裡的溫泉在全台灣當中絕對榜上有名，每一年都吸引許多遊客為此溫泉，慕名而來。

苗栗泰安湯悅溫泉會館 。圖／agoda

苗栗泰安湯悅溫泉會館不僅溫泉非常有水準，住宿品質也是不同凡響，飯店依偎著山坡而建，整個會館園區的建築非常有層次，景色相當優美，每間客房都設有各自的私人湯屋，大眾浴池旁還有絕美的山林景觀，來到這裡可以放下都市的紛擾，享受溫泉與美景帶來的悠閒。

小編偷偷說：苗栗泰安湯悅溫泉會館的大眾池是以溫度劃分的，可以自在選擇自己喜歡的溫度唷！

地址：苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山45號

訂房網評價：8.4/10(agoda)

苗栗泰安虎山溫泉湯之島

孤島上的溫泉勝地，全台唯一，一島一飯店

苗栗泰安虎山溫泉湯之島 。圖／agoda

苗栗泰安虎山溫泉湯之島顧名思義就是建造在一座島上，可說是台灣版的一島一飯店，這座島名叫湯之島，周邊有溪水環繞，島上有豐富的溫泉資源，在孤島上的溫泉住宿泡溫泉可非常難能可貴地體驗呢！

苗栗泰安虎山溫泉湯之島 。圖／agoda

苗栗泰安虎山溫泉湯之島的客房非常的簡約舒適，採用大量的木質建材，融合窗外的山林景致，而大片的落地窗使陽光灑落在房內，讓人在室內也能感受到大自然的清新感。而客房內的磨石浴池讓房客們能消除平日工作上的疲勞，好好放鬆，享受大自然的美好。

小編偷偷說：湯之島附近有知名的清水老街(豆腐街)，非常值得一去喔

地址：苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩73-1號

訂房網評價：8.0/10(agoda)

苗栗泰安竹美山閣溫泉會館

佇立在山林中的日式溫泉飯店

苗栗泰安竹美山閣溫泉會館 。圖／agoda

苗栗泰安竹美山閣溫泉會館是一間以日式禪風為主題設計的溫泉飯店，飯店內將音樂、藝術及美學結合，使整個建築物就宛如一個藝術品，讓每位到訪的旅客沉浸在這藝術的氛圍之中，感受慢活的度假情趣。

苗栗泰安竹美山閣溫泉會館 。圖／agoda

一打開客房的門，哇~好大啊~絕對是大多數人的第一反應。沒錯！苗栗泰安竹美山閣溫泉會館的客房，最具特色的就是他那寬敞的客房了，每一間客房除了主臥室非常寬敞外，還設有一個和室，濃濃的日式風格讓人耳目一新。而每間客房也都配備有大型的溫泉浴池，讓旅客可以在山林當中好好享受著溫泉，沉靜放鬆。

地址：苗栗泰安鄉錦水村橫龍山35之1號

訂房網評價：7.9/10(agoda)

