快訊

台61線大甲段白車惡劣肇逃…拖吊車駕駛救援被撞 頭破腳變形急送醫

內亂罪一審判無期 南韓前總統尹錫悅：戒嚴為救國、未改初衷

驚！最新調查 市售耳機含有毒物質…「滲入皮膚」長期佩戴有損健康

天冷必衝！苗栗超夯人氣溫泉飯店住宿，享受療癒泡湯時光

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
苗栗泰安日出溫泉渡假飯店 。圖／agoda
苗栗泰安日出溫泉渡假飯店 。圖／agoda

【FunTime小編群】泰安溫泉是台灣歷史悠久的溫泉景點之一，早在日治時期日本人以在這裡設立了溫泉招待所，而時至今日，泰安溫泉更是成為了北台灣著名的溫泉勝地，今天小編就帶大家來看看幾間超夯的泰安溫泉飯店，讓你好好泡湯去～

苗栗泰安觀止溫泉會館

泰安觀止，美得讓人嘆為觀止

苗栗泰安觀止溫泉會館 。圖／agoda
苗栗泰安觀止溫泉會館 。圖／agoda

苗栗泰安觀止溫泉會館位在苗栗泰安鄉的山巒上，占地廣闊，有非常豐富的娛樂設施及美麗的山景。這間泰安溫泉飯店建築物內宛如一個小型美術館，擺放了許多檜木製的藝術品，時不時飄散出來的檜木香，更是讓到訪的旅客身心靈都放鬆了起來。

苗栗泰安觀止溫泉會館 。圖／agoda
苗栗泰安觀止溫泉會館 。圖／agoda

苗栗泰安觀止溫泉會館的客房以日式風格打造，給人一種簡約精緻的感覺，而最重要的就是它的溫泉池了，浴池的空間非常寬敞，兩個人一起泡都不是問題，一邊泡湯一邊欣賞美麗的山景，真的是一大享受。

地址：苗栗縣泰安鄉圓墩58號

訂房網評價：8.2/10(agoda)

苗栗泰安湯悅溫泉會館

泰安代表性的溫泉會館

苗栗泰安湯悅溫泉會館 。圖／agoda
苗栗泰安湯悅溫泉會館 。圖／agoda

講到苗栗泰安的溫泉，許多人一定都會記得那名號響噹噹的「泰安第一湯」了，而這個泰安第一湯就位在苗栗泰安湯悅溫泉會館裡面，這裡的溫泉在全台灣當中絕對榜上有名，每一年都吸引許多遊客為此溫泉，慕名而來。

苗栗泰安湯悅溫泉會館 。圖／agoda
苗栗泰安湯悅溫泉會館 。圖／agoda

苗栗泰安湯悅溫泉會館不僅溫泉非常有水準，住宿品質也是不同凡響，飯店依偎著山坡而建，整個會館園區的建築非常有層次，景色相當優美，每間客房都設有各自的私人湯屋，大眾浴池旁還有絕美的山林景觀，來到這裡可以放下都市的紛擾，享受溫泉與美景帶來的悠閒。

小編偷偷說：苗栗泰安湯悅溫泉會館的大眾池是以溫度劃分的，可以自在選擇自己喜歡的溫度唷！

地址：苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山45號

訂房網評價：8.4/10(agoda)

苗栗泰安虎山溫泉湯之島

孤島上的溫泉勝地，全台唯一，一島一飯店

苗栗泰安虎山溫泉湯之島 。圖／agoda
苗栗泰安虎山溫泉湯之島 。圖／agoda

苗栗泰安虎山溫泉湯之島顧名思義就是建造在一座島上，可說是台灣版的一島一飯店，這座島名叫湯之島，周邊有溪水環繞，島上有豐富的溫泉資源，在孤島上的溫泉住宿泡溫泉可非常難能可貴地體驗呢！

苗栗泰安虎山溫泉湯之島 。圖／agoda
苗栗泰安虎山溫泉湯之島 。圖／agoda

苗栗泰安虎山溫泉湯之島的客房非常的簡約舒適，採用大量的木質建材，融合窗外的山林景致，而大片的落地窗使陽光灑落在房內，讓人在室內也能感受到大自然的清新感。而客房內的磨石浴池讓房客們能消除平日工作上的疲勞，好好放鬆，享受大自然的美好。

小編偷偷說：湯之島附近有知名的清水老街(豆腐街)，非常值得一去喔

地址：苗栗縣泰安鄉錦水村圓墩73-1號

訂房網評價：8.0/10(agoda)

苗栗泰安竹美山閣溫泉會館

佇立在山林中的日式溫泉飯店

苗栗泰安竹美山閣溫泉會館 。圖／agoda
苗栗泰安竹美山閣溫泉會館 。圖／agoda

苗栗泰安竹美山閣溫泉會館是一間以日式禪風為主題設計的溫泉飯店，飯店內將音樂、藝術及美學結合，使整個建築物就宛如一個藝術品，讓每位到訪的旅客沉浸在這藝術的氛圍之中，感受慢活的度假情趣。

苗栗泰安竹美山閣溫泉會館 。圖／agoda
苗栗泰安竹美山閣溫泉會館 。圖／agoda

一打開客房的門，哇~好大啊~絕對是大多數人的第一反應。沒錯！苗栗泰安竹美山閣溫泉會館的客房，最具特色的就是他那寬敞的客房了，每一間客房除了主臥室非常寬敞外，還設有一個和室，濃濃的日式風格讓人耳目一新。而每間客房也都配備有大型的溫泉浴池，讓旅客可以在山林當中好好享受著溫泉，沉靜放鬆。

地址：苗栗泰安鄉錦水村橫龍山35之1號

訂房網評價：7.9/10(agoda)

延伸閱讀>>【2026泰安溫泉飯店】天冷泡湯去！8間苗栗超夯溫泉住宿

想知道更多實用苗栗旅遊攻略，請看「苗栗景點推薦」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉 泡湯 清水老街

FunTime旅遊比價

追蹤

延伸閱讀

獨旅警覺不可少！妹子曝日本溫泉驚魂 網嚇傻：多留一份心眼

揮別西山垃圾火燒噩夢！苗栗縣市起手式移除4500噸 ROT政策公告

女友泡湯陪班突不理睬...湯屋員工查看一去不返 情侶2人竟雙雙身亡

命大！苗栗泰安落石壓車頂 車內2人驚嚇破表

相關新聞

天冷必衝！苗栗超夯人氣溫泉飯店住宿，享受療癒泡湯時光

【FunTime小編群】泰安溫泉是台灣歷史悠久的溫泉景點之一，早在日治時期日本人以在這裡設立了溫泉招待所，而時至今日，泰安溫泉更是成為了北台灣著名的溫泉勝地，今天小編就帶大家來看看幾間超夯的泰安溫泉飯店，讓你好好泡湯去～

在地人才知道的私房鵝肉店！藏身苗栗苑裡巷弄間 鵝肉好吃、熱炒更絕 最愛「炒骨仔肉」必點

身為在地人其實一直不想寫這家，光是做在地人生意就已經每次來都滿滿人潮，尤其又離垂坤旗艦店很近，再紅下去 我怕以後想來吃都沒位子，嗚嗚嗚。

美到像在國外度假！藏在半山腰「奶茶色系老宅咖啡廳」 三隻巨型犬陪你喝咖啡

桃園絕美咖啡廳真的越開越誇張，最近小咪被迷到不行的，就是這間藏在桃園楊梅半山腰的老宅咖啡廳-野也 kissaten！ 奶茶色獨棟老宅、滿滿綠意包圍，加上 兩隻伯恩山犬＋一隻巨型貴賓負責迎賓，那個畫面真的萌到窒息～被三隻大可愛包圍的瞬間，小咪整個人直接融化。這裡完全是那種「走進來、肩膀就默默垮下來」的療癒系空間，舒服到會想私藏不告訴別人！

走春南園賞山中園林美學　體驗採橘野餐、感受百年傳承客鄉味

春節出遊，若想尋回記憶中那份濃厚且優雅的年味，坐擁27公頃山林綠意的「The One南園人文客棧」無疑是絕佳首選。這裡不僅遠離都市喧囂，更以東方款待美學為核心，創新編輯出飲食、文化、場域、儀式與禮品等五種年味體驗，在佔地遼闊的大宅院裡，旅人能透過靜謐的優雅走春，重拾逐年淡去的年節溫度。

過年期間走春景點首選！帶你看「上帝的部落」司馬庫斯賞櫻攻略

過年想安排一趟走春小旅行，不妨考慮走一趟被稱為「上帝的部落」的司馬庫斯。每年春天，整片山頭被櫻花染上粉嫩色彩，加上高海拔帶來的雲霧與靜謐氛圍，是不少人心中的賞櫻秘境。雖然路途遙遠、交通也有點挑戰，但這樣的距離感，反而成就了部落的獨特魅力。不確定怎麼去、要準備什麼嗎？接下來帶你一起看！

內行才會去！ 新竹內灣老街地標「劉興欽漫畫博物館」回憶殺 隱藏版「親水公園落羽松」放空秘境

udn走跳旅遊／LUCAS阿嬤愛旅行 新竹縣內灣車站出站遊客，都習慣直接去逛內灣老街。分布台灣鄉鎮的老街，絕對是美食重地。為何NVIDIA執行長黃仁勳還沒來過內灣，請客蔡桃桂客家蘿蔔糕！分享地方

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。